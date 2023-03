Carolina Losada gana centralidad en Juntos por el Cambio

La senadora es la candidata mejor posicionada para la pelea por la gobernación de Santa Fe, pero también suena como posible integrante de una fórmula presidencial mixta. Su relación con el partido centenario y sus aspiraciones

“Acá ganamos solos”, reprochan en el equipo de Carolina Losada en referencia a la elección legislativa del 2021 en Santa Fe, donde la ex periodista se impuso sin el apoyo de ninguno de lo referentes nacionales de Juntos por el Cambio. Desde entonces, la senadora se convirtió en la figura central del armado opositor: es la que está mejor posicionada en las encuestas para la Gobernacion y, además, la buscan para ser candidata a vicepresidenta. Con esa centralidad en ascenso, empezó a jugar dentro de la interna de la UCR con la foto que se tomó en la Fiesta de la Vendimia con Patricia Bullrich.Además, se ausentó al acto del lanzamiento de Gerardo Morales y posó con Mauricio Macri en su visita a Rosario.

A su modo, Losada tomó postura dentro de la interna radical. En Mendoza se mostró junto a los correligionarios que enfrentan el liderazgo de Morales, entre ellos, Facundo Manes, Alfredo Cornejo y Gustavo Valdés. Aunque en público y en privado asegura que su mayor deseo es que el próximo presidente sea radical y nunca lanzó críticas al gobernador jujeño, son escasas las fotos junto al presidente del Comité Nacional. De hecho, se ausentó al acto del lanzamiento presidencial que se realizó en el Luna Park. La excusa fue la apertura del año judicial en Santa Fe.

“Carolina no es orgánica”, reconocen en su entorno en diálogo con Infobae. A diferencia de su hermana Georgina Losada, una histórica militante radical, la ex periodista no rinde pleitesía al partido centenario. Incluso, a la hora de armar su equipo de trabajo en el Senado no priorizó ni excluyó a ningún colaborador por su signo político. “Lo que importa es tener la mejor opción”, suele justificar.

Su relación distante con las autoridades del Comité Nacional de la UCR no sólo incumbe a Morales, también a Martín Lousteau. Desde que reemplazó al líder de Evolución en la vicepresidencia segunda de la Cámara alta en representación de Juntos por el Cambio, Losada guarda cierto malestar. Su rápido crecimiento en la política le generó un fuerte cruce con el ex ministro de Economía, la santafesina recuerda a sus íntimos que la llamó para advertirle que la estaban “usando”.

Patricia Bullrich con Alfredo Cornejo, Facundo Manes, Rodolfo Suárez, Gustavo Valdés, Carolina Losada, Luis Naidenoff y Emilio Monzó en la Fiesta de la Vendimia

Aclopada al tándem de los radicales enfrentados a las autoridades del partido centenario, Losada comenzó a mostrarse con Bullrich y Macri. Sabe que en el PRO buscan una alianza con el dirigente que pueda garantizar a una UCR unificada, un requisito que hasta el momento no se generó. En la visita que realizó el ex mandatario a Rosario para presentar su libro Para qué, participó de la mesa que se gestó para analizar la problemática del narcotráfico junto con Federico Angelini, Cristian Ritondo y el intendente Pablo Javkin. En ese encuentro, según confirmaron a Infobae, el líder del PRO le brindó su apoyo para la candidatura en Santa Fe que, hasta el momento, la senadora no termina de confirmar. Mantiene la decisión en un manto de misterio.

Su rol en Santa Fe

Losada fue la sorpresa en la provincia de Santa Fe en la elección del 2021, donde se impuso con el 30,17% en la interna legislativa ante los otros tres candidatos: Maximiliano Pullaro (28,63%), Federico Angelini (24,26%) y José Corral de la UCR (16,36%). Cada postulante tuvo una bendición nacional: Angelini contaba con el respaldo del ex presidente Macri, Pullaro tenía la venia del senador Lousteau, mientras que Corral registraba el aval dela líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.

En su entorno descuentan que este año será candidata, según confesaron a este medio. También aseguran que está enfocada en trabajar en un plan de gobierno para Santa Fe y en la necesidad de influir en las decisiones nacionales de Juntos por el Cambio. De todos modos, con las fechas formalizadas para las elecciones -el 16 de julio las PASO y el 10 de septiembre las generales- no queda margen de tiempo para que Losada mantenga la incógnita sobre su futuro político.

En su provincia, los siete partidos (PRO, UCR, Encuentro Republicano Federal, Coalición Cívica, UNO, UNIR y Ucedé) que conforman la alianza Juntos por el Cambio firmaron un acuerdo para ampliar el espacio con otros cuatro, en busca de lograr “soluciones a las demandas de los santafesinos ante el desgobierno de Omar Perotti”. Ante la diversidad que presenta el frente de frentes, en especial por las diferencias y enfrentamientos entre el PRO y el socialismo, crearon una mesa integrada por dos representantes de cada partido -son 11- para terminar de formalizar un documento que defina un programa de gobierno consensuado.

De esos acuerdos dependerá la decisión final sobre su candidatura. “Carolina quiere ir a una elección donde la gente sepa qué medidas se van a tomar, tener un equipo de trabajo y dar garantías a los votantes”, dicen sus allegados.

Por Diamela Rodriguez-Infobae