Carolina Baldini: “Nosotras éramos distintas a las botineras de ahora”

La exmodelo y el DT del Atlético de Madrid estuvieron juntos durante dos décadas y tuvieron tres hijos: Giovanni, Giuliano y Gianluca. Mirá el video.

Carolina Baldini y Diego Cholo Simeone estuvieron juntos durante más de veinte años y tuvieron tres hijos: Giovanni, Giuliano y Gianluca. Sin embargo, a principio del 2008 la ex modelo confirmó los rumores de separación que venían circulando desde hacía ya varios meses. Por entonces, ella se encontraba participando del Bailando por un sueño, el certamen de ShowMatch. Y, como era de esperar, la exposición pública le jugó en contra a la hora de asimilar el final de la relación.

Lo cierto es que, en la noche del viernes y después de mucho tiempo alejada de los medios, Carolina aceptó brindar una entrevista para LAM (América) y, finalmente, contó detalles de cómo fue su ruptura con el actual DT del Atlético de Madrid. “Hace un año que estoy solera. Me encantaría estar en pareja, pero hijos no quiero más”, fue lo primero que dijo Baldini al ser consultada sobre su situación sentimental. Y luego se refirió al padre de sus hijos.

“La separación fue en buenos términos. Siempre hay alguna cosa, no te voy a mentir. Pero la verdad es que fue muy amigable”, dijo la ex modelo. Y dio un detalle contundente: “Fui yo la que tomó la decisión de separarnos”.

Carolina dejó en claro que, más allá de las diferentes versiones que circularon en su momento, su historia con el Cholo se terminó por el desgaste de la relación. “Estoy tranquila porque di todo en la pareja. Empezamos cuando éramos muy chicos. Yo lo conocí cuando tenía 18 años, y el amor se fue terminado. Hoy, ya está todo resuelto: pasaron más de 10 años”, aseguró.

Y explicó que la determinación de dar a conocer la separación coincidió con el inicio de la relación de Simeone con Carla Pereyra, su actual esposa, con la que tuvo a sus hijas Francesca y Valentina. “Cuando él encontró una pareja y yo entendí que tenía la intención de formar una familia, obviamente, le dije que hiciéramos el divorcio. ¿Cómo no lo iba a firmar si ya todo estaba terminado?”, señaló.

¿Cómo tomaron la noticia los hijos que tenían en común? “Para los chicos fue doloroso. Nos sentamos los dos. Yo no podía hablar mucho y fue Diego el que lo contó. Giovanni tenía 15 años y se le cayeron algunas lágrimas. El otro miraba y el chiquito daba vueltas por ahí. Pero, para los hijos, ver a los padres tranquilos es lo mejor que puede pasar”, explicó Baldini.

La ex modelo, que hoy puso un emprendimiento de indumentaria junto a una amiga, recordó también como fue su paso por programa conducido por Marcelo Tinelli en ElTrece. “Estaba contenta, me gusta mucho bailar y acepté hacerlo”, dijo sobre cómo la convencieron de participar. Y, tras recordar que había quedado afuera de la competencia en un duelo telefónico con La Tota Santillán, reconoció que en aquel momento no estaba preparada para semejante mediatización de su vida.

“Era mucha exposición, muchas peleas… No pude soportar tanta exposición. Yo me enganché mucho a ver los comentarios en las redes. Leía y decía: ‘¡Pero yo no soy así! Eso me mató. No soporté tanta maldad. Y me bajé de Twitter”, reconoció Baldini. Pero confesó que, a pesar de todo, no se arrepintió de haber vivido esa experiencia. “Cuando estaba ahí, me sentía Jennifer López, pero el problema era después, cuando veía las notas en las que me sacaban de contexto, cuando me subía a un avión y al minuto se publicaba en todos lados… No lo pude asimilar y me bajé de todo”.