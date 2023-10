Carla Bruni habló sobre su batalla contra el cáncer

Con un vídeo sin sonido ni comentarios pero con mucho mensaje, la cantante italiana utilizó sus redes sociales para revelar por primera vez un duro diagnóstico.

Hace apenas unos días, vimos a Carla Bruni y su esposo, Nicolas Sarkozy, compartiendo momentos con la infanta Cristina y el matrimonio Aznar como invitados en la boda de Javier Prado y Catalina Vereterra. La modelo y cantante italiana incluso sorprendió a los 800 invitados al interpretar una canción después de la cena, dedicada a los recién casados.

Sin embargo, ahora la supermodelo reveló un importante secreto y al mismo tiempo transmitió un mensaje significativo. En un breve video publicado en su cuenta de Instagram, la ex primera dama de Francia compartió que hace cuatro años había enfrentado con éxito una batalla contra el cáncer de mama. Esta información la mantuvo discretamente en secreto, lejos de los medios de comunicación.

El video compartido por la artista de 55 años declara: “Hace cuatro años, me diagnosticaron cáncer de mama”. Inspirándose en el estilo de ‘Love Actually’, la cantante de canciones como ‘Quelqu’un m’a dit’ sostiene diversas pancartas con el mensaje que deseaba transmitir a sus seguidores. Esta publicación también fue compartida en colaboración con un instituto oncológico de París.

El mensaje de Carla Bruni

A través de los carteles que muestra a la cámara en un video sin comentarios, Carla Bruni comparte: “Me sometí a cirugía, radioterapia y terapia hormonal, siguiendo el protocolo estándar para tratar este tipo de cáncer. Pero fui afortunada: mi cáncer no había llegado a ser agresivo porque no tuvo tiempo para desarrollarse”. La cantante revela que se sometió a mamografías anuales y de manera impactante, pero sincera, agrega: “Si no hubiera seguido haciéndome una mamografía cada año, hoy no tendría mi pecho izquierdo”.

“Este mensaje no tiene la intención de detallar mi salud. Me ha resultado desagradable y he dudado mucho antes de hablar al respecto”, admite la esposa de Nicolas Sarkozy, quien siempre ha valorado su privacidad en lo que respecta a su vida personal, compartiendo solo ocasionalmente fragmentos de ella, como lo hizo al mostrar imágenes antiguas de cuando tenía 22 años.

Dado que octubre es el mes de concientización sobre el cáncer de mama, Carla Bruni explica en su publicación que ha decidido compartir su experiencia para enfatizar la importancia de someterse a revisiones regulares. “Hagan sus mamografías, es cuestión de vida”, agrega, expresando su mensaje de advertencia en inglés e italiano además.