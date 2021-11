Carrió amenazó con romper Juntos por el Cambio

En el acto por los 20 años de la CC, les pidió que pongan “caras decentes” en la presidencia de los bloques de la coalición Diputados; hizo señalamientos a un sector del radicalismo

La titular de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, lanzó duras advertencias a sus socios de Pro y la UCR, a quienes les recomendó ser “serios y responsables” y “no pelearse por los cargos”. A su vez, les pidió comprometerse con la discusión de un nuevo “contrato moral” para Juntos por el Cambio y evitar “un doble juego” a la hora de dialogar con el Gobierno por la crisis. “O es un nuevo contrato moral o es ‘el que se vayan todos’”, enfatizó.

Lo hizo al celebrar los 20 años de la fundación de su partido en La Picaza Polo Club, en la localidad de Open Door, en Luján, ante los máximos referentes del conglomerado opositor.

Cuando se subió al escenario, Carrió les solicitó a las autoridades de JxC que pongan “caras decentes” al frente de las presidencias de los bloques en la Cámara de Diputados. La escuchaban los jerarcas de Pro Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich, y el cacique de la UCR, Mario Negri, quienes se sentaron en la primera fila.

“No es un problema de prejuicios sino de prácticas. ¿Qué viene para JxC? Si no ponemos caras decentes, experimentadas y sin demasiados antecedentes de todo tipo les va a estallar la figura en la cara de todos ustedes. Porque yo no me callo más”, lanzó Carrió. Y completó: “Sepan lo que eligen en la presidencia de los bloques. Yo no me fui de un partido que tenía corruptos para venir a hablar con los hijos privilegiados de esos corruptos, que manejaron Medicina o la Franja [Morada] de Ciencias Económicas con la mayor corrupción que se conoce en la historia”.

Elisa Carrió, al cerrar el Congreso Federal de la CC por los veinte años de la fundación del partido

De ese modo se refirió a los herederos políticos de Enrique “Coti” Nosiglia, que integran el entorno del senador Martín Lousteau. Las diferencias de Carrió con Emiliano Yacobitti, mano derecha del economista. quien busca desplazar a Mario Negri del interbloque de JxC, son insalvables. Para la exdiputada, el radical cordobés debe seguir en ese lugar. “No se puede ser amigo del ‘Coti’ Nosiglia toda la vida, muchachos. El que le caiga el cuerpo, que le caiga”, bramó. El legislador radical y alfil de Evolución Juan Nosiglia, hijo del exministro del Interior de Raúl Alfonsín, desembarcará en el gobierno de Larreta después del 10 de diciembre.

Considero que los dichos de Elisa Carrió atentan contra la unidad de Juntos por el Cambio y son funcionales al Kirchnerismo. Resulta inexplicable luego del triunfo en las últimas elecciones. — Emiliano Yacobitti (@Yaco_Emiliano) November 27, 2021

Carrió también apunta contra Cristian Ritondo, cercano a Vidal y Larreta, quien seguirá al frente de la bancada de Pro. “No confío en absoluto. Es más nunca he confiado. Él lo sabe”, dijo.

Después de elogiar a Macri, la jefa de la CC no ocultó su malestar con Larreta por la estrategia electoral en la Capital. Mirando de frente al alcalde, Carrió sugirió que el jefe de gobierno no cuidó a Vidal, quien fue la primera candidata del oficialismo porteño, y le reprochó haber puesto a Fernando Straface como jefe de campaña. “Sepamos que la experiencia y la pericia no solo se tiene para la administración. Straface, que es del Cippec, hizo una campaña espantosa. No podés someter a una candidata a diez actos por día, porque así no la cuidás”, le espetó. Enseguida, calificó a Larreta como el “mejor gestor de la Argentina” y pidió que lo aplaudieran. “¿Qué quiero decir? La campaña no es un deber. Estos chicos pueden saber de muchas cosas, pero son ignorantes del feeling con las personas. Hay que quedarse en los actos, no es un problema de cronómetro, sino de agradecimiento”, abundó.

Larreta no logró ocultar su incomodidad, aunque luego se abrazó con la exdiputada cuando terminó su discurso. “Va a ser difícil recomponer después de esto”, reconoció una fuente porteña. Tras el discurso, el alcalde y Carrió cruzaron unas palabras en el salón destinado a los dirigentes: “¡Hablé bien de vos! No dije nada que no haya dicho hoy en los medios”, le comentó.

