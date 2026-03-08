Caso $LIBRA: Novelli intentó borrar de su teléfono el acuerdo entre Hayden Davis y Milei y la Justicia encontró más facturas

Así se desprende del peritaje sobre los dispositivos, al que los abogados aún no tuvieron acceso. El fiscal Taiano tiene el material desde noviembre, pero aún no lo incorporó al expediente. También apareció una factura por 250 mil dólares que permite reconstruir los movimientos de dinero previos al lanzamiento del token.

El peritaje realizado por la Justicia al teléfono del lobbista Mauricio Novelli, puente entre Javier Milei y el empresario Hayden Davis, encontró una batería de documentos que ayudan a armar mejor el rompecabezas de las negociaciones de las semanas previas al lanzamiento de $LIBRA, incluyendo facturas que se condicen con pagos realizados en criptomonedas o una copia del contrato de asesoramiento que reveló Clarín y que Novelli intentó borrar de su teléfono.

Así lo reveló este viernes una investigación publicada por la abogada y divulgadora judicial Natalia Volosin en su portal La Justa, que tuvo acceso a algunos de los resultados del peritaje que hizo la Justicia tras incautar los dispositivos de Novelli.

Volosin es, quizás, la única abogada que pudo ver ese material: el contenido de los teléfonos de Novelli está bloqueado para las querellas por una medida impulsada por el fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la causa, que se negó a cargar el resultado de los peritajes al expediente. Se encuentra todo en un disco duro guardado en algún cajón en Comodoro Py.

El informe de Volosin reveló, en primer lugar, que Mauricio Novelli tenía en su teléfono un borrador del contrato entre Hayden Davis y Milei, y que intentó borrarlo antes de entregar su teléfono a la Justicia.

El trabajo de los peritos de la Dirección General Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, halló un archivo de Word titulado “LOI_KELSIER.docx”, que Novelli se autoenvió por WhatsApp el 29 de enero de 2025 a las 18:07:27, un día antes de la llegada de Davis a la Argentina para reunirse con Milei por última vez. El mensaje eliminado por Novelli, que contenía el contrato Milei-Davis (Fuente: La Justa-Natalia Volosin)

También figura que el documento se eliminó, pero pudo ser recuperado por los peritos.

El texto es un borrador del acuerdo que firmaron el 30 de enero en Casa Rosada y al que tuvo acceso Clarín. Apenas hubo un ajuste entre ese texto y la versión final: en el documento que tiene la rúbrica de Milei y de Davis se reemplazó la primera persona del plural por la primera del singular. Es decir, donde dice “nuestro asesoramiento” se cambió a “mi asesoramiento”. Puntualiza en Hayden y no en Kelsier Ventures, su empresa.

Es un detalle menor si se tiene en cuenta que Hayden Davis no maneja el español. El acuerdo no tiene una copia en inglés.

Pero otro punto del hallazgo de Volosin es que Taiano cuenta con ese documento desde al menos el 17 de noviembre, casi un mes antes de la revelación de Clarín. Ese material, sin embargo, todavía no fue incorporado al expediente.

La semana pasada el fiscal envió a Secretaría de Presidencia un oficio pidiendo que les confirmen si a ellos les consta de la firma de dicho acuerdo. La dependencia, a cargo de Karina Milei, ya había respondido negativamente a un pedido de información pública hecho por el medio periodístico elDiarioAR.

Pase de facturas

El teléfono de Novelli también tenía otros documentos que son de interés. El más novedoso fue una factura hecha a Hayden Davis por 250 mil dólares, que lleva la firma de María Pía Novelli, hermana del lobbista y manager de sus operaciones comerciales.

La factura fue realizada por Tech Forum Argentina (copropiedad de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy), tiene como descripción “Kelsier Group LATAM agreement” y establece que el pago se debe realizar en dólar cripto (USDC) a la billetera virtual “CivUA…”. La factura emitida desde Tech Forum hacia la firma de Hayden. Foto La Justa-Natalia Volosin

Este dato es relevante, ya que la Comisión Investigadora $LIBRA del Congreso había encontrado indicios de que la billetera “CivUA” pertenecía a la dupla Novelli-Terrones Godoy y que desde allí se había montado una cadena de pagos a otros personajes, incluyendo el ex asesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales.

La factura que apareció en el celular peritado termina de confirmar dicha titularidad.

Entre otros de los documentos que publicó Volosin se encuentra una oferta de acuerdo por USD 1.550.000 más un 35% del total facturado, fechada el 21 de noviembre de 2024 y realizada por Kelsier Group a los tres lobbistas Novelli, Terrones Godoy y Morales.

También un contrato fechado el 27 de noviembre de 2024, escrito en inglés, entre la empresa BVI Kelsier Holdings Limited (propiedad de Davis) y los tres lobbistas para que Argentina apoye a la firma Cardano, de Charles Hoskinson. Se trata del empresario que denunció pedidos de dinero por parte de los organizadores del Tech Forum para que “pasen cosas mágicas”.

El acuerdo, que no llegó a firmarse, especifica que el Gobierno argentino se comprometía a “alinear sus esfuerzos a los objetivos estratégicos de Cardano”, a posicionar a Hoskinson como “contribuidor clave para políticas públicas en Web3” y a que Milei tuviera reuniones mano a mano con el empresario para “discutir el futuro de Argentina”. También comprometía al Presidente a aparecer en la Convención de Cardano que se realizó en diciembre de 2024 en la Facultad de Derecho de la UBA.

Son apenas algunos de los elementos que se encuentran en el teléfono de Novelli y que los abogados querellantes quieren leer.

A Novelli le habían secuestrado un teléfono iPhone 16 Pro Max, un teléfono Motorola E6 Play y una CPU tipo gamer, mientras que a Sergio Morales, ex asesor de CNV, se le secuestró un teléfono Samsung Z Flip 3, una MacBook Air modelo A1370 y un pendrive marca Sony de 32 GB.

Fue durante los allanamientos realizados el 6 de marzo de 2025, veinte días después del lanzamiento de $LIBRA. El peritaje sobre ese material se ordenó recién el 6 de octubre, casi siete meses más tarde. Taiano recibió el material el 17 de noviembre, según consigna Volosin.

La DATIP, del Ministerio Público Fiscal de la Nación, también elaboró un informe a modo de resumen de 35 páginas, que señalaba que mucho del material de los teléfonos había sido borrado. Está fechado el 7 de enero de este año, pero Taiano lo sumó al expediente recién el 24 de febrero, aunque ocultando los anexos con el material en crudo.

Novelli, a través de su abogado defensor Daniel Ruvinovich, pidió que ese material quede en reserva y que haya un control judicial de “pertinencia, proporcionalidad y necesidad” del contenido que se sube al expediente, para preservar su intimidad. Que se mantenga lejos de los ojos de las querellas

El juez Marcelo Martínez De Giorgi, a cargo de la investigación, recibió el pedido pero le pasó la responsabilidad a Taiano: dictaminó que sea el fiscal quien defina si está de acuerdo o no.

“Son más maniobras para dilatar la causa”, protestan por lo bajo los querellantes ante la consulta de Clarín.

Más de un año después, ningún implicado en el criptoescándalo pasó por la Justicia para declarar. Todo lo que se sabe es a partir de documentos que van apareciendo.

Mauricio Novelli Hayden Davis y Manuel Terrones Godoy, figuras clave en el andamiaje de $LIBRA Imagen: 1/4





Por Mariano Vidal-Clarín