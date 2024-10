Carlos Pagni reveló que Milei plagió discurso en ONU del protagonista de “The West Wing”

Milei plagió su discurso en la ONU de un pasaje de The West Wing, serie de culto cuyo fanatismo comparte con su asesor Santiago Caputo. Lo develó Carlos Pagni

En su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU, el presidente Javier Milei, según reveló el periodista Carlos Pagni en La Nación, utilizó un fragmento casi textual de la famosa serie estadounidense The West Wing, creada por Aaron Sorkin.

Esta revelación mostró no solo el evidente “homenaje”, sino también la costumbre recurrente de Milei de tomar prestadas citas de obras ajenas (sin siquiera citar al autor) , lo que en este caso constituye claramente un nuevo plagio.

Javier Milei plagió de una famosa serie su discurso ante la ONU

Milei, ante los líderes mundiales, afirmó: “Creemos en la libertad de expresión para todos; creemos en la libertad de culto para todos; creemos en la libertad de comercio para todos y creemos en los gobiernos limitados, todos ellos. Y como en estos tiempos lo que sucede en un país impacta rápidamente en otros, creemos que todos los pueblos deben vivir libres de la tiranía y la opresión, ya sea que tome forma de opresión política, de esclavitud económica o de fanatismo religioso. Esa idea fundamental no debe quedarse en meras palabras; tiene que ser apoyada en los hechos, diplomáticamente, económicamente y materialmente”.

JAJAJAJAJA el discurso de Milei en la ONU es la copia del diálogo de un personaje de The West Wing, no puede ser pic.twitter.com/qU7mWoBFYh — Poli (@poliallday) October 3, 2024

El verdadero discurso

Sin embargo, este pasaje no es original. En el capítulo 15 de la cuarta temporada de The West Wing, el presidente Josiah Bartlet, interpretado por Martin Sheen, pronuncia casi las mismas palabras ante sus asesores en la Casa Blanca: “Estamos a favor de la libertad de expresión en todas partes. Estamos a favor de la libertad de culto en todas partes. Estamos a favor de la libertad de aprender… para todos. […] Por eso estamos a favor de la libertad frente a la tiranía, en todas partes, ya sea bajo la apariencia de opresión política, Toby, o esclavitud económica, Josh, o fanatismo religioso, C.J. Esa idea fundamental no se puede afrontar simplemente con nuestro apoyo. Hay que afrontarla con nuestra fuerza. Diplomática, económica y materialmente”.

La coincidencia es tan evidente que resulta difícil pensar que sea casual. Carlos Pagni destaca en su artículo que Santiago Caputo, el asesor de comunicación de Milei, es un fanático confeso de The West Wing, serie que ha visto entre siete y nueve veces según una revelación de Hugo Alconada Mon.

De hecho, Caputo sugirió que los aspirantes a ingresar a su consultora ‘Move Group’ vean la serie como una “condición ineludible”.

No solo es plagiador de libros, también se chorea los discursos.

Lo que dijo en la ONU es un diálogo de “The West Wing”.



Mamita, el loco es presidente. pic.twitter.com/TBEHd5T3OC — Pampa⭐️⭐️⭐️ (@Pampa139) October 3, 2024

Milei, plagiador serial

Este no es el primer discurso de Milei que enciende suspicacias. En su discurso inaugural del 10 de diciembre, cuando asumió la presidencia, el mandatario dijo: “Los desafíos que tenemos son enormes pero también lo es nuestra capacidad para superarlos”.

En The West Wing, Bartlet enuncia una frase similar: “Cada vez que pensamos que hemos alcanzado nuestra capacidad para afrontar un desafío, miramos hacia arriba y recordamos que esa capacidad bien puede ser ilimitada”.

Incluso, la frase central del discurso de Milei del 22 de abril, en cadena nacional, donde proclamó “La era del Estado presente ha terminado”, parece un eco del diálogo de Toby Ziegler en The West Wing, quien le dice a Bartlet: “La era del gobierno grande ha terminado”.

Carlos Pagni también desangelo a Caputo

Si bien es innegable que The West Wing es una inspiración tanto en la narrativa como en la estética del equipo de Milei, lo cierto es que el presidente parece haber cruzado una línea delicada al replicar pasajes enteros de una ficción televisiva en un foro tan importante como la ONU.

Esta flagrante apropiación de discursos ajenos permite observar que, más allá de sus posturas libertarias, Milei y su amigo Caputo, no dudan en recurrir a la ficción política para construir su propia retórica. Y que tampoco ‘respeta de manera irrestricta’ el derecho de autor de “los otros”.

Deben haber escrito el discurso con una IA — Diego Urko 🍷 (@diegourko) October 3, 2024