Durante su discurso, Carrió les pidió ser “serios y responsables” a los jefes de JxC frente al escenario postelectoral. Insistió en que deben discutir el “contrato moral” porque la Argentina se enfrenta con un clima similar al de la crisis del 2001.

Preocupada por los síntomas que exhibe la economía y el clima social, la líder de la CC remarcó que la anarquía es el “peor caldo de cultivo”. “Mi más honda preocupación no es haber ganado en un triunfo atronador en todo el país, sino que sepamos estar a la altura de las circunstancias”, señaló.

Carrió les pidió que sus aliados ayuden a “mantener la institucionalidad” y a “acordar con el FMI”, porque hay que “honrar las deudas”. A su vez, les pidió sostener al presidente Alberto Fernández para que “concluya su mandato”. En ese marco, vinculó el ataque de un grupo de encapuchados a la sede de Clarín con un supuesto intento de una facción del gobierno para desestabilizar a Fernández. “¿Qué está haciendo Cristina? Creando anarquía. Hay olor a SIDE en las bombas molotov”, denunció.

Después de repasar las dos décadas de historia de la CC, en las que se alzó con triunfos y sufrió duras derrotas en las urnas, Carrió dijo que se retiró de la política para “dar lugar a una nueva generación con formación humanista”. “Nos quieren encerrar para ser [Hugo, expresidente de Venezuela] Chávez. Guarda que quieren crear el caos y eso viene de una fracción del propio Gobierno”, señaló.

Y advirtió: “No nos pueden deprimir, tenemos que aprender la alegría de la lucha por la verdad. Al PJ y a los poderes establecidos hay que jugarles sin miedo”.

En otro pasaje de su mensaje, la jefa de la CC, quien supo resurgir de las derrotas y atravesó varias mutaciones a lo largo de su extensa trayectoria política, destacó su aporte para que Macri pudiera concluir su mandato. “Lo acompañé hasta el final, usted no se puede quejar. Y le paramos los golpes. Somos el primer gobierno no PJ que logró terminar el gobierno. Hicimos historia. ¿Querés que te abracen todos ahora? No. La historia se hace sin reconocimiento”, le dijo Carrió a Macri y despertó una ovación. Larreta estiró su brazo y le zamarreó la mano al expresidente. “Volveremos a ser gobierno en el 2023″, gritaron los dirigentes y militantes.

Al evento asistieron desde los referentes de la CC, autoridades de la UCR, diputados electos, e intendentes hasta exministros de Cambiemos y funcionarios porteños. Hubo pocos emisarios del radicalismo.

Entre los presentes estaban Diego Santilli; Jorge Macri; Graciela Ocaña; Pablo Torello, Alfredo de Angeli, Álvaro González; Agustín Forchieri; Diego García Vila; Adrián Pérez; Alfonso Prat-Gay; Cornelia Schmidt Liermann; Mario Barletta; Silvana Guidici; Guillermo Dietrich; Hernán Lombardi; María Migliore; Silvia Lospennato; Carmen Polledo; Silvina Ajmechet; Karina Banfi; Darío Nieto; Guillermo Laje; y Mario Quintana.

Antes de que Carrió tomara la palabra, el titular de la CC, Maximiliano Ferraro, dijo que el desafío de JxC con miras a 2023 “es impulsar una propuesta que pueda encarnar el contrato moral”. Somos la piedra en el zapato para que seamos mejores y representemos lo que decimos representar: valores basados en el humanismo, la ética de la alteridad, diversidad, y pluralidad”, sostuvo.

“Estamos aquí para resaltar y reivindicar una conducta y un testimonio que hemos puesto al servicio de construir y cuidar algo que está presente en la sociedad: la república, la igualdad y la libertad”, añadió el diputado nacional de Juntos por el Cambio.

Por su parte, Maricel Etchecoin, titular del Congreso Federal y una de las espadas de la CC en Buenos Aires, subrayó: “Nacimos de la incomodidad. Juntos es mejor si la CC está bien plantada”.

Elisa Carrió y Horacio Rodríguez Larreta, juntos a pesar de las críticas de la titular de la CC en Luján.

Por Matías Moreno