Caso $LIBRA: peritos oficiales hallaron copias de un borrador de “acuerdo confidencial” entre Milei y Hayden Davis

Expertos informáticos del Ministerio Público Fiscal (MPF) detectaron borradores del “acuerdo confidencial” que el presidente Javier Milei y el estadounidense Hayden Mark Davis habrían firmado el 30 de enero de 2025, dos semanas antes del lanzamiento y colapso del “criptoactivo” $LIBRA, confirmaron fuentes tribunalicias al tanto de los resultados del peritaje oficial.

Los borradores del acuerdo confidencial aparecieron en al menos uno de los dispositivos electrónicos que el fiscal federal Eduardo Taiano secuestró al lobista argentino Mauricio Novelli, uno de los protagonistas centrales del escándalo y una figura cercana al Presidente desde las postrimerías de la pandemia de Covid-19, al punto que tres meses antes de $LIBRA, mantuvieron una reunión en la Quinta de Olivos en la que le propuso “monetizar la imagen presidencial”, según relataron testigos de la conversación a LA NACION.

Milei negó haber firmado un acuerdo con Davis en las entrevistas televisivas que concedió desde que estalló el escándalo en febrero de 2025. También procuró desligarse de la operatoria, pero evitó siempre criticar o denostar al estadounidense, a Novelli y a los restantes involucrados, como Manuel Terrones Godoy o Sergio Morales.

En un dictamen que presentaron el 9 de enero pasado, sin embargo, los expertos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) del Ministerio Público Fiscal (MPF) informaron la aparición de varias copias del borrador de “acuerdo confidencial”, en el marco de intercambios entre Novelli y Davis destinados a definir la versión final del documento antes de una eventual firma presidencial.

El 30 de enero de 2025, cabe recordar, Milei se reunió en la Casa Rosada con Davis, quien voló a Buenos Aires en un viaje relámpago y, según registros financieros incorporados al expediente judicial, transfirió US$499.999 a una billetera virtual a la hora exacta del encuentro con el Presidente. Cuarenta y dos minutos después de la reunión giró una suma similar. En total, ese día transfirió US$3,9 millones que terminaron en cuentas de Novelli y Terrones Godoy.

Apoyado en la información sensible de la Datip que los expertos dejaron asentada en los anexos del dictamen, el fiscal Taiano le solicitó a la Casa Rosada, el martes pasado, que le informe si tenía conocimiento o copias de ese acuerdo.

“Atento a lo que de allí se desprende”, indicó Taiano en alusión a los anexos, requiérase a la Sra. Directora de la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales de la Secretaría General de la Presidencia que informe si existe un acuerdo confidencial entre Hayden Davis y el Sr. Presidente Javier Milei, relativo a la implementación y desarrollo de soluciones tecnológicas e innovadoras que contribuyan al aprovechamiento de las oportunidades que la economía digital y las nuevas tecnologías ofrecen a la República Argentina”, según consta en el requerimiento judicial al que accedió LA NACION.

La directora de Asuntos Presidenciales, quien depende de manera directa de Karina Milei, deberá ahora responder si tiene copias del “acuerdo confidencial” que reveló Clarín el 22 de diciembre pasado, y que fuentes involucradas en la operatoria confirmaron a LA NACION.

Hasta el momento, Milei y sus colaboradores han negado la existencia de ese “acuerdo confidencial”, tanto ante las requisitorias de la prensa como en sus respuestas a los pedidos de acceso a la información pública. Del mismo modo, rechazaron tener copias de la “carta de intención” que el Presidente firmó con la plataforma Cube Exchange, a mediados de agosto de 2024, según la propia empresa confirmó de manera oficial a LA NACION.

El dictamen de los expertos de la Datip dejó en evidencia, además, el rol de nodo central que mantuvo Novelli entre los diversos actores del “caso $LIBRA”. Mantuvo comunicaciones con el Presidente y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; con Davis, con Terrones Godoy y Morales, y con el CEO de la firma KIP Protocol, el singapurense Julian Peh.

El peritaje de la Datip afrontó varios obstáculos al revisar los teléfonos móviles y dispositivos electrónicos de Novelli y de otros acusados, como Terrones Godoy y Morales. Los expertos alertaron al fiscal Taiano que numerosos mensajes, archivos y conversaciones completas fueron borrados de manera definitiva, sin que los expertos hayan logrado recuperarlos. “Esto resulta de que hay varias conversaciones en las que aparece el símbolo de ‘papelera’ o el de ‘eliminado”, informaron.

Los peritos Iván Nikiel e Ignacio Nolte Polledo aclararon, en ese sentido, que sólo pudieron recuperar parte de ese contenido eliminado mediante extracción forense, pero que el resto quedó en las sombras. Entre otros, el intercambio entre Novelli y el CEO de Cardano, Charles Hoskinson, quien tras el estallido del escándalo acusó públicamente al lobista y a Terrones Godoy de exigirle sumas de cinco cifras en dólares para conseguirle una reunión con el Presidente durante el Tech Forum. A cambio, recordó que le prometieron que “cosas mágicas pasarían”. Se negó.

En la misma línea, “todas las conversaciones individuales y las relativas a grupos de WhatsApp conformados por Novelli, Terrones Godoy y Sergio Morales se hallaron vacías o habrían sido eliminadas”, indicaron los expertos, siendo los lobistas y Morales quienes figuran en otro borrador de acuerdo con Davis que habrían firmado a fines de noviembre de 2024, según reveló LA NACION.

Poco después, Davis comenzó a jactarse entre sus socios y allegados de “controlar” al Presidente y de enviarle dinero a su hermana Karina, según consta en las evidencias que los impulsores de la demanda colectiva presentaron ante un juzgado federal de Nueva York, aunque esas afirmaciones no han sido probadas judicialmente hasta el momento.

La eliminación de mensajes fue más allá. Novelli también eliminó intercambios con su madre, María Alicia Rafaele, quien ingresó a una sucursal del Banco Galicia el primer día hábil posterior al colapso de $LIBRA y, según surge de las cámaras de seguridad, se llevó el contenido de la caja seguridad del lobista.

“Lo mismo parece haber ocurrido con otros archivos”, remarcaron. “Si se observan las capturas de pantalla aportadas en el acápite “Contenido” del presente informe, se podrá ver que en cada ítem figura un número de color rojo, que indica la cantidad de datos eliminados que pudieron ser recuperados mediante la extracción forense”.

Los expertos informáticos verificaron, además, que el vínculo entre el lobista y el Presidente comenzó en 2021, si no antes. “Se han destacado archivos de los que se desprende que Novelli y Javier Milei tenían una relación previa a los hechos aquí investigados”, indicaron. “En particular, se hallaron 3 archivos en formato MP4, que contienen videos en los que se ve a Javier Milei y/o una representación de su imagen. Según la información que se desprende de la metadata del archivo, este video fue creado en el dispositivo el 23 de abril de 2021″.

De esos mismos dispositivos electrónicos, la Datip extrajo además un archivo que confirmó que Novelli conoce a Karina Milei desde las postrimerías de la pandemia de Covid-19. “En la carpeta de nombre “2021-04-25 20.40.14 Mauricio Novelli reunión Zoom de 81277762664”, se puede observar una reunión mantenida por Zoom en la que participan Novelli, Javier Milei y Karina Milei”.

Mauricio Novelli, el enlace local con los impulsores de la criptomoneda $LIBRA, y el presidente Javier Milei

