Caso Epstein: desde Elon Musk hasta el expríncipe Andrés son mencionados en las últimas revelaciones

Más de tres millones de páginas, 180.000 imágenes y 2.000 videos fueron desclasificados y publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, dentro del caso del fallecido pederasta Jeffrey Epstein. Poderosos del sector tecnológico, corredores de Wall Street y miembros de la realeza han sido mencionados en estos nuevos documentos. El fiscal del caso afirmó que concluyeron con la revisión de los archivos y que, aunque hay imágenes horribles, no es suficiente para procesar a alguien.

Fuente: France24