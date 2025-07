Carlos Fara: “El gobierno gana tiempo para evitar un revés político con el veto a la ley de jubilaciones”

El analista político Carlos Fara analizó el silencio oficial ante el posible veto a la ley de aumento jubilatorio, las negociaciones con gobernadores y las tensiones que atraviesa el oficialismo de cara a las elecciones.

En una entrevista con Canal E, el analista político Carlos Fara abordó la situación actual del oficialismo tras la aprobación en el Senado del proyecto que establece un aumento para los jubilados. Fara explicó por qué el gobierno de Javier Milei aún no concretó el veto anunciado, cuáles son sus herramientas legales y qué efectos podrían tener estas decisiones tanto en las provincias como en el panorama electoral de los próximos meses.

“El gobierno necesita ganar tiempo”

Fara señaló que, si bien el presidente aún tiene un plazo de diez días para aplicar el veto, el silencio oficial forma parte de una estrategia política: “El gobierno necesita ganar tiempo”, afirmó. Este margen temporal le permite al Ejecutivo “recortar un poco el trámite legislativo” y, además, coincide con un momento en que los sectores opositores están concentrados en el cierre de frentes electorales, lo cual dificulta reunir el quórum necesario para rechazar un eventual veto.

El rol de los gobernadores en la pulseada política

Respecto a las negociaciones en curso con los gobernadores, Fara destacó que el gobierno busca asegurarse al menos un tercio en la Cámara de Diputados, lo que le permitiría sostener el veto presidencial. En ese sentido, advirtió: “La situación de malestar con los gobernadores es suficientemente fuerte” como para que el Ejecutivo haya optado por no hacer declaraciones públicas al respecto.

También subrayó que estos mandatarios provinciales “tienen buena aprobación de sus gestiones” y podrían dividir el voto del oficialismo si no hay acuerdos. “Eso puede ser un dolor de cabeza para el gobierno”, evaluó.

Las opciones del Ejecutivo: vetos parciales y negociación

Según explicó Fara, el presidente puede recurrir al veto parcial, una herramienta que le permite vetar ciertos artículos de la ley sin rechazarla completamente. “Eso ya es prácticamente imposible de revertir porque el presidente dice: ‘le arreglé algo pero no te lo veté por completo’”, precisó. Además, indicó que podrían negociarse ciertos artículos, como los vinculados con la coparticipación de fondos, para calmar los ánimos.

El impacto político de los temas “sensibles”

Fara advirtió que el gobierno se enfrenta a un escenario complejo, tanto por el contenido de la ley como por el momento económico y social. “Son temas sensibles a la gente: jubilaciones, discapacidad, fondos para Bahía Blanca. Nada de eso es agradable”, sostuvo.

Las provincias, según explicó, están sintiendo la caída de la actividad económica, lo que impacta en la recaudación y genera malestar que llega directamente a los gobernadores, quienes comienzan a ejercer presión sobre el gobierno nacional.

“La pregunta no es si el gobierno va a ganar, sino por cuánto”

A poco más de 100 días de las elecciones, Fara consideró que esta es “una situación incómoda para el gobierno”. Aunque no descartó un triunfo oficialista, subrayó que “la pregunta no es si va a ganar, sino por cuánto”. A su vez, advirtió que la oposición también atraviesa un momento de debilidad: “Hay inestabilidad en el peronismo” y hasta que no se definan las listas nacionales, “vamos a vivir un poco de conflicto”.

Carlos Fara: “El gobierno gana tiempo para evitar un revés político con el veto a la ley de jubilaciones” | CEDOC