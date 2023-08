Carlos Melconian: “Hay un plan, un programa. No estamos frente a un salto al vacío”

La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio oficializó al titular de la Fundación Mediterránea como su ministro de Economía en caso de ganar.

La candidata a presidenta de Juntos Por el Cambio, Patricia Bullrich, participó de un evento en la Fundación Mediterránea de Córdoba, en el que presentó al economista Carlos Melconian como su ministro de Economía en caso de llegar a la presidencia. “No nos van a torcer el brazo cuando haya decisiones difíciles”, dijo.

La exministra de Seguridad fue antecedida en el discurso por el economista, que se suma oficialmente al espacio opositor. “Estamos listos para desembarcar con un plan que bajo un determinado liderazgo político, que era lo que faltaba saque a la Argentina de la postración“, dijo Melconian frente a empresarios y dirigentes, en alusión a Bullrich.

El elegido para ocupar el Palacio de Hacienda en una eventual presidencia de Bullrich, defendió su iniciativa al decir que “hay un plan, hay un programa. No estamos frente a un salto al vacío”.

El economista y ex titular del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri dijo calificó el programa que propone el espacio como “realista” y “hacible (sic), si es que tal palabra existe“. Y añadió: “Es algo implementable, tiene sentido común, es práctico y no es dogmático. Tiene horizonte, futuro, luz al final del túnel. No estamos frente a un salto al vacío”.

Asimismo, afectado por la derrota de Racing Club (equipo del que es hincha) frente a Boca, señaló que persiguen “una transformación que penetre en todas las esferas de la sociedad y que la gente haga suya”.

Bullrich: “Hay que tener solidez fiscal y una visión humanista”

Una vez que terminó Melconian, Bullrich se acercó al atril del escenario y fue presentada por una locutora.

Patricia Bullrich pronuncia su discurso ante la mirada de Melconian.

Al tomar la palabra, la candidata a presidenta dijo en la apertura de su discurso que “somos conscientes de los desafíos que tenemos por delante”. A su vez, afirmó que “estamos decididos a llevar adelante los cambios recibamos en la situación que recibamos el país” y que “no vamos a lograr el cambio con las mismas herramientas que ya probamos”.

La exministra de Seguridad elogió a Melconian y contó que “hace meses estudiamos silenciosamente el programa de la Fundación Mediterránea”.

“Todo lo que tiene la Argentina lo vamos a utilizar para una economía para las personas, humanista. Los números importan, porque hay que tener solidez fiscal, pero pensando en que en lugar más recóndito de la Argentina hay una persona o una familia esperando previsibilidad”, manifestó.

A su vez, dijo que “hay que bajar impuestos” y defendió que el Estado sea productivo e impulse la productividad.

“Estuve en Realicó, La Pampa, y había una persona en una empresa enorme de arandelas en el galpón. Me dice, toda la vida valían un peso o un dólar, pero ahora entran de afuera y no me las compra nadie. Tenemos que pensar en la apertura del mundo, pero no tenemos que dejar caer al campo, al petróleo, a nuestra Vaca Muerta. Tenemos que ir por un camino de previsibilidad e igualdad de condiciones”, mencionó.

Bullrich también habló este mediodía del rol de las provincias y señaló que en su programa busca que “realmente produzcan”, ya que “necesitamos reequilibrar el país, que todas las provincias produzcan, porque hay algunas que producen y otras que reciben”.

“Nuestra reforma política no es solo de leyes. Vamos a ir a la boleta única como a la cordobesa, vamos a trabajar muchos temas para que se termine el privilegio político”, avisó.

Para ello, dijo, se necesita un marco general que debe estar regido por la educación, por “docentes que sepan más que sus alumnos y capaces de entender que se trata de un sistema dinámico”. “Vamos a hacer un Sarmiento 5.0, de futuro”, mencionó.

En primera fila, antes de los discursos.

En un día atravesado pro el asesinato de un empresario de 42 años en Palermo, ciudad de Buenos Aires, la exministra dijo que “necesitamos ser firmes en seguridad, que los delincuentes si las hacen las pagan porque es necesario proteger a los ciudadanos”.

“Voy a poner el carácter que hace falta para que no nos tuerzan el brazo cuando haya decisiones difíciles. Argentina necesita una autopista de facilidades para todos, sin privilegios para nadie”, dijo al cerrar.