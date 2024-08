Carolina Píparo: “Milei gobierna como el kirchnerismo”

La diputada exintegrante del bloque de LLA rompió el silencio y afirmó que, como CFK, Milei busca “enemigos nuevos todos los días”. Además, criticó a los diputados que visitaron a Astiz y otros condenados por delitos de lesa humanidad. “Ir a ver a genocidas y sacarse una foto no entra en mi razonamiento”, sostuvo.

Luego de meses de una marcada distancia con La Libertad Avanza tras la decisión del presidente Javier Milei de correrla de la conducción del ANSES, Carolina Píparo opinó sobre la gestión del Gobierno. En Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), la diputada criticó las contradicciones del partido libertario respecto de lo planteado en campaña y señaló que falta “transparencia en la gestión”. “Si el equipo que hoy está en el Gobierno hubiese sido el mismo que el de campaña, hubieran levantado una licuadora y no una motosierra”, sostuvo.

Carolina Píparo es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. En las elecciones de 2023, fue candidata a gobernadora. Además, se desempeñó como secretaria de Asistencia de las Víctimas de Políticas de Género de La Plata en 2019 y diputada provincial por CABA en 2017. Fue también funcionaria del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Hace 8 meses que no hablás, desde el momento en el que ibas a ocupar la conducción del ANSES y finalmente el Presidente te corrió del lugar. ¿Qué fue lo que te distanció y qué pasó por tu cabeza en estos 8 meses?

Lo que pasó fue público. Desde lo personal, las formas con lo del ANSES fueron horribles pero es algo que quedó en el pasado, es algo anecdótico.

Hoy me distancian otras cuestiones del Gobierno, como la falta de entendimiento de que existen tres poderes, la pérdida absoluta de un equipo que hizo una campaña, desde lo técnico y no sólo desde lo político. Si el equipo que hoy está en el Gobierno hubiese sido el mismo que el de campaña, hubieran levantado una licuadora y no una motosierra. También me molesta que el Presidente se enoje tanto con el Congreso, con el periodismo, y con actores internacionales con los que no es conveniente estar peleando cada 5 minutos.

Buscar enemigos nuevos todos los días es una forma de gobierno que ya la vimos con Cristina Kirchner, y es algo que me distancia muchísimo: Milei gobierna como el kirchnerismo. Más allá de que reconozco muchos logros, como la baja de la inflación.

¿Es distinto Milei presidente del Milei candidato?

La verdad es que nunca me comuniqué con Javier Milei presidente. La última vez que lo vi fue después del episodio del ANSES, y todavía no había asumido como presidente.

Yo creí e hice una campaña creyendo no solamente en él sino en un equipo. Veo que hoy muchas cosas no son las que prometimos y por las que íbamos a trabajar. La gente no iba a sufrir y sí está sufriendo. Están haciendo un gran esfuerzo y acorde a ese esfuerzo, hay que estar a la altura.

Se incrementaron los Fondos Reservados de la SIDE cuando nos pasamos una campaña entera hablando de transparencia y de motosierra. Además de los viajes por el mundo con aviones privados: eso no se corresponde y no hay transparencia en la gestión. Uno no sabe muy bien qué está haciendo esta gestión, más allá de lo económico.

La licuadora claramente tocó a los jubilados, a la clase media, aunque la inflación sí bajó. Creo que hay que trabajar para que a la gente le alcance para pagar los precios que se estabilizaron y generar trabajo.

Sí creo en muchas de las cuestiones que se están haciendo. Reducir la estructura es algo en lo que yo estaba plenamente de acuerdo. Ahora bien, tienen que llegar las inversiones. Él es un especialista en crecimiento sin dinero, y eso es lo que tenemos que empezar a ver después del enorme esfuerzo que están haciendo los argentinos. Y por supuesto, lo que quiero es un gobierno más liberal, que es por lo que trabajé.

Si uno pretende que todo el mundo lo quiera, no es a la política a lo que debe dedicarse. No se puede estar todo el tiempo reprochando el pasado. Todos los obstáculos que él tuvo en su vida, lo hacen ser Presidente, y no solo de los que están de acuerdo con él, sino de todos los argentinos.

