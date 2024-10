Caputo arremetió contra la oposición kirchnerista en IDEA: “Son una manga de delincuentes”

El ministro de Economía disertó frente a los principales empresarios de la Argentina y disparó munición gruesa contra el kirchnerismo, al que acusó de intentar “romper el equilibrio fiscal”. Además, evitó dar precisiones sobre la salida del cepo cambiario.

El ministro de Economía Luis Caputo participó esta tarde del 60° Coloquio de IDEA, donde realizó una defensa cerrada de la gestión económica ante la atenta mirada del círculo rojo. Además, fustigó a la oposición kirchnerista y evitó poner fecha para la salida del cepo cambiario.

Al comienzo de su alocución, Caputo ponderó la baja de la inflación y el equilibrio fiscal en los primeros 10 meses de gobierno libertario y destacó que se logró “sin romper contratos, sin hacer un plan Bonex, sin una pesificación asimétrica y sin ayuda externa”. “No se le ha pedido plata a nadie. Y además, se hizo teniendo en cuenta a los más vulnerables”, sostuvo.

Caputo defendió su gestión y arremetió contra el kirchnerismo

En tal sentido, el titular del Palacio de Hacienda aseguró que los subsidios “más importantes como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar y el Plan 1.000 días cubrimos hoy el 100% de la Canasta Básica Alimentaria (CBA); mientras que cuando llegamos, la cobertura era de 54%”.

A pesar de enumerar las supuestas bondades de su plan económico, el mandamás de Economía reconoció que todavía hay “escepticismo” respecto al devenir. A la vez, chicaneó a los economistas que habían pronosticado una mayor dinámica inflacionaria a principios del mandato libertario.

A propósito de una eventual devaluación, el funcionario nacional se mostró taxativo: “Está claro que ese no va a ser el camino”. También puso en duda que la Argentina esté atravesando una “gran recesión”. “Este año vamos a terminar 3% abajo. De los últimos 12 años, el país estuvo 7 años en recesión”, justificó.

Por otra parte, Luis Caputo volvió a apuntar contra la gestión de Alberto Fernández al señalar que “de donde venimos no sólo es la peor herencia de la historia argentina sino que probablemente es una de las peores herencias a nivel mundial”. “La previa a la salida de la Convertibilidad era Disney al lado de lo que heredó Milei”, comparó.

“Por decisión política, hoy estamos en un país que tiene superávit fiscal, superávit comercial, superávit de cuenta corriente y superávit energético. Y, sobre todo, tiene un presidente que garantiza que no se va a mover de ese rumbo. ¿Qué mayor certeza podemos darle a ustedes, los empresarios, que eso?”, acotó.

Además, el disertante acusó a los principales referentes del kirchnerismo de “estar muy tranquilos y muy convencidos de que la bomba que habían plantado era muy difícil de resolver”, en referencia a la macroeconomía que legó el gobierno del Frente de Todos.

