Carlos Tevez publicó un video después de las fuertes críticas que recibió de Florencia Peña

El exfutbolista de Boca está de vacaciones en los Estados Unidos junto a su familia. La actriz había dicho que “se olvidó un poco de dónde vino”.

Después de que Florencia Peña lo cuestionara públicamenteen una entrevista, Carlos Tevez decidió desconectarse del ruido mediático y tomarse unos días de descanso con su familia. Así, se fue a esquiar a Vail, Colorado, en los Estados Unidos, donde se alejó de las tensiones y disfrutó de un merecido tiempo libre.

Todo comenzó cuando Florencia Peña, durante una reciente entrevista en Azzaro al Horno, el ciclo de streaming conducido por Flavio Azzaro, habló sobre su fanatismo por el fútbol. En el marco de un ping-pong de preguntas y respuestas, la actriz no solo mostró su amor por River, sino que lanzó una feroz crítica hacia Tevez.

Qué dijo Florencia Peña sobre Carlos Tevez

“A mí siempre me gustó mucho como jugador, pero no me gusta en quién se convirtió. Me parece que se olvidó un poco de dónde vino, pero bueno, eso son cuestiones personales. Yo pienso eso”, declaró Peña, quien no ocultó su desilusión con el exjugador de Boca.

Florencia Peña sorprendió con una fuerte opinión sobre Carlos Tévez y generó revuelo. (Foto: captura eltrece / Instagram – _carlitostevez)

Lejos de entrar en confrontaciones mediáticas, el exfutbolista eligió centrarse en su familia y disfrutar de unas vacaciones en las montañas de Colorado. Durante su estadía en Vail, se lo vio relajado, esquiando junto su familia y en busca de un poco de paz.

