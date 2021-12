Carolina Baldini contó cómo se lleva con Carla Pereyra, la actual esposa de Cholo Simeone

Tras 12 años alejada de los medios, la modelo abrió su corazón y se refirió a la pareja de su ex.

Carolina Baldini, la expareja de Diego “Cholo” Simeone, que se había alejado de los medios por sus hijos, habló de todo y hasta reveló cómo se lleva con Carla Pereyra, la actual esposa de su ex.

“Me llevo muy bien (con Carla), pero no tuvimos muchas oportunidades de cruzarnos. Compartimos el casamiento de Giovanni y me pareció divina. Los chicos la quieren. ¡Además, tienen dos hijas buenísimas! Cuando estuve de vacaciones de Ibiza, un día fuimos a la casa con Gio y Giulia a buscar a Francesca, la mayor, y estuvimos todo el día en la playa con ella. Ahí probé el abuelazgo y me encantó”, expresó en diálogo con Hola Argentina, re buena onda.

En la misma línea, Carolina afirmó que con el papá de sus hijos, que viven en el exterior, también se lleva bárbaro. ¿Cómo es su relación desde que se separaron?

“Muy buena. Tenemos un grupo de WhatsApp de familia, así que estamos todos conectados“, cerró, contenta por el clan ensamblado que lograron consolidar.