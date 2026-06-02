Caso $Libra: por falta de recursos tecnológicos se frena la investigación para conocer la ruta del dinero

El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó a un organismo especializado profundizar la investigación sobre estas y otras transferencias realizadas el 3 y el 13 de febrero, que, en total, suman unos US$ 4.780.100. La respuesta llegó 8 meses después. Qué dijo UFECI que depende del Ministerio Público.

En el marco de la causa $Libra, el fiscal federal Eduardo Taiano solicitó a un organismo especializado profundizar la investigación de las transferencias realizadas el 3 y el 13 de febrero, que, en total, suman unos US$ 4.780.100. La respuesta llegó a mediados de abril, ocho meses después de que fue formulado el pedido.

La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) envió un escrito de no más de una carilla donde reconoció no estar en condiciones materiales de llevar adelante el análisis solicitado de las billeteras, argumentando que, por el momento, no contaba con las herramientas y las “licencias” tecnológicas correspondientes para avanzar y que daría aviso cuando las tuviera, según indicó una nota del diario La Nación.

El objetivo del trabajo solicitado a la unidad dedicada a investigar el ciberdelito, dependiente del Ministerio Público, era intentar quebrar el anonimato de la blockchain, red en la que quedan registradas las transferencias, y poder determinar la ruta del dinero de un determinado activo.

El pedido de Taiano fue impulsado por una de las querellas, teniendo en cuenta la gran cantidad de cuentas con importante actividad que existen en el entramado digital bajo investigación. Es válido mencionar que la UFECI, a cargo del fiscal Horacio Azzolin, tuvo un rol preponderante en el devenir de la investigación.

En $LIBRA se logró avanzar con el caso del jubilado Orlando Mellino, Mauricio Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy, que entre enero y febrero de 2025 recibieron más de 730.000 dólares digitales de Hayden Davis, según se indicó en el expediente.

Utilizando el recurso del que ahora carece, previamente el organismo logró dar con un grupo particular de 74 billeteras virtuales que adquirieron el activo de forma masiva en momentos clave con compras por más de 13 millones de dólares llevadas a cabo 22 segundos antes de la publicación en X del presidente Javier Milei.

La publicación en redes de Milei, que en aquel momento estaba al teléfono con Novelli mientras este estaba en Estados Unidos con Davis, le dio vida pública al activo $LIBRA, lo que provocó que el precio se disparara y luego se produjera un colapso de la moneda como consecuencia del retiro de fondos.

En principio, la UFECI logró identificar un grupo de billeteras “privilegiadas”, aunque no a sus dueños, dado que contaba con una versión “demo” del software de alta complejidad que se emplea en estos casos, tanto en organismos públicos como privados, para rastrear operaciones con criptoactivos e identificar flujos de fondos.

De esta manera, el trabajo se realizó a través de una versión de prueba gratuita que la empresa de software concede por tiempo limitado. No obstante, la versión gratuita expiró y la Procuraduría aún no logró adquirir una licencia paga dado el “ajuste presupuestario” establecido desde el Gobierno, según indicó una fuente cercana al caso.

Según reconstruyó La Nación a partir de fuentes especializadas y licitaciones públicas, el caso requiere de herramientas costosas cuyo valor oscila entre los 50.000 y los 400.000 dólares, según la cantidad de usuarios que puedan usar el programa en simultáneo y quién sea el comprador.

No obstante, investigadores privados, fiscales, miembros de distintas fuerzas de seguridad y un abogado especializado en la materia le indicaron al medio mencionado que su uso no es indispensable para realizar una pesquisa de criptoactivos, dado que ninguna suplanta el trabajo “manual” que se puede realizar con herramientas gratuitas, abiertas al público.

Chainalysis es la empresa que actualmente domina el mercado en Argentina y el mundo en este tipo de herramientas para identificar patrones, visualizar y procesar grandes volúmenes de información y contar con acceso a determinadas bases de datos. Es seguida luego por firmas como TRM Labs o QLUE, las cuales ofrecen prestaciones similares por un menor precio, en busca de posicionarse en el mercado.

“Si bien las herramientas premium son muy buenas, si no se cuenta con recursos igualmente se pueden hacer muy buenas investigaciones“, analizó en diálogo con La Nación Denis Banchero, un consultor externo y añadió: “Es totalmente posible hacer trazabilidad de criptoactivos con herramientas gratuitas”.

Es válido mencionar que otros organismos cuentan con las herramientas pagas necesarias, por lo que Taiano se redirigió al Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA) con el pedido de la querella para poder utilizar la herramienta técnica de la que también dispone la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Fuente: Perfil