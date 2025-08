Carlos Melconian calificó de “humillante” la entrevista de Javier Milei en Neura: “Un equipo económico haciendo de coro”

El economista analizó la tensión cambiaria que atraviesa el país y lanzó duras críticas al rumbo económico del Gobierno. Su mirada sobre la falta de reservas, la suba del dólar y la necesidad de ordenar el programa macroeconómico.

El economista y expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, analizó la actual situación financiera de la Argentina en medio de la escalada del dólar y volvió a advertir sobre los desequilibrios estructurales que atraviesa el país y aseguró que la suba del tipo de cambio refleja un problema profundo vinculado a la falta de confianza y de un plan económico integral.

“El problema en las reservas comenzó en agosto de 2022 y se mantiene vigente. No hay reservas y Argentina tiene vencimientos de deuda. El mercado de cambios no genera los dólares que se necesitan”, afirmó en una entrevista radial.

Con preocupación, advirtió que el sector de personas físicas retiró aproximadamente u$s10.000 millones en tres meses, cantidad equivalente al superávit energético anual del país. “Eso refleja la desconfianza y la falta de equilibrio. Cuando el dólar no está bien fijado, pasan estas cosas”, añadió.

En ese sentido, fue tajante al señalar que el tipo de cambio actual “no es un tipo de cambio de equilibrio”, ya que no responde a la oferta y la demanda genuina del mercado.

Además, explicó que el esquema cambiario vigente no funciona porque mantiene una flotación “pseudointervenida”, con intervención del Estado en futuros y control del cepo, que impide que el tipo de cambio tenga su valor real. Según su punto de vista, esta situación permite “vender dólar futuro para contener la cotización, lo que demuestra que el equilibrio es ficticio”.

Respecto a las consecuencias, alertó que el dólar actual incentiva el turismo al exterior y el consumo importado: “Este dólar fomenta el turismo al exterior y las importaciones. Afecta a las pymes del conurbano”.

En cuanto al rumbo económico en general, opinó que Argentina sufre un desequilibrio estructural que no se corrige con medidas de corto plazo: “La Argentina está con reservas negativas… hay endeudamiento futuro y no se puede tapar eso”.

Finalmente, reclamó un programa macroeconómico con visión de largo plazo y advirtió que sólo cuando haya reservas positivas y libre acceso al crédito, el tipo de cambio podrá comportarse con estabilidad real. “Cuando no haya cepo… ahí sí el calavera no chilla. Pero eso no es hoy”, concluyó.

Por último, el economista fue consultado por el reportaje que el presidente Javier Milei brindó esta semana a Alejandro Fantino en el canal de streaming Neura al que calificó como “humillante“.

“Estoy muy contento porque vino gente a acompañarme, vino todo el equipo económico, así que estoy feliz“, expresó el jefe de Estado cuando aparecieron en el estudio el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Respecto a este episodio, Melconian fue contundente y disparó: “Es humillante lo que vi el otro día a la noche. Un equipo económico teniendo que hacer de coro ahí de cosas que no cree”.

