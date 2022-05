Carolina Baldini reaccionó ante la furia del “Cholo” Simeone por su aparición en televisión

La exmodelo volvió al piso de LAM y contó cómo recibió la advertencia legal del entrenador del Atlético de Madrid

El viernes pasado, Carolina Baldini reapareció en los medios luego de más de diez años con una entrevista en el piso de LAM. La exesposa de Diego Cholo Simeone y madre de sus hijos varones (Giovanni, Gianluca y Giuliano) estuvo en el programa de América para hablar de su nuevo emprendimiento, sin embargo en un momento la charla viró hacia su relación con el entrenador del Atlético de Madrid.

Las palabras cruzaron el Atlántico y llegaron a oídos del excapitán de la Selección Argentina y de su actual pareja, Carla Pereyra, la madre de sus hijas menores Francesca y Valentina. Las primeras versiones indicaron que ni a Simeone ni a su actual pareja le habían gustado nada las declaraciones de su ex. Y luego trascendió que Baldini había recibido una carta documento enviada por correo electrónico donde le pedían que “cese inmediatamente de hablar de la vida personal del señor y de cualquier anécdota vivida durante el matrimonio, su proceso de divorcio o derivados” y que “nuestro cliente se reserva el ejercicio de cuantas acciones le asisten en derecho en defensa de sus legítimos intereses”.

Este miércoles, la exmodelo volvió a LAM para contar cómo había recibido luego de recibir la advertencia legal y del escándalo que estalló en los medios. “No lo esperaba ni por casualidad, cuando leo que no puedo difundirla ya estaba la carta en los programas de televisión”, explicó. Y contó qué hizo ni bien leyó el correo: “Le estaba escribiendo por WhatsApp y veo que estaba en un programa de televisión. Si no, hubiera quedado en nosotros dos. “¿Qué te dijo?”, preguntó Estefanía Berardi. “Lo leyó y no me respondió”, replicó Baldini, aunque más tarde sí tuvo respuesta de su ex. “Por el bien tuyo y de nuestros hijos, mejor…”, dando a entender que le había pedido no hablar del tema.

A continuación, la exmodelo se refirió a su paso por el programa que desató la polémica. “Hace diez años que no aparezco, hablé acá y en una revista, ¿dónde dije algo malo?”, se preguntó y se respondió: “Al contrario, quería presentar mi marca de ropa, sumar algunos seguidores, pero esa es mi vida. ¿Qué problema hay en haber estado casada con él y tener tres hijos divinos? Es obvio que me van a preguntar y está todo bien”, sentenció.

Consultada sobre los rumores acerca de que no habrían caído bien su presencia en el velatorio del padre del Cholo, fue terminante. “¿Como no voy a ir en representación de mis hijos con una familia que me dio su amor después de 18 años?”. Y contó qué habló con sus hijos luego de este cruce. “Les mostré los videos, les dije ‘los quiero mucho, no me digan nada, ni se pongan de un lado o del otro’”, explicó.

Hacia el final de la entrevista, Baldini se refirió al impedimento de hablar de la relación con su ex. “Básicamente piden no hablen de mí, de mi vida, de mi familia, ni nada. ¿Cómo hago?”, se preguntó. Nazarena le preguntó si tenía bronca o qué sentimiento ante la situación. “Angustia”, respondió sin dudar. “Vine por la cantidad de mensajes que recibí, mujeres que dicen ‘no te calles’, ‘me pasó lo mismo’”, argumentó.

En ese momento, de Brito destacó que de todas las cartas documento que había visto en su experiencia en el medio, la calificó como “insólita”. “No dijiste nada. No tendrá miedo que cuentes cpsas qiue no hayas contado?”, preguntó. “Si él tiene miedo que cuente cosas, no haces este lío. Vengo porque no tengo ganas de callarme más, vengo porque voy a seguir hablando de mi vida, de mi familia, mis hijos, mi emprendimiento y de todo lo que pasé cuando era chica”; enumeró. Y recapituló hacia los inicios de la relación. “Me casé a los 21, a los 18 lo conocí, de toda esa vida no puedo hablar más?”, se preguntó.