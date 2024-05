El ministro analizó los resultados del programa económico libertario y solicitó a los empresarios que “pongan el hombro” para que la economía se recupere en los próximos meses. Por qué Milei rebautizó a Caputo con el apodo de “chanchito de yeso”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este miércoles que en abril también se alcanzó superávit financiero, y ratificó que el gobierno de Javier Milei “está en el rumbo correcto”. Por otra parte, el funcionario analizó otros temas relevantes de la coyuntura económica, como el cepo cambiario, la inflación, las inversiones y el crédito. Asimismo, afirmó que el Gobierno tiene “todo armado” para dolarizar y le pidió a los empresarios que “inviertan”.

“Para crecer hay que levantar el cepo, todo lo que estamos haciendo es para salir del cepo”, remarcó el ministro en LN+ durante un reportaje realizado por el periodista Pablo Rossi.

A continuación, el ministro ratificó la hoja de ruta del gobierno libertario en materia económica y defendió el reordenamiento macroeconómico logrado en estos primeros meses.

“Este esquema se sostiene porque hay un orden macro. En el gobierno pasado había cepo y el dólar pasó de $60 a $1.300. Nosotros nos animamos a poner tasa real negativa. Prácticamente nadie creyera que se podía hacer eso. Cuando lo hicimos todos criticaban, pero si no lo hubiéramos hecho, estaríamos en las puertas de una híper[inflación] y sería imposible salir del cepo”, argumentó Caputo.

Asimismo, destacó la solidez del programa con ancla fiscal, y consideró que es el ministro de Economía “con más apoyo de las últimas décadas”, lo cual hace su labor “más simple”.

“Abril ya viene con equilibrio fiscal, con algo de superávit financiero”, subrayó.

Qué dijo Caputo sobre la dolarización

Durante la entrevista, Luis Caputo negó que el plan económico aplicado sea “un experimento” y aclaró que el gobierno de Javier Milei “tiene todo armado” para pasar a un régimen de competencia de monedas, entendido como una fase necesaria para avanzar con la dolarización.

“La economía tiene que monetizarse. La base monetaria hoy son 2,5 puntos del PBI. La monetización, en competencia de monedas, puede darse tanto en pesos como en dólares. Los agregados van a crecer, la economía se va a monetizar y probablemente más en dólares que en pesos”, explicó el titular de Economía.

Con respecto a la inflación de un dígito en abril, Caputo sostuvo que “se festeja la confirmación de que estamos por el rumbo correcto. Veníamos de una hiperinflación casi garantizada. Estamos haciendo lo que dijimos y está pasando lo que también dijimos que iba a pasar”.

“Lo importante de bajar la inflación es para que se empiece a reactivar el crédito. Sin crédito un país no funciona”, dijo el titular de Hacienda y destacó que “pasamos de una situación de hiperinflación a créditos hipotecarios a 20 y 30 años en cinco meses”.

Por otra parte, Luis Caputo se refirió también a la suba del dólar blue a 1.100 pesos, registrada en la jornada, y lo adjudicó a que el mercado “aún porfía”.

A propósito de la Ley Bases, el ministro consideró que su aprobación “ayudaría mucho también. Soy optimista, la recuperación está muy cerca”.

Luis Caputo: inversiones, FMI y un mensaje para los empresarios

Luis Caputo junto a Gita Gopinath, la n° 2 del FMI. Foto: Agencia NA

Al ser consultado por las inversiones, sostuvo que “hay más interés de lo que jamás hubiéramos imaginado. Los inversores del exterior están asombrados por la velocidad de los cambios y el Presidente es un polo de atracción por sus ideas”.

También habló sobre las negociaciones con el FMI y aclaró que “todavía no entramos en el nuevo programa con el Fondo. Vamos a empezar recién ahora a conversar. No hemos hablado con absolutamente nadie del sector privado para conseguir plata. No hemos buscado financiamiento”.

Finalmente, advirtió que el Gobierno “no controla precios, controla conductas. Esto funciona en todos los países y es el mecanismo institucional por el cual se controla”.

Caputo le habló también a los empresarios a la luz del conflicto reciente con las energéticas por la propuesta de pago que acercó el Gobierno para cancelar la deuda que mantiene Cammesa con las generadoras eléctricas del país.

“Resolvimos el pago sin quita nominal, con un bono, dado que les bajamos el riesgo país, les estamos arreglando el flujo, les bajamos las tasas de fondeo en dólares, en pesos, les estamos arreglando todo. Que pongan un poco el hombro, que la gente no llega a fin de mes”, advirtió el ministro de Economía.

“El mensaje para los empresarios es “inviertan”; si invierten, vamos a tener superávit; si tenemos superávit, vamos a bajar impuestos; se va a recuperar la economía y se va a recuperar el salario real”, concluyó.

Milei le puso un apodo a Luis Caputo: “chanchito de yeso”

Luis Caputo y Javier Milei.

Javier Milei participó en un almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), respaldó el plan económico del Gobierno, elogió a Caputo por la drástica reducción del gasto público y en función de lo anterior dijo que al ministro deberían llamarlo “chanchito de yeso, porque para sacarle un mango hay que romperlo todo”.

Tras sorprender a la audiencia con el peculiar apodo del funcionario, el Presidente le dio todo su apoyo: “Si alguien quiere romper al ministro Caputo, antes me tendrán que romper a mí”.