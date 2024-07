Carrió: “Javier Milei atenta contra la paz, la democracia y el libre comercio en la región”

La ex diputada nacional y fundadora de la Coalición Cívica se pronunció junto a la legisladora del Parlasur Laura Sesma. Repudiaron las declaraciones del Presidente en contra del mandatario brasileño Lula da Silva

La ex diputada nacional Elisa Carrió y la legisladora del Parlasur Laura Sesma repudiaron las declaraciones del presidente Javier Milei en contra de su par de Brasil, Lula da Silva. “Su ausencia en la Cumbre del Mercosur del próximo 8 de julio y su participación en la cumbre política organizada por el expresidente Jair Bolsonaro son una clara provocación al país vecino”, señalaron en un comunicado las dirigentes de la Coalición Cívica.

Además, afirmaron que “Milei atenta contra la paz, la democracia y el libre comercio en la región” como así también en el lenguaje del jefe de Estado. “Es agraviante y su falta de apego a las formas, siempre importantes, y, más aún en las relaciones internacionales, demuestran no sólo su ignorancia, sino su intención de dinamitar el trabajo de años que inició el expresidente Raúl Alfonsín con la creación del Mercosur, y continuó Carlos Menem”, agregaron.

Tanto Carrió como Sesma pronunciaron el deseo de que el Presidente “deje de lado su fundamentalismo ideológico” y “priorice el fortalecimiento de la integración regional”.

Carrió mostró preocupación por los dichos de Javier Milei contra Lula da Silva

Ayer, la fundadora de la CC expresó su profundo descontento con la actual situación política y económica de Argentina durante una entrevista con los periodistas María O´ Donnell y Ernesto Tenenbaum por Cenital.

La exlegisladora, además, criticó la gestión de Milei y consideró que el país enfrenta una grave crisis moral y estructural. “Está en juego la dignidad de las clases medias y esta embestida es tan brutal que nos deja solo con un 20% de clase media y 70% de pobreza”, afirmó.

Carrió, quien por un momento se retiró de la política, hoy considera postularse como senadora por la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas de 2025. La motivación detrás de su posible retorno es el impacto negativo que, según ella, están ejerciendo las políticas económicas del oficialismo. “Sin clase media no tenés forma de ascenso social”, agregó.

Lilita también señaló que Argentina tiene una tendencia a elegir “corruptos o desconocidos” en el poder y destacó que la administración de Milei forma parte de una campaña internacional relacionada con la inteligencia artificial (IA), especialmente entre China y Estados Unidos.

“Elon Musk es consciente de que quiere ir a una ultra derecha para destruir el Estado”, dijo Carrió sobre el dueño de Tesla (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Según Carrió, el magnate tecnológico Elon Musk y otros grandes empresarios buscan eliminar las regulaciones estatales, lo cual, a su juicio, está vinculado al ascenso de figuras como Milei. Y agregó acerca de la IA: “Va a dejar sin trabajo a mucha gente, y esta es la lucha por la manipulación de las mentes. La pelea real está ahí. Elon Musk es consciente de que quiere ir a una ultra derecha para destruir el Estado: no quieren regulaciones porque quieren dictar el orden global”.

La exlegisladora también vertió críticas hacia otros miembros del Gobierno, como el ministro de Economía Luis Caputo y la hermana del presidente, Karina Milei, al mando de la Secretaría General de la Presidencia. “Yo no sé quién es Karina Milei, ¿dónde están sus aportes?”, cuestionó, mientras que puso en duda el futuro del titular de Hacienda en su cargo. “Yo lo quiero a ‘Toto’, es un personaje, ahora se la agarró con las fuerzas del cielo, pero antes tenía miedo. Ahora anda fuerte, pero en cualquier momento se debilita”.

Luis Caputo y Karina Milei, protagonistas de la gestión oficialista a los cuales también se refirió Carrió (REUTERS/Agustin Marcarian)

Carrió tampoco dejó pasar la oportunidad de hablar sobre la exvicepresidenta (y dos veces primera mandataria) Cristina Kirchner. “Ella no quiere ser nueva rica, quiere ser clase media tradicional de La Plata y no lo va a ser. Tiene un amor/desprecio por los pobres y los peronistas”, agregó. Consultada sobre sus causas judiciales, supone que será condenada y que por la edad tendrá prisión domiciliaria. No obstante, aclaró que si bien quiere justicia, “no le desea la cárcel a nadie”.

También le apuntó al ex jefe de Estado y fundador del PRO, Mauricio Macri. “Tiene una parte clara donde quiere ser decente y estadista, y una parte oscura donde le gusta Angelici, el bridge y los negocios. Yo lo quería a Macri, pero el tiene esa parte oscura y cada vez le gusta más”, expresó.

Hacia el final de la entrevista, Carrió también abordó la desaparición de Loan Peña, expresando su preocupación por la trata de personas y la responsabilidad del Ministerio de Seguridad de la Nación en estos asuntos.