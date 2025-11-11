Caputo ratificó las bandas cambiarias: “Andá a dormir tranquilo que con el dólar no pasa nada”

El ministro de Economía explicó por qué mantiene el esquema cambiario y aseguró: “Estoy cómodo porque sé que el dólar no puede pasar el techo de la banda”

El ministro de Economía, Luis Caputo, analizó la situación del dólar, defendió el esquema de bandas cambiarias y anticipó que la inflación podría ubicarse por debajo del 1% mensual hacia mediados de 2026. Además, destacó el ingreso de nuevas inversiones y adelantó los principales proyectos de ley que el Gobierno enviará al Congreso durante las sesiones extraordinarias.

En una entrevista con La Nación +, Caputo aseguró: “Me siento cómodo con cualquier precio del dólar que esté dentro de la banda como va a estar. Estoy cómodo porque sé que no puede pasar el techo de la banda. Preferiría que no fuera al piso de la banda cambiaria. Si hoy fuera muy por debajo, no le haría ningún bien a la economía”.

Sobre la posibilidad de liberar completamente el tipo de cambio, el ministro consideró que el actual régimen “es superior”. En su opinión, “la gente hoy quiere previsibilidad y le estamos dando eso con las bandas”.

Luis Caputo ratificó el esquema de bandas para el dólar

Caputo argumentó que el esquema brinda estabilidad en un contexto aún frágil: “La gente no quiere sorpresas ni ver que el dólar se fue a $1.700 porque pasó algo. Además, Argentina tiene todavía una situación de demanda de dinero muy frágil. Ante cualquier situación de incertidumbre, sea generada por algo político o un shock externo, la demanda puede caer mucho más de lo que cae en un país normal. La reacción de la gente cuando pasa eso es ir al dólar. Esto no es común en todos los países”, explicó.

El funcionario agregó que “si flotáramos, hasta podría funcionar bien”. “Pero esa decisión, ajustada por riesgo, no vale la pena. Porque lo que estamos haciendo con las bandas es flotar de manera gradual. Estamos logrando el mismo efecto pero dándole más tranquilidad a la gente. Si el dólar sube al techo de la banda, de ahí no pasa. Así que andá a dormir tranquilo que con el dólar no pasa nada”, agregó.

Caputo sostuvo que tras las elecciones legislativas se percibe un cambio de clima en la economía: “Hubo un cambio al día siguiente de la elección. El parate económico era producto del riesgo kuka. Pero las elecciones fueron un espaldarazo espectacular y vamos a ver una recuperación inmediata que se va a manifestar en el cuarto trimestre. El año que viene, Argentina podría estar creciendo al 5% o 6%”, estimó.

Respecto a la evolución de los precios, afirmó que reducir la inflación del 2% “es más difícil” que bajarla desde niveles de dos dígitos, aunque proyectó que “dentro de los próximos doce meses, Argentina va a ir convergiendo a inflaciones internacionales”. En esa línea, anticipó que el IPC podría perforar el 1% mensual hacia mitad de 2026.

También explicó la reciente suba de tasas de interés previa a las elecciones como una medida temporal: “Siempre dijimos que después de las elecciones se iba a normalizar. En la medida que sigamos bajo este rumbo de ortodoxia fiscal y monetaria, la inflación va a seguir bajando y eso va a generar que las tasas sigan bajando”.

Presupuesto y reforma laboral

El ministro adelantó que el Gobierno enviará al Congreso la Ley de Presupuesto 2026 y el proyecto de Principio de Inocencia Fiscal, además de la reforma laboral. “Desde Economía le vamos a agregar algunos lineamientos que creemos que van a incentivar todavía más la formalización. Por ejemplo, estamos viendo de bajar las cargas patronales y reemplazarlas por un fondo de cese de manera que a los empleadores no les cueste más plata pero tengan mayor certidumbre en cuanto a que habrá una disminución de sus costos y de la litigiosidad”, detalló.

Asimismo, reveló que se analiza una reducción significativa en las deducciones del impuesto a las Ganancias para personas humanas: “Eso le va a permitir a cualquiera que pague Ganancias poder deducir desde una cafetera hasta la cuota que paga de un crédito hipotecario. Esto le da el incentivo a la gente para pedir factura y eso formaliza todavía más la economía, que es lo que queremos lograr con la reforma laboral”.

El Ministerio de Economía también trabaja en un nuevo régimen de creación de empleo: “Va a ser muy ventajoso para los empleadores para contratar gente. Argentina no crea empleo desde 2011. Para bajar impuestos, necesitamos que el país crezca. Subir impuestos no es una opción. Por eso apuntamos a que crezca el nivel de formalidad y la economía. Si crece la base, todos tenemos muchos más recursos para bajar impuestos”, enfatizó.

Política y acuerdo comercial con EE.UU.

Consultado sobre la oposición, Caputo expresó que le “gustaría ver un peronismo mucho más racional y que la alternativa en 2027 no implique más capitalismo o comunismo”, al tiempo que cuestionó al kirchnerismo por haber tenido “muchas oportunidades” y sostuvo que “no puede ser que esta siga siendo la alternativa nacional”.

Finalmente, confirmó que la Argentina firmará próximamente un acuerdo comercial con Estados Unidos. Según adelantó, el pacto “ya está listo” y será anunciado por Washington: “Es un acuerdo muy beneficioso para ambos países y, definitivamente, para el nuestro”, concluyó el ministro.

Fuente: IProfesional