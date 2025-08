Caputo, como siempre, fue a Carajo, echó culpas a los demás y espera más dólares del FMI

El Ministro de Economía se defendió de las críticas y señaló: “Al que le parezca barato comprará, y al que le parezca caro venderá… No sé por qué se enojan con nosotros”. Adelantó, además, que el lunes llegará el desembolso de 2.000 millones de dólares del Fondo.

En una jornada marcada por la tensión cambiaria, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, fue entrevistado desde pasadas las 20 por el economista y streamer libertario, Felipe Núñez, en el canal de Carajo. La aparición del funcionario en el ciclo coincide con un escenario delicado: el dólar oficial saltó hasta los $1.380 en algunas operaciones, mientras los contratos de futuros llegaron a proyectar valores cercanos a los $1.400 para fin de mes.

Apenas comenzada la charla, Caputo se pronunció sobre la volatilidad en el tipo de cambio: “Nada que no haya pasado. Nada que no hayamos vivido durante este Gobierno. Por supuesto, se trata de exagerar la situación desde ciertos lados, pero recordemos que ya en febrero de 2024 el tipo de cambio llegó más o menos a estos niveles”.

En esta misma línea, el ministro de Economía aseguró que este valor ya fue alcanzado en julio de 2024: “Era el momento en que decían que no llegabamos de ninguna manera a un acuerdo con el Fondo (Monetario Internacional), que nos habíamos peleado. Después volvió a bajar a 1100. Volvió a pasar lo mismo en marzo de este año, cuando decían que el Fondo nos pidió una devaluación y se fue a 1400. Ahora, para muchos, ante el “riesgo kuka” o la incertidumbre política, como quieran llamarlo, algunos deciden cubrirse y no es nada que no hayamos visto ni que no hayamos esperado”.

A su vez, el funcionario insistió en que lo que ocurrió hoy “es parte” de lo que el Gobierno espera con el esquema de flotación: “Lo que es importante, es que la gente entienda: el tipo de cambio flota. El Banco Central sólo interviene, como siempre decimos, en el techo o en el piso de la banda. No hay otra intervención. Hoy veía en Twitter que alguien preguntaba por qué el MEP había caído al fin del día. Eso no es una intervención nuestra, es parte de la flotación. Como digo, puede subir o bajar”.

Caputo confirmó que el FMI aprobó la primera revisión

En otro tramo de la entrevista, el ministro de Economía adelantó que hubo cambios en el acuerdo con la entidad y aseguró que “es buena señal” para los mercados: “El Fondo aprobó hoy la primera revisión. Es importante, porque hay una cosa que no va a pasar desapercibida al mercado. Una de las cosas que cambia en el acuerdo es el cronograma de acumulación de reservas. Estamos yendo a uno mucho más compatible con la evolución de la macro. Creo que va a ser muy bien recibido por el mercado”.

Por otra parte, aseguró que , si existieran actores que deciden subir los precios por este salto cambiarlo, terminarían perjudicados: “En esencia, lo que a nosotros nos preocupa es la inflación. Siempre vamos a estar focalizados en que no sobre un peso. Si se genera una distorsión, bueno… El Central tiene las herramientas para absorver los pesos que sean necesarios para equilibrar nuevamente la cuestión. Si alguien decide remarcar precios porque el tipo de cambio sube, probablemente le pase que termine vendiendo menos, como ya ha pasado en otros casos.

El canal Carajo se convirtió, en el último tiempo, en uno de los espacios predilectos del oficialismo para comunicar fuera de los marcos tradicionales. En esta ocasión, la expectativa estuvo puesta en los dichos del funcionario sobre las presiones sobre el tipo de cambio, la política monetaria del Banco Central o la llegada de nuevos desembolsos por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Este jueves, la cotización oficial tocó un nuevo techo dentro de la banda establecida, y las operaciones de futuros reflejaron la percepción de un salto inminente.

La intervención del Banco Central en los mercados sigue siendo clave. En las últimas ruedas, se registró un salto en las tasas de interés (que en algunos casos superaron el 30%). En paralelo, el gobierno espera el desembolso de 2.000 millones de dólares por parte del FMI, cuya revisión técnica se encuentra en etapas finales.

Aunque no hubo una convocatoria oficial ni un anuncio formal del Ministerio, el diálogo con Gordo Dan generó ruido en redes desde temprano. No es la primera vez que un funcionario elige ese espacio: el propio Javier Milei participó del canal días antes de las PASO y volvió tras las generales, como parte de su estrategia de “comunicación directa” con la audiencia joven.

Críticas y “depuración kirchnerista”: el pedido del Gordo Dan al Gobierno

El streamer solicitó públicamente al Ejecutivo que profundice una “limpieza ideológica” dentro del Estado. A través de su cuenta de X, reclamó el desplazamiento de “todos los kukas” que aún conservan cargos en la administración pública.

“El Gobierno debe profundizar la depuración ideológica: hay que echar a todos los kukas”, escribió el creador de contenido y referente del espacio Las Fuerzas del Cielo, que quedó al margen de las listas de La Libertad Avanza en esta campaña electoral.

El posteo del Gordo Dan en X

En su publicación, Parisini advirtió que esos funcionarios “se dedican a planear y ejecutar micro atentados ideológicos que terminan dañando al gobierno desde adentro”. Y lanzó una advertencia directa: “Funcionario que no entienda esto, la pasará mal”.

Sin embargo, la reacción en redes no fue del todo favorable. Varios usuarios le recordaron que figuras cercanas al oficialismo (como Sebastián Pareja, armador bonaerense de La Libertad Avanza) también tuvieron pasado peronista o kirchnerista. Incluso circularon viejos posteos que evocaban a Juan Domingo Perón.