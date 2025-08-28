Carrió acusó a Milei de “ver pornografía infantil” y a su hermana de ser “la más oscura del Gobierno”

La líder de la Coalición Cívica lanzó duras acusaciones de corrupción contra Karina Milei, definió a Espert como “un insultante serial, un grosero que quiere la balacera” y a Francos como un “cínico del poder”.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, lanzó una serie de graves señalamientos este miércoles contra el oficialismo, incluyendo al presidente Javier Milei, a quien acusó de consumir material de abuso sexual infantil. También apuntó contra su hermana, Karina Milei, calificándola como “el personaje más oscuro del Gobierno”, y contra José Luis Espert, Federico Sturzenegger y Guillermo Francos

Durante una entrevista con LN+, la exdiputada nacional fue contundente al reflexionar sobre el jefe de Estado: “Esta sociedad está siendo muy herida por las palabras, creo que el insulto y la cuestión perversa, casi anal de alguien que ha visto mucha pornografía infantil, nos ha hecho un daño irreparable a todos”, denunció.

En el mismo reportaje y en el marco del escándalo por presuntas coimas en ANDIS, Carrió sostuvo que la secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, actúa como “cajera, tanto en el caso $Libra, un negocio para ellos, como en todo el negocio de la salud, ya que hay personas que vienen directamente de la actividad privada”.

La dirigente de la Coalición Cívica denunció que existe “una trama de corrupción mucho más amplia que está dejando sin atención médica a todo el país” y la vinculó a negocios con criptomonedas y el sistema de salud.

Por ello opinó que “Karina es el personaje más oscuro, y su codicia y forma de ejercer el poder son inescindibles de Milei. No me digan que Karina acumula y recauda dinero y que su hermano no está. Karina Milei es Javier, lo han dicho los dos”, sentenció.

A continuación, dirigiéndose hacia la producción del programa conducido por Joaquín Morales Solá, preguntó: “¿Pero ustedes no denotan la oscuridad en la cara de esa mujer? Las mujeres lo entendemos mucho mejor que los hombres”, estableció.

Carrió también disparó contra Espert, Sturzenegger y Francos

Más tarde, Carrió dijo que “nunca hubo mileísmo”, pidió “recrear las instituciones” y alertó que eso no se logra “con gatos o con luchas internas de gente sin conocimiento ni memoria“. Entonces mencionó al primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, a quien definió como “un insultante serial, un grosero que quiere la balacera” y alertó que “ese no es el camino” porque apunta hacia “una guerra civil“.

Además, la exdiputada nacional arremetió con Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, por afirmar que “la Coalición Cívica es funcional al kirchnerismo”. “Que se calle la boca. Él está repartiendo plata a las empresas constructoras para que cobren peajes sin realizar las obras, mientras quiere eliminar Vialidad”, indicó Carrió.

“Yo les digo que primero recorran el país. Estos chicos viajan de Harvard a la Argentina y no han recorrido las rutas. ¡Y no me toquen! porque si alguien inventó las LEBAC y trajo la tragedia al gobierno de Macri, ese se llama Federico Sturzenegger. Que se calle la boca y no hable más de nosotros“, insistió.

Además, trazó un paralelismo entre la gestión de La Libertad Avanza y la década del 90. “La matriz de corrupción menemista es muy parecida a esta. Tienen mucho componente menemista“, aseguró, y agregó: “Acá, sea Milei o Cristina, están votando peronismo”.

Por último, las críticas de Carrió se extendieron también al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a quien definió como un “cínico del poder” y “sofista de la vieja democracia griega” con la capacidad de “defender lo indefendible“, recordando su pasado como funcionario del exgobernador Daniel Scioli.







