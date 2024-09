Caputo: “Si la gente saca los dólares del colchón vamos a triunfar”

En el marco del 140° aniversario de la Bolsa de Rosario, el titular del Palacio de Hacienda se refirió a la baja de impuestos. Aseguró que tienen en mente apuntar a sacar las retenciones.

El ministro de Economía Luis Caputo les habló a los empresarios rosarinos este viernes 20 de septiembre en la Bolsa de Comercio de Rosario en ocasión del 140° Aniversario de la entidad, y como era de esperar, el tema de los impuestos, o mejor dicho, las retenciones, fue uno de los focos de la jornada. El auditorio aprovechó el encuentro y le preguntaron sobre el blanqueo, el RIGI y la relación de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, entre otros temas.

“Hemos venido a bajar impuestos”, les aseguró el ministro al referirse al futuro de los Derechos de Exportación. Aunque también explicó que primero el gobierno necesita “superávit fiscal sostenido”. “Tenemos que sacar las retenciones, el impuesto al cheque, ingresos brutos, etc. etc. No sé cómo los empresarios sobreviven con todos los impuestos que cobramos“, dijo irónico el titular de Hacienda, aunque reconoció que para eso necesitan tiempo.

“La forma en la que vamos a bajar impuestos es con superávit fiscal sostenido”, remarcó.

En esa línea expresó que buscan “recuperar la credibilidad”. Se refirió a la baja del impuesto país y a su erradicación total que será a fin de año y en la que “nadie confiaba”, y agregó: “bajamos muchos aranceles, sacamos también retenciones paraarancelarias, y es un proceso que vamos a continuar”.

Y en esta búsqueda de la credibilidad les habló a los empresarios y les pidió que confíen en el modelo. “Si sacan los dólares del colchón, vamos a salir mucho más rápido”, les dijo.

Caputo también se refirió al fin de las regulaciones. “Las regulaciones van a colapsar, y efectivamente están colapsando. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, hace un trabajo extraordinario, sumado a lo que es la ley base, y eso también le cambia la vida a la gente, eso también hace las veces de baja de impuestos, eso facilita las empresas, y mejora mucho la competitividad”, agregó.

“Que les garanticemos la estabilidad macroeconómica a ustedes como empresarios es la más importante”, les señaló.

“Una de las cosas que tenemos que combatir de este lado es el escepticismo de todo el mundo producto de que venimos de crisis en crisis. La herencia era lo peor que tenía la Argentina en su historia”, mencionó y apuntó a la situación previa a la salida de la convertibilidad y aseguró que eso era “Disneylandia” frente a la herencia que recibió el gobierno libertario cuando asumió.

En cuanto a la hoja de ruta trazada explicó que el gobierno ha logrado “derribar mitos” que parecían imposibles de erradicar. “Este es un gobierno que la gente lo votó para “hacer”. Era imposible terminar con el déficit fiscal y terminamos en un mes. Era imposible terminar con el déficit fiscal y terminamos en 6 meses. Era imposible terminar con los piquetes, los intermediarios de la pobreza, o con la inseguridad”, enumeró el ministro en plan de recalcar que “todo esto trasciende lo político”.

También les pidió paciencia. “El programa económico tiene sus etapas. Se evitó la crisis y ahora estamos en un orden macro totalmente distinto, estamos en otra Argentina”, argumentó, aunque reconoció que “hay mucho para hacer”. Entre esas cosas le apuntó a la baja de la inflación.

“Esta política monetaria está trabajando para seguir bajando la inflación, los efectos de esta política la veremos el próximo año”, les aseguró.

¿La baja de impuesto para cuándo?

La agenda impositiva cala hondo en el campo que quiere ver un descenso claro en los derechos de exportación.

“Nada nos gustaría más que bajar impuestos inmediatamente”. reconoció Caputo y señaló que “el problema de bajar impuestos ahora tiene como consecuencia inmediata una recaudación menor, y si se recauda menos irremediablemente hay que financiar. Y si no hay recuperación económica y hay que financiar hay que volver a emitir y sabemos como sigue todo”, graficó.

“Las retenciones están en el top 1 de esos impuestos terribles que hay que sacar. Cuando antes nos convenzamos todos de que este país arranca, antes vamos a tener superávit sostenido, y cuando eso pase inmediatamente vamos a ir bajando estos impuestos”, puntualizó.

Caputo sobre el avance del RIGI

“El RIGI no solamente viene con un montón de atracción de inversores externos sino de empresarios locales. Para los inversores externos es clave ver que los empresarios locales confían en lo que se está haciendo. Hay inversiones en minería, energía, siderurgia, automotrices. Este gobierno ha generado mucho interés en inversiones en la economía real”, expresó.

Caputo y el ritmo del blanqueo

“El blanqueo viene muy bien. No tiene un efecto recaudatorio. En breve la tarjeta de débito va a estar asociada tanto a las cuentas en pesos como en dólares”.

Caputo y la relación de Argentina con el FMI

“La relación con el Fondo Monetario es muy buena. El Fondo quiere que Argentina salga adelante. Tenemos pendiente la novena y la décima revisión. Después de esas revisiones está la opción de pedir de ir a un nuevo programa”.