El expresidente Mauricio Macri habló del entorno del Presidente y criticó el funcionamiento del equipo. ¿Hay alguna responsabilidad de Santiago Caputo y de Karina Milei, las dos personas que componen el entorno de Mieli?

No tengo contacto con ellos. Si tuviera que definir a Karina, diría que es una trabajadora incansable para que su hermano sea presidente. Creo que fue la persona que más trabajó en la campaña, cuidando cada provincia y candidato.

Para Píparo, Santiago Caputo debería “tener un cargo” si “le recae tanto poder como es que dicen”.

Santiago Caputo era un asesor de imagen que después apareció como un hombre del Ejecutivo levantando la Ley Bases en el Congreso sin ningún cargo. Si le recae tanto poder como es que dicen, me parece que estaría bien tener un cargo, porque después, ¿las responsabilidades de quién son?

Vos misma calificaste a La Libertad Avanza como un enjambre de “violentos, ignorantes e intolerantes”…

Estaba hablando de la militancia en redes, que es todo lo que está mal y en lo que se ha transformado el liberalismo. Salir al ataque de todo el que pesa una coma diferente no es liberalismo. Yo no estoy en las antípodas, estoy enfrente del kirchnerismo siempre, debato siempre las mismas cuestiones. Hoy voy a ir a apoyar la educación esencial porque la defendí siempre.

Lo que pasó conmigo cuando voté en contra de un punto que proponía Hacemos en la Ley Bases, que es otro bloque y no el Gobierno, salieron todos a atacarme. Eso fue ignorancia absoluta y poca profundidad para debatir los temas y entender qué es lo que estaba mal de la primera Ley Bases.

La primera Ley Bases era un desastre: aumentaba retenciones, aumentaba las jubilaciones por decreto, una cuestión que tiene que definir el Congreso, aumentaba impuestos. La ley que terminó saliendo está muy bien y por eso la apoyé en su totalidad, porque es una buena ley. Lo primero que se trajo al Congreso era una ley prensada por Sturzenegger para Patricia Bullrich si era presidenta, todo una desprolijidad.

Ellos no supieron entender que hoy el Congreso tiene mucho para dar. No es el Congreso de hace 15 años. Hoy estamos debatiendo la baja de la edad de imputabilidad, y en ese momento se debatía lo mismo. Yo fui al Congreso como militante de esa causa y había un grupo afuera que decía “los pibes no nacen chorros” y listo, se cancelaba el debate.

Hoy la política maduró y la democracia también. Se está debatiendo seriamente cada tema, y hay que saber aprovechar eso. No hay un Congreso de helicóptero, eso no tiene nada que ver. Lo hubo con Mauricio Macri, pero no ahora. No hay un enemigo, la oposición cumple su rol y está funcionando la democracia.

Parte de los diputados libertarios fueron a la cárcel a visitar a condenados por genocidio, ¿cuál es tu propia posición de esto que hicieron?

No tiene nada que ver conmigo y lo repudio profundamente. Argentina dijo “Nunca más”, y nunca más es nunca más. No son temas que tienen debate y no había una cuestión humanitaria ahí. Ni siquiera entiendo por qué van diputados a una cárcel si uno no tiene algo para aportar, no es un zoológico.

Ir a ver a genocidas y sacarse una foto no entra en mi razonamiento. No entiendo que buscaban y tampoco lo explicaron muy bien. Pero bueno, la semana pasada no hubo quorum pero toda la cámara iba a repudiar esta visita, incluido el bloque de La Libertad Avanza, lo cual me parece correcto.

Empezaste en el PRO. Hoy hay una tensión en el partido, ¿podrías volver al PRO si te lo pidiese Mauricio Macri?

No tengo diálogo con el expresidente, pero sí con muchas personas dentro del PRO, y de LLA también, porque soy una persona del diálogo. No estoy pensando en esa cuestión ahora y creo que ellos tienen otras para resolver antes. Yo estoy muy enfocada en el Congreso.

Alejandro Gomel: Se puso en discusión cómo se armaron las listas de LLA. ¿Hubo errores o negociaciones?

Desconozco, no estuve involucrada en la lista de cada provincia. Para el armado de la provincia de Buenos Aires siempre tuve mi equipo y mi espacio que es Buenos Aires Libre, y eso fue un acuerdo. Hay una diputada provincial que responde a mi espacio, una senadora provincial y otra diputada nacional.

Hoy, el armador de la provincia de Buenos Aires es funcionario y creo que es presidente del partido. Él tiene que responder esas cuestiones.

AG: A partir de las elecciones del año que viene, ¿ves un armado donde pueda estar LLA, el PRO y tu partido?

A mí me parece que están todos muy preocupados. Kicillof está haciendo campaña para el 2027, LLA y el PRO están mirando cómo se van a hacer las listas.

Entré a la política a los 40 años y no me desespera irme de un cargo. Creo que se puede aportar desde muchos lugares y que tenemos que estar más focalizados en noticias como la de que un millón de chicos argentinos se van a dormir sin cenar.

Elizabeth Peger: Planteabas la necesidad de que Santiago Caputo tuviera un cargo. Una de las áreas que está bajo su órbita es la SIDE. ¿Quién es Santiago Caputo? ¿Cuál es tu posición respecto al DNU que aumenta los fondos de la SIDE?

Como dije, Santiago Caputo era el asesor de imagen de Javier y tiraba algunos lineamientos comunicacionales. No sé si es necesario que sea funcionario, pero digo que hay una responsabilidad. Si tiene tanto poder como dicen todos, aunque no lo conocemos ni lo escuchamos, me parece que corresponde que ocupe un cargo.

Con respecto a los fondos de la SIDE, me parece una vergüenza. Es todo lo que está en contra de lo que dijimos el año pasado. ¿En qué problema está la Argentina que necesita tantos fondos para inteligencia? ¿Qué es lo que ha hecho la inteligencia hasta acá? Ya tiene fondo pero, ¿para qué necesita más? Es decir “dame plata que no quiero explicar para qué la utilizo”. Es contradictorio para un gobierno liberal.

EP: ¿Creés que el Gobierno tiene una actitud de no empatizar con lo que le pasa a la sociedad?

Sí, creo categóricamente que falta humanidad. Creo que faltan personas que vivan la vida común y corriente, como la vivo yo. Porque los sectores vulnerables son los más golpeados, pero cualquiera que vaya al supermercado se da cuenta lo que salen las cosas. Lo mismo pasa con la educación privada, la obra social, la luz y el gas. El argentino está haciendo un enorme esfuerzo y en algunas cuestiones está decepcionado, como estoy decepcionada yo.

¿No es que en el fondo todos los presidentes hacen campaña de una manera y gobiernan de otra?

Creo que todos los presidentes encontraron un contexto distinto. Mauricio Macri, por ejemplo, sentó bases en cuanto a la libertad de expresión, que es muy parecido al “Nunca más”. Nunca más nos vamos a esconder para decir lo que pensamos porque hubo un gobierno kirchnerista en el que hablar estaba mal y era cancelatorio.

El contexto económico que encontró Milei no es el mismo que encontró Macri, y tampoco la misma apertura para discutir los temas. Hoy hay mucha más apertura de la que tuvo Mauricio, y eso es lo que tiene que aprovechar el Presidente.

Entiendo que algunas cuestiones de campaña no se pueden cumplir, ahora bien, él dijo que la gente no iba a sufrir esto. A mí me parece que hay que decir la verdad porque esa es mi manera de hacer política. Nunca diría que hay que bajar impuesto en la provincia de Buenos Aires porque conozco su presupuesto y sé que hay que discutir la coparticipación antes.

Lo único que yo espero es que el Presidente deje de ser un candidato y sea el Presidente de todos los argentinos. Uno se puede equivocar, no digo que mienta. Está bien sentarse frente a la gente y decirle la verdad, no ir a insultar al que piensa diferente. Los políticos no son dioses, son personas falibles, y tenemos que aprender a no ser fanáticos.