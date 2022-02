Carolina Losada criticó a las feministas tras la foto del escote: “No me acompañan porque no soy kirchnerista”

“Hay muchos problemas graves, para hablar de esto, pero evidentemente alguien quiere tapar estos problemas y me usaron a mí”, dijo la senadora tras la viralización de la imagen junto al padre Ignacio Peries, que fue criticada.

La senadora nacional por Santa Fe Carolina Losada criticó este domingo a las organizaciones feministas por no brindarle apoyo después de que una foto suya se hubiera viralizado la semana pasada. “A Ofelia Fernández la atacan por su cuerpo y la defienden. A mí no“, dijo, y recordó que hay “muchos problemas graves” de los cuales hablar.

“No necesito que me defiendan, no me gusta la doble vara, a algunas la defienden y a otras, no. Hubiera estado bueno que me defiendan, hubiera sido coherente, pero no me desvela que lo hagan”, aseguró Losada.

El pasado 9 de febrero, una foto de la periodista y ahora legisladora de Juntos por el Cambio por Santa Fe junto al padre Ignacio Peries se viralizó en las redes sociales y generó una gran controversia, plagada de críticas, por la vestimenta escotada que ella utilizaba.

“Ser trending topic por algo así me parece arcaico, raro, ya que no se me ve más que un escote pronunciado”, relató. “Fui a la inauguración de un sanatorio en Funes, tenía un top escotado, pero totalmente controlado. Cuando fui a saludar al padre Ignacio, él me da su bendición y al agacharme se me corrió todo. Un medio me saca la foto”.

La foto de Carolina Losada junto al padre Ignacio que generó controversia.

“Si me preguntás de dónde viene esto, no tengo ni idea y no pierdo mi energía. No estoy segura de quién puede ser, lo que estoy segura es que los problemas son otros, la inseguridad, que la plata no alcanza, los chicos sin clases, el papelón internacional de nuestro presidente”, arremetió Losada durante una entrevista en FM Milenium

“Hay muchos problemas graves, para hablar de esto, pero evidentemente alguien quiere tapar estos problemas y me usaron a mí. Al que no llega a fin de mes le importa poco si a una senadora se le corrió el escote”, agregó Losada, quien acto seguido criticó a las organizaciones feministas por no haberla defendido de las críticas.

“De los colectivos de mujeres ninguno sale a defenderme, hay una doble vara, porque a mí me estaban juzgando por cuánto muestro o cuánto no muestro. A Ofelia la atacan por su cuerpo y la defienden. A mí no”, aseveró.

“A mí no me acompañan porque no soy kirchnerista. Están en una contradicción constante. Lo de mi escote está como trending topic hace seis días. Sí, se te está cosificando, y los colectivos no me defendieron de ser cosificada. Estos colectivos de mujeres que decían ‘no al piropo’, en mi caso dicen, ‘¿qué le molesta que le digan piropos?’”, abundó.