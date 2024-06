Caputo aseguró que “lo peor ya pasó” y que Argentina era un “paciente en coma 4 que está en franca recuperación”

El ministro de Economía aseguró que el cambio depende mucho más de los empresarios que lo que ellos mismos creen. Agregó que la Ley Bases todavía no salió porque es “buena para los argentinos” y pidió “no tener miedo a apostar”.

El ministro de Economía Luis Caputo aseguró en el Foro de Economía Latinoamericano que “lo peor ya pasó” y que Argentina era un “paciente en coma 4 que está en franca recuperación”. Además, le pidió a los empresarios que apoyen a este Gobierno y aseguró que el cambio depende mucho más de ellos que lo que creen.

“La verdad nos hace ser mucho más optimista al futuro porque de alguna manera creemos que lo peor ya pasó, que estamos en franca recuperación. De hecho, ya hay signos bastantes elocuentes, de una recuperación”, expresó Caputo ante empresarios previo a destacar la baja de inflación durante los últimos meses, donde “como siempre pasa, una vez que lo haces es fácil”.

“En marzo se bajó cómodamente y la realidad es que ver que lo que uno pensó y diagramó se materializa en resultados, reconforta mucho”, agregó el titular de la cartera económica quien describió a Argentina como un “paciente en coma 4 que está en franca recuperación”.

Luis Caputo habló ante empresarios en el Foro de Economía Latinoamericano llevado a cabo en Parque Norte.

Al momento de detallar los factores de los cuales depende la velocidad de la recuperación económica, Caputo señaló dos: Ley Bases y la actividad empresarial.

“Uno es la Ley Bases, que es una obviedad, y el segundo es a que nosotros podamos convencer a ustedes, a la gente, los ciudadanos y empresarios fundamentalmente de que la velocidad de la recuperación depende mucho más de ustedes, de lo que ustedes creen”, fundamentó el ministro de Economía.

Luego de agregar que está “muy instalado de que el cambio tiene que venir del sector público y no, no es así”, “las decisiones individuales de cada uno a nivel de ciudadano y a nivel de empresas, hacen toda la diferencia”, remarcó el funcionario.

“Nosotros estamos brindando las condiciones y las oportunidades para que ese comportamiento ciudadano y empresarial contribuya a que la recuperación sea lo más rápido posible”, expresó Caputo ante empresarios en el Foro de Economía Latinoamericano llevado a cabo en Parque Norte.

Pese a remarcar la importancia del mundo empresarial para el crecimiento, el ministro de Economía señaló también a la gente como un actor fundamental.“El apoyo de la gente no es caviar, porque a mí no me gusta, pero sí es milanesa con papas fritas. Y el apoyo es de todas las clases sociales”, afirmó de una manera más coloquial el ministro para ejemplificar el apoyo de distintas clases sociales al Gobierno.

En otra parte de su discurso Caputo apuntó contra la oposición al preguntarse “¿Por qué creció la agresión contra el Gobierno últimamente? Porque antes comían pochoclos y pensaban que nos íbamos en abril, y ahora la empiezan a ver y están preocupados que nos quedemos 8 años”, concluyó.