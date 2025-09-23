Caputo confirmó que con Trump se habló “de una cifra específica” y que el Banco Mundial desembolsará u$s4.000 millones

El ministro de Economía dijo que la reunión con Trump fue “emocionante” y que “no va a haber problemas”. Adelantó un nuevo préstamo del Banco Mundial

El ministro de Economía Luis Caputo dijo que la reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue “emocionante” y afirmó que se habló de una “cifra específica”, aunque no adelantó detalles.

En declaraciones a la prensa en Nueva York, Caputo dijo que “fue realmente emocionante la reunión” y aseguró que el Gobierno de los Estados Unidos “no pidió nada a cambio, nosotros por supuesto dijimos lo que ya todos saben que para nosotros es un aliado estratégico, que hay muchas cosas que vamos a hacer juntos”.

Señaló que en la jornada de “los equipos (económicos) están hablando y seguramente el secretario del Tesoro (Scott Bessent) hará algún anuncio”. “A mi no me gusta adelantar cosas que no están concretadas, soy muy respetuoso para esas cosas”, remarcó.

Luis Caputo habló de la reunión entre Javier Milei y Donald Trump

Consideró que “la buena noticia para los argentinos es el nivel de apoyo en todo sentido, ya las palabras del presidente son más importantes de lo que puede ser el apoyo financiero” y afirmó: “La reunión superó mis expectativas”.

Consultado sobre los detalles del apoyo que se acordó con Estados Unidos, dijo que “en el plano económico no quiero adelantar nada, pero puedo decir que problemas no va a haber; hablamos de alguna cifra específica, pero no puedo decir más“.

Destaco que Trump dijo “que el presidente está haciendo un trabajo fantástico y que Argentina va por buen camino“.

“Nosotros seguimos trabajando día a día, hay que seguir trabajando para los argentinos, que sepan que estamos por el camino correcto, que todos nos estamos matando para sacar el país adelante, que vinimos a hacer las reformas que ningún Gobierno se animó a hacer en 120 años”, agregó Caputo.

Acerca del plano político, sostuvo que “tendremos que hacer las coaliciones políticas necesarias para la gobernabilidad y para poder pasar todas las reformas y llevarlas a cabo”.

En un mensaje a los argentinos, pidió que “que tengan confianza, que este es un Gobierno que no los va a desilusionar, que ya hay resultados que muestran que este es el camino”. “Heredamos un nivel de pobreza demasiado alto, pero siempre dijimos que iba a llevar tiempo”, concluyó.

Luis Caputo adelantó un nuevo desembolso del Banco Mundial

Por otra parte, el ministro de Economía se refirió a un desembolso de u$s4.000 millones del Banco Mundial. “Gracias al Banco Mundial y su presidente Ajay Banga”, comenzó su mensaje en X. Y agregó: “El Grupo del Banco Mundial anunció hoy que está acelerando el apoyo a Argentina, combinando financiamiento del sector público con inversión y movilización del sector privado para desplegar hasta 4 mil millones de dólares en los próximos meses en apoyo al camino de reformas del país y su agenda de crecimiento a largo plazo. El paquete se enfocará en motores clave de competitividad: desbloquear la minería y los minerales críticos; impulsar el turismo como fuente de empleo y desarrollo local; expandir el acceso a la energía; y fortalecer las cadenas de suministro y el financiamiento para pymes”.

“Este paso avanza en el paquete de apoyo de 12 mil millones de dólares del Grupo del Banco Mundial anunciado en abril y refleja una fuerte confianza en los esfuerzos del gobierno para modernizar la economía, llevar a cabo reformas estructurales, atraer inversión privada y crear empleos. Todas las operaciones propuestas están sujetas a la aprobación de la Junta de Directores Ejecutivos del Banco Mundial”, concluyó.

Por su parte, el Banco Mundial informó por su parte que “está acelerando el apoyo a Argentina”, combinando financiamiento público, inversión privada y movilización de capital para “desplegar hasta u$s4.000 millones en los próximos meses”.

El organismo detalló que el paquete se orientará a “motores clave de la competitividad”. Entre ellos mencionó “desbloquear la minería y los minerales críticos; impulsar el turismo como fuente de empleos y desarrollo local; expandir el acceso a la energía; y fortalecer las cadenas de suministro y el financiamiento a las pymes”.

La comunicación oficial en Washington señaló que este paso “avanza sobre el paquete de apoyo por u$s12.000 millones anunciado en abril” y que “refleja una fuerte confianza en los esfuerzos del gobierno por modernizar la economía, avanzar en reformas estructurales, atraer inversión privada y crear empleos”.

El Banco Mundial aclaró que “todas las operaciones propuestas estarán sujetas a la aprobación del Directorio Ejecutivo”.

Contundente respaldo de Donald Trump a Javier Milei

Trump describió a Milei como “un líder verdaderamente fantástico y poderoso” y afirmó que Argentina, bajo su gestión, ha avanzado “a una velocidad récord” pese a haber heredado un escenario económico complicado. “Tiene mi respaldo completo y total para su reelección“.

En su publicación en Truth Social, Trump afirmó: “´Él muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, , avanzando a una velocidad récord. Heredó un ‘desastre total’ con una inflación elevada causada por la administración anterior, pero logró devolver estabilidad a la economía argentina y elevar su relevancia y respeto internacional”.

Luego, agregó: “Hemos tenido una tremenda relación con Argentina, que se ha convertido en un fuerte aliado, gracias al Presidente Milei. Espero seguir trabajando estrechamente con él para que nuestros dos países puedan continuar en sus increíbles caminos de éxito”.

“Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente: ¡nunca los defraudará!”, concluyó el posteo el presidente de los Estados Unidos.

Al respecto, el propio Caputo señaló en X cómo fue la reunión: “Impresionante reunión! Impresionante apoyo a la gestión de nuestro Presidente Milei. ¡Argentina será próspera! Gracias Presidente de los Estados Unidos“, sostuvo.

Por Marcelo Mussi-IProfesional