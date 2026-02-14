Caso $LIBRA: la ruta de los 100 millones de dólares que permanecen ocultos a un año del escándalo

Más de US$ 100 millones que aportaron inversores de todo el mundo siguen en un limbo; los movimientos de Hayden Davis y de los lobistas argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy

Transcurrido un año desde el lanzamiento y colapso de la criptomoneda $LIBRA con el respaldo decisivo del presidente Javier Milei en la red social X, más de US$ 100 millones que aportaron inversores de todo el mundo siguen en un limbo. En las horas posteriores al escandaloso derrumbe, el estadounidense Hayden Davis afirmó que tenía ese dinero y que pertenecía “a la Argentina”, prometió que lo devolvería cuando el Gobierno se lo ordenara y meses después anunció la creación de un fideicomiso, pero los fondos –unos $ 145.000 millones al tipo de cambio vigente- no solo no aparecieron, sino que en parte se atomizaron a través de una red de billeteras virtuales. Desde hace meses, Davis permanece oculto en Estados Unidos, donde afronta una demanda colectiva -”class action”- que sufrió un duro revés a fines del año pasado. Mientras tanto, la investigación que se abrió en los tribunales de Comodoro Py avanza a paso cansino. El fiscal Eduardo Taiano, cuyo hijo trabajó para la Jefatura de Gabinete, acumuló pedidos apartamiento y cuestionamientos a su labor por parte de la querella y de figuras de la oposición por su aparente renuencia a profundizar en una pesquisa que incomoda a la Casa Rosada. A pesar de los escasos avances de la pesquisa en la Argentina, sin embargo, salieron a la luz durante los últimos doce meses algunos de los movimientos de Davis y de los lobistas argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy previos y posteriores al lanzamiento de $LIBRA. Esos movimientos permiten reconstruir las fases que registró la operatoria.

FASE 01

Contactos políticos y primeros giros

julio – noviembre 2024



Tras conocerse durante un evento en Estados Unidos, Davis viajó a la Argentina e ingresó a la Casa Rosada, autorizado por Karina Milei. Junto a Novelli y Terrones Godoy comenzaron a operar para la plataforma Cube Exchange, con la que Milei firmó una “carta de intención”, según confirmó la empresa a LA NACION. En octubre, Novelli y Terrones Godoy organizaron Tech Forum, donde el CEO de KIP Protocol, Julian Peh, se fotografió con el Presidente. Tras el estallido de $LIBRA, el CEO de Cardano, Charles Hoskinson denunció que Novelli y Terrones Godoy le pidieron sumas de cinco cifras en dólares para conseguirle una reunión con el jefe de Estado en Tech Forum, al que también asistió Davis. En noviembre, Novelli le planteó a Milei en la Quinta de Olivos la posibilidad de monetizar su imagen.

Cronología

16 DE JULIO DE 2024

Primer ingreso de Hayden Davis con Novelli a Casa Rosada, autorizado por Karina Milei

19 de octubre de 2024

Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy organizan el evento Tech Forum, al que asiste Hayden Davis y en el que Milei se reúne con el CEO de Kip Protocol, Julian Peh

10 de noviembre de 2024

Novelli le plantea a Milei en Olivos la posibilidad de monetizar su imagen presidencial

FASE 02

Pagos recurrentes y distribución a intermediarios

noviembre 2024 – enero 2025



Davis retornó a la Argentina y redactó con Novelli y Terrones Godoy un borrador de acuerdo, cuya copia obtuvo LA NACION, por el que Milei le otorgaría la representación del Estado argentino en criptomonedas y blockchain, y un “asesor de la Presidencia”, Sergio Morales, actuaría como enlace con el jefe de Estado. En simultáneo, Davis transfirió US$ 150.000 a una billetera virtual de Terrones Godoy y dos días después volvió a ingresar a la Casa Rosada junto a Novelli, autorizado por Karina Milei. Esa noche, en el hotel four Seasons, celebraron que Milei les “firmó todo”. Durante diciembre, Davis transfirió más fondos a Terrones Godoy y en mensajes a colegas del sector cripto comenzó a ufanarse de que le enviaba dinero a Karina Milei y de controlar la voluntad presidencial.

Cronología

19 de noviembre de 2024

Davis transfiere USDC 150.000 a Terrones Godoy

21 de noviembre de 2024

Segundo ingreso de Hayden Davis con Novelli a Casa Rosada, autorizado por Karina Milei.



Davis, Novelli, Terrones Godoy redactan el borrador de un acuerdo por el que Javier Milei otorgaría a Hayden Davis la representación del Estado argentino en criptomonedas y blockchain

22 – 27 de noviembre de 2024

Terrones Godoy distribuye fondos a otras billeteras vinculadas a él mismo, a Novelli y al entonces asesor de la CNV, Sergio Morales

27 de noviembre de 2024

Davis se reúne con Milei en Casa Rosada; a la noche celebran en el hotel Four Seasons que Milei “les firmó todo”

7 de diciembre de 2024

Milei retuitea a Julian Peh y genera que un token de KIP Protocol suba 20%

Diciembre de 2024 – enero de 2025

Davis envía mensajes a terceros afirmando haber enviado dinero a Karina Milei



Davis completa varias transferencias a Terrones Godoy, que redistribuye los fondos entre billeteras vinculadas a él mismo y a Novelli

FASE 03

Reunión Milei – Davis y aprestos para el lanzamiento

30 de enero – 13 de febrero de 2025



Tras participar en el lanzamiento de $MELANIA de la Primera Dama de Estados Unidos, Davis viajó de improviso a la Argentina. El 30 de enero ingresó por tercera vez a la Casa Rosada, autorizado por Karina Milei. Allí se reunió con el Presidente, que posteó una selfie y anunció que el estadounidense lo estaba “asesorando” en temas cripto. Minutos antes y después del encuentro con el Presidente, Davis transfirió más de US$ 3,9 millones a billeteras virtuales; tres días después, Terrones Godoy reenvió parte de esos fondos a billeteras de él mismo y de Novellli, que abrió una caja de seguridad en el Banco Galicia.

