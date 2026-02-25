Carolina Moisés vicepresidenta del Senado, el peronismo partido y la mano invisible de Sáenz

Con aval de Patricia Bullrich y guiño de la Casa Rosada, la jujeña Carolina Moisés fue electa vicepresidenta del Senado con 45 votos. La jugada profundizó la ruptura K y mostró un peronismo federal alineado a gobernadores del Norte, con Gustavo Sáenz buscando protagonismo nacional.

La sesión preparatoria del Senado dejó una postal elocuente del nuevo mapa político. La senadora Patricia Bullrich propuso el nombre y el oficialismo ejecutó la jugada. Con 45 votos afirmativos, 24 negativos y una abstención, la jujeña Carolina Moisés fue designada vicepresidenta del Senado.

El dato formal encierra un movimiento de fondo, pues el Gobierno libertario puenteó al interbloque peronista que conduce José Mayans y le entregó la vicepresidencia a una senadora enfrentada con la conducción de Cristina Fernández de Kirchner. La ruptura del interbloque Justicialista se consumó apenas un día antes, cuando Moisés y los senadores Guillermo Andrada y Sandra Mendoza oficializaron que Convicción Federal abandoron el esquema común del peronismo K.

“Este espacio parlamentario va a ocupar los lugares que le corresponden a la oposición para sostener la representatividad”, sostuvo Moisés tras jurar. Y agregó: “Desde este nuevo cargo de alta responsabilidad, reafirmo mi identidad peronista y mi compromiso con el debate democrático y la defensa de los intereses de las provincias”.

La frase no fue casual, sino que refuerza un relato que se viene pregonando desde los gobiernos provinciales alejados de la figura de Cristina: peronismo sí, kirchnerismo no; oposición sí, pero con institucionalidad y negociación. Una fórmula que, en los hechos, le sirve a la gobernabilidad de Javier Milei. Es la misma lógica que viene practicando el gobernador salteño Gustavo Sáenz con los legisladores que le responden: acompañar leyes clave, garantizar quórum cuando hace falta y negociar sin romper.

Quién es Moisés

Moisés, de 50 años, tiene una extensa trayectoria en el peronismo jujeño. Fue la diputada provincial electa más joven del país cuando asumió con 22 años y presidió la Juventud Peronista en su provincia. Más tarde fue diputada nacional y desde 2023 ocupa una banca en el Senado.

Hija de Julio Moisés —histórico dirigente del PJ jujeño que fue cuatro veces intendente de San Pedro—, su militancia tiene raíz familiar. De perfil revoltoso, supo adherir al kirchnerismo en sus inicios y fue una de las voces que respaldó a Cristina Kirchner tras la condena en la causa Vialidad. Sin embargo, su enfrentamiento con La Cámpora y con la conducción nacional del PJ fue escalando, especialmente tras competir con listas separadas y acompañar iniciativas del Gobierno libertario.

La intervención del PJ jujeño ordenada por Cristina terminó de quebrar el vínculo: Moisés quedó recientemente entre los más de 300 afiliados suspendidos, en una decisión que judicializó la interna provincial.

Una alianza en construcción

La sintonía entre Moisés y Sáenz se viene consolidando desde fines del año pasado y se hizo más visible en las últimas semanas, en medio de la tensión interna del peronismo.

Antes de asumir un lugar estratégico en el Senado, Moisés fue sancionada por el PJ jujeño y respondió públicamente, lo que desencadenó una movilización política de gobernadores provinciales que cuestionaron la conducción nacional del partido. En ese contexto, Sáenz adoptó una postura crítica cada vez más dura contra Cristina y el PJ nacional, en defensa directa de Moisés y de sus propios dirigentes desplazados.

Hubo cruces públicos, debates en redes y declaraciones en medios que evidenciaron un apoyo explícito y una coordinación política creciente entre el salteño y la jujeña. La ruptura formal en el Senado fue, en ese sentido, la consecuencia institucional de una alianza que ya venía madurando.

Es por ello que en el Senado nadie desconoce que Moisés se referencia políticamente en Sáenz. La jujeña integra el lote de legisladores que orbitan en torno a los gobernadores del Norte Grande que optaron por una relación pragmática con la Casa Rosada.

Sáenz, junto a Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, promueve un esquema de autonomía respecto del PJ nacional. En paralelo, participó de la cumbre virtual con Carlos Sadir, Hugo Passalacqua, Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck para avanzar en una liga de gobernadores con agenda común.

Además, Sáenz tiene a su propia senadora con bloque aparte: Flavia Royón. En el Congreso no descartan que Royón pueda confluir con Convicción Federal, lo que consolidaría un polo norteño más compacto dentro de la Cámara alta.

Gobernabilidad y caja

No obstante, toda negociación es también una discusión por la distribución de recursos. Los gobernadores del Norte aportaron votos decisivos para la gobernabilidad de Milei, siendo el último hecho la reforma laboral. Sin embargo, ese acompañamiento no se traduce en una transferencia fluida de fondos a las provincias. La obra pública continúa prácticamente paralizada y los reclamos presupuestarios se acumulan.

En los despachos provinciales la síntesis es contundente: mucho favor, poca devolución real. La Casa Rosada obtiene estabilidad legislativa; las provincias, en cambio, siguen esperando que la negociación política tenga correlato en la caja.

Entonces, la vicepresidencia de Moisés se convierte en una pieza mayor, donde se consolida un peronismo llamado federal que disputa poder sin romper del todo, fortalece a Sáenz como articulador regional y debilita a Cristina en el Senado. Pero también deja en evidencia que la sostenibilidad de esta liga del Norte dependerá menos de los gestos institucionales y más de algo mucho más concreto: los recursos.





Por Maira López-P/12