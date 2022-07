Carlos Tevez apuntó contra Chapa Retegui: “El fútbol no es para cagones”

El DT del Canalla apuntó contra el Secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, quien iba a ser su ayudante de campo: “Prefirió más un compromiso político que su sueño”.

Carlos Tevez se refirió a la ausencia de Carlos Retegui de su grupo de trabajo, a días de asumir como entrenador de Rosario Central. “Fue desprolijo. Prefirió más un compromiso político que su sueño”, expresó en diálogo con TyC Sports.

El Apache no anduvo con rodeos y mostró su enfado por la baja del Chapa, quien decidió continuar en su labor como Secretario de Deportes de la Ciudad. “Y soy leve en lo que estoy diciendo. No solamente me falló la palabra a mí, también a mis hermanos, al profe, a mi familia. Eso fue lo que más me dolió”.PUBLICIDAD

Y agregó: “Fijate que antes de la conferencia hablamos y siempre tuvimos a Central en la mira. El lunes cuando estuvimos en Vélez, al otro día sale hablar a la mañana sin venir y decírmelo en la cara. Me entero por los periodistas”.

Lejos de ocultar su bronca, Tevez detalló los motivos que habrían llevado a que Retegui desistiera de asumir. “Por eso doy la cara. Te lo digo yo que fue desprolijo y me hago cargo. Como te digo, así como fue desprolijo para mí también, en lo personal. Solamente quería que me lo diga en la cara, pero bueno… Quiero ser prolijo en lo que digo. Es una situación muy difícil y delicada. Es así como ustedes lo dicen, yo estoy más sorprendido que nadie. Hablamos de cómo íbamos a llevar ese proceso y priorizó más las 30 ó 40 personas que puso en el cargo que él está que su sueño. En eso falló a mucha gente. Yo creo que el fútbol no es para los cagones, es para los que ponen el pecho y van al frente”.

Ante la consulta si al irse del cargo político el Chapa comprometía a las 30 personas que llevó, el Apache respondió: “Claramente, sí”. Chapa Retegui y Carlos Tevez antes de asumir en Rosario Central (@fotobairesarg)

En otro orden, Carlos Tevez contó cuál es su idea futbolística en Rosario Central. “Ser protagonista en todas las canchas. Eso significa tener seguridad defensivamente, en todas las líneas. Hoy estamos buscando una identidad para el equipo que todavía no consolidamos. Si no comenzas a consolidar líneas, no podes encontrar un ideal. Mucho no tenés para jugar, con jugadores que tienen solo una característica. Obvio que me gustaría salir de abajo y presionar arriba. Pero la realidad es que ese Central es muy difícil que se vea. Todo lleva un proceso de trabajo y que los chicos arranquen a confiar en el proceso”.

En relación a la polémica que generó su título de entrenador, dijo: “¿Cómo lo tomé? Riéndome. Ustedes saben lo que viene de atrás muchachos. Lo tienen que decir. Si Caruso (Lombardi) quiere agarrar el curso de técnicos y agarrarse conmigo, no pasa nada. Estoy pensando en Central. Ustedes saben el trasfondo”.

OTRAS FRASES DESTACADAS DE CARLOS TEVEZ:

“Pedí a Weigandt y a Ávila, pero tuvimos una respuesta negativa. Tengo que buscar otro jugador. Sólo me dijeron que no los prestan”.

“Hoy estoy en Central y lo disfruto muchísimo. Muchos van a decir ‘jugaste dos partidos y perdiste ambos’. Pero nosotros como grupo estamos más allá de un resultado. Esto es un proceso, un programa donde vengo a enseñar a los chicos. Tengo una idea, es un momento delicado y el tiempo va a decidir si tenía razón o no. Creo que estamos haciendo las cosas convencidos”.

“En todos los clubes que uno jugó, me encantaría dirigirlo. A quien no le gustaría ir a Boca, Juventus, Manchester. Sería mi sueño. Hoy mi sueño es sacar adelante a Central, quiero despertar al gigante. Esa sensación de transmitirle a los muchachos de lo lindo que sería si podemos revertir esta situación. Eso se logra con trabajo, no hay otra manera”.

“Tuve muchos mensajes, la verdad que mucha bola no le doy al teléfono. Muchos querían que no agarrara a Central. Muchos más de los que uno esperaba”. Boca y Corinthians disputan los octavos de final de la Copa Libertadores (REUTERS/Amanda Perobelli)

“Boca siempre tiene un plus. La serie con Corinthians la veo muy igualada y creo el que quiera pasar, el que lo busque, lo va a conseguir. Esta situación es así. Yo siempre quiero a Boca le vaya bien. Menos ahora cuando le enfrentemos en la Bombonera… Pero siempre quiero que le vaya bien”.

“Es difícil para los dos. Como para River o para Vélez. River es un equipo que sabe muy bien a qué juega. Tiene muy claras las cosas. De local, en el fútbol se hace muy fuerte. Ahora tiene que ir a la cancha de River a sostener el resultado. Va a ser un partido interesante”.

“En el entretiempo no estoy tranqui. Trato de ser un entrenador donde respeto mucho al jugador y al rival. Siempre como jugador nunca me gustaba que le levantaran la mano. Puerta para adentro todo. Para afuera, hay que ser medido. Hay que darle al jugador herramientas para lograr el resultado. Es ver nuestras fallas nuestras o lo que venimos haciendo bien para seguir por ese camino y tratar de minimizar los errores. Lo disfruto, no es que lo sufro. Una de las grandes decisiones de cuando uno se hace entrenador es que entender cuando tenés que disfrutar el partido. Porque si perdes ese disfrute, te volvés loco. No gasto energía en el árbitro o en cosas que me saquen de foco”.

“A veces los envidio a los muchachos de la forma sana. De que pueden jugar al fútbol. Trato de que lo disfruten. Central viene muy golpeado y herido, y tratar de que arranquen a disfrutar esto es fundamental. Es fútbol, se gana y se pierde. El trabajo es algo que no se negocia y el que demuestre amor por la camiseta, va a jugar. No hay nada más lindo que alguien diga ‘me dirigió Tevez y me marcó’. Eso es lo mejor que a uno le puede pasar”. Carlos Tevez, entrenador de Rosario Central (Leo Galletto)

“La inconsciencia me llevaba a disfrutar al fútbol. Cuando uno se hace mayor y toma responsabilidades, ahí capaz cambia. Yo siempre tomé que es un juego y hay un rol que tenés que cumplir. Como jugador siempre traté de disfrutarlo pero hasta determinada edad, uno es inconsciente. Cuando se da cuenta de un montón de cosas, ahí cambia. Cada uno madura cuando cree que es conveniente”.

“El presidente está todos los días pidiendo que juegue. Como dije en una nota, no juego más porque perdí a mi fan número 1. No soy más jugador, perdí ese hambre que tenía. Eso me permite ser entrenador y el hambre hoy lo tengo desde otro lado. Sino, no podría dirigir. En los picados tampoco me meto, son del jugador. Yo muestro los ejercicios que quiero y me ven que estoy bien físicamente, puedo hacerlos y mostrarlos.

“¿Qué entrenador te da una nota cuando pierde dos partidos? Estoy acá para explicarle al hincha de Central el proceso que estamos haciendo”.

“¿Usar a Boca para que Flamengo pague más? Si lo hizo así, un fenómeno. Vidal es jugador para cualquier club. Sabemos que para el fútbol argentino traer un jugador de estas características. ¿Cuánto necesita? 3, 4 millones de dólares. Es imposible. Lo mismo Suárez, ¿con qué lo va a pagar River? ”.