Cronología

30 de enero de 2025

Tercer ingreso de Hayden Davis con Novelli a Casa Rosada, autorizado por Karina Milei.



Reunión de Milei con Davis en Casa Rosada; firman un segundo acuerdo



Davis transfiere más de US$3,9 millones inmediatamente antes y después de la reunión con Milei



Milei tuitea una selfie con Hayden Davis y afirma que el estadounidense lo estuvo “asesorando”

3 y 4 de febrero de 2025

Davis transfiere US$ 1,9 millón a una billetera virtual



Novelli y Terrones Godoy reciben fondos en una billetera virtual conjunta



Novelli abre una caja de seguridad en Banco Galicia.

FASE 04

Lanzamiento y colapso de $LIBRA – retiro de liquidez

14 – 17 de febrero de 2025



Al anochecer del día de San Valentín, Davis y sus colaboradores lanzaron $LIBRA desde un hotel en Dallas, Estados Unidos. En la sala estaban Novelli y Terrones Godoy, que actuaron como enlaces con Milei. Uno de ellos le envió el código alfanumérico que Milei posteó y fijó en X durante horas, lo que llevó el valor de la “memecoin” a US$ 4000 millones. Pero Davis y beneficiarios de información privilegiada -”insider trading”- ejecutaron un vaciamiento coordinado –en la jerga, “tirar de la alfombra” o “rug pull”-, retirando la liquidez y dejando a los inversores con activos sin valor. Para despegar al Presidente, Novelli le pidió al CEO de KIP Protocol, Julian Peh, que emitiera un tuit que le dictó. Dos minutos después del posteo de Peh, Milei borró su tuit original y emitió otro abriéndose de lo ocurrido. En los días posteriores, Terrones Godoy recibió más fondos en su billetera virtual, Davis publicó un video afirmando que tenía US$ 100 millones “de la Argentina”, familiares de Novelli vaciaron una caja de seguridad y Milei concedió una entrevista a TN en la que afirmó que el código alfanumérico de $LIBRA lo copió de Internet -lo que luego se probaría falso- y comparó $LIBRA con una apuesta en el casino: “Si perdés plata, ¿cuál es el reclamo?”.

Cronología

14 de febrero de 2025

Lanzamiento del token $LIBRA



Milei lo promociona en X



Los involucrados extraen fortunas de manera coordinada (“rug pull”)



Julian Peh tuitea para desvincular a Milei



Dos minutos después, Milei borra su tuit original y emite un segundo tuit con el que intenta desvincularse de lo ocurrido



15 de febrero de 2025

Terrones Godoy recibe US$87.000 en SOL



Davis publica video afirmando tener US$100 millones “de la Argentina”



17 de febrero de 2025

Familiares de Novelli vacían cajas de seguridad





Milei concede una entrevista a TN en la que intenta despegarse de $LIBRA

FASE 05

Movimientos de ocultamiento y simulación de pérdidas

20 – 28 de febrero de 2025



Durante los días subsiguientes, se sucedieron las transferencias de criptoactivos entre billeteras virtuales, incluyendo una perteneciente a una financiera. Parte de los fondos también se destinó a la compra de otras “memecoins” para simular pérdidas operativas y ocultar el lucro cesante. Mientras tanto, emisarios de la Casa Rosada contactaron a Davis en Estados Unidos para apaciguarlo y coordinar una estrategia comunicacional y judicial, ante la apertura de una investigación judicial en la Argentina, una demanda colectiva en Estados Unidos y otro eventual expediente en España.

Cronología

20 – 22 de febrero de 2025

Se abre una investigación judicial que queda en manos del fiscal federal Eduardo Taiano, quien demoró casi un mes en requerir los primeros allanamientos; desde entonces acumuló críticas y pedidos de apartamiento por demorar la pesquisa y porque su hijo trabajaba para la Jefatura de Gabinete (foto fiscal Taiano)



Billeteras reciben millones de dólares de cuentas involucradas en $LIBRA

26 de febrero de 2025

Insiders compran 19.846 SOL (US$2,7 millones) en $POPE para simular pérdidas

28 de marzo de 2025

Se mueven 32.044 SOL en maniobra de consolidación final

FASE 06

Dispersión final y blindaje de activos

mayo – noviembre 2025



Durante las primeras semanas, la investigación judicial en la Argentina no registró movimientos sustanciales porque el fiscal federal a cargo, Eduardo Taiano, se encontraba en Italia. Desde entonces, el fiscal acumuló críticas y pedidos de apartamiento por ralentizar la pesquisa, no citar testigos pedidos por la querella y retacear colaboración a la comisión investigadora del Congreso. Durante ese período, Novelli y Terrones Godoy vaciaron cajas de seguridad y una billetera virtual “multisig”, además de convertir fondos a Ethereum para impedir embargos judiciales. En Estados Unidos, mientras tanto, Davis anunció el lanzamiento del fideicomiso The Libra Trust para financiar proyectos de medianas y pequeñas empresas argentinas. Más de 80 días después, no registró novedades, ni distribuyó fondos.

Cronología

Mayo – julio de 2025

Novelli y Terrones Godoy vacían una billetera multisig



Parte del dinero acumulado es enviado a exchanges.



Parte del dinero es convertido a Ethereum para evitar congelamientos

25 de noviembre de 2025

Abogado de Davis en EE.UU. anuncia el fideicomiso The Libra Trust

Por Hugo Alconada Mon-La Nación