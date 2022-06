Carlos Maslatón: “La hermana de Milei es como López Rega”

El autopercibido “puntero” del diputado liberal exhibió la interna del partido luego tras la baja asistencia al acto del viernes en El Porvenir. Comparó a su hermana con el creador de la Triple A y acusó de “traidor” al publicista Carlos Kikuchi.

La baja asistencia al acto de Javier Milei del viernes El Porvenir expuso las discrepancias que latían en La Libertad Avanza. La interna libertaria quedó al rojo vivo luego de la exposición pública del “puntero” mileísta Carlos Maslatón sobre Karina, la hermana del candidato presidencial “anti-casta”, y sobre el publicista Carlos Kikuchi, también cercano a la campaña del economista.

Maslatón explicó la tensión que existe en el partido libertario por la inacción del legislador nacional por la Ciudad de Buenos Aires: “Él no quiere dirigir y la gente se está matando. Es una interna política fuerte dentro de La Libertad Avanza”. Además, sostuvo que hay “100 mil militantes esperando órdenes estratégicas” mientras tanto Karina Milei y Kikuchi “han elegido partidos fascistas y neofascistas del Interior”.

“Él puede tomar un camino que no me gusta, pero yo no me voy a ningún lado. Lo que sí estoy diciendo es que remueva a Kikuchi, que juega para la contra, y a Karina la tiene que poner de secretaria privada, no es la jefa del partido”, manifestó el abogado en diálogo con Conflicto de Intereses.

Ante esta situación, el dirigente advirtió sobre las elecciones del año próximo: “Este camino lo va a llevar a la desaparición política. Tengo esperanza, creo que Milei ha recorrido una onda ascendente. Espero que lea y ponga orden”. Y explicó que “cometió el error de no dedicarse a la interna. Es un gran líder política para afuera. Esto es producto de sus defectos del poder, y haberle cedido el poder a su hermana y Kikuchi”.