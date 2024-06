Carlos Melconian: “El cepo es ilevantable”

En una entrevista radial, el economista enumeró las variables que hay que enfrentar para levantar las trabas en el mercado cambiario.

El economista Carlos Melconian consideró hoy que el cepo “es ilevantable” porque el Gobierno no tiene aún las herramientas para hacerlo y debe “pensar bien” cómo encontrarlas.

El economista y expresidente del IERAL profundizó su visión este miércoles 26 de junio en diálogo con Marcelo Longobardi en Esta mañana (Radio Rivadavia).

“Reservas cero, comercio exterior sigo con un flujo justito, y hay que ir a negociar con el FMI. Entonces, ¿cómo se abre el cepo ahí?”, se preguntó Melconian.

Tal como recordó, el Gobierno “empezaba su gestión con un proceso de régimen cambiario dolarizador”; “Y ahora resulta que hay colegas (en alusión al ministro de Economía, Luis Caputo) que apoyan a rajatabla el modelo diciendo no se puede abrir el cepo. Entonces, ¿cómo pasamos del régimen dolarizador a no poder abrir el cepo?”, se cuestionó el economista.

“En consecuencia, la primera conclusión es que los ministros en particular no pueden rifar el crédito tan fácil diciendo estas cosas. Ellos tienen que dejar que estas cosas las digan los políticos y ponerse el uniforme de la credibilidad”, añadió el ex presidente del Banco Nación.

Melconian ve el cepo “como un régimen cambiario alternativo se podría haber abierto y no de manera generalizada”. “Ahora, el cepo puede tener una agenda a futuro 2024/2025 anunciada por el ministro para ser abierto”, agregó.

Para el economista “el gobierno está en un periodo de transición ahora. Terminó la parte más fácil porque lo da hasta la estacionalidad de la numerología de la economía argentina, tanto en dólares como en pesos”.

“Entonces, la performance en pesos a futuro es irrepetible y la performance en dólares a futuro es irrepetible”, consideró, al tiempo que agregó que tiene un problema el Gobierno para levantar el cepo: compró US$17.000 millones y embolsó poco más de US$11.000 millones, porque hubo que honrar obligaciones”, dijo Melconian.

Acto seguido, agregó que “eso que embolsó vale cero, porque los que se fueron dejaron ese monto pero en negativo”, aceptó.

El cepo, “ilevantable”

“Vos el 10 de diciembre arrancaste de una manera, seguís dándole manija a la dolarización, te metiste con la reducción de pasivos del Banco Central y la tasa de interés baja. Estamos en un tercer trimestre donde el toro está dando vueltas en una transición, que convive con la próxima parada que es ir al Vaticano digo yo, que es al Fondo”, indicó Melconian.

Y según su criterio, “el Fondo quiere lo que quiere desde que mi abuela era soltera, y además está semi abrochado políticamente porque tiene la elección americana atrás. Entonces, hasta ahora con Maza, con Caputo y con quien fuera, era siga, siga, porque lo único que quiere el Fondo es terminar de cerrar la reestructuración de los 45 mil palos”, argumentó.

Según su análisis, el organismo quiere salir de estos dos años y medio de la reestructuración.

Qué cosas hay que mirar para enfrentar el cepo según Melconian

Melconian consideró que para enfrentar el cepo primero se deben considerar otras cuestiones, entre las que señaló: “Hay cero dólares embolsados, porque los que se compraron sirvieron para pagar lo que había que enfrentar y para regularizar la bosta que nos dejaron”, indicó.

“Y agregó que, por delante hay un flujo de comercio exterior que está trabado por el cepo. De modo que “hay que pensar bien cómo abrirlo, porque el argentino va a seguir tentado a ahorrar en dólares. Y ese no es un tema menor”, enfatizó el economista.

También dijo que hay que ver los vencimientos de deuda hasta 2025, que son unos US$20.000 millones. “Por eso lo que importa es que alguien viaje en serio al exterior y empiece a discutir con el FMI cuánto nos pueden dar, con el Banco Mundial por las obras de infraestructura que están paradas y tienen créditos asignados”, evaluó.

Entre otras cuestiones, Melconian aseguró que el superávit no puede estar basado en “la paz de los cementerios” “Si vos vas al nutricionista y bajaste 20 kilos en una semana, pero no te podés parar de la silla, que es el nivel de actividad, entonces vos ahí tenés un quilombo. Otra vez, ¿qué recibió este gobierno en poder adquisitivo del salario formal, informal, jubilatorio, estatal?

“Un desastre” se respondió, al igual que “un poder adquisitivo del consumo hecho pelota”, pero consignó que en los últimos seis meses estos “se hizo más pelota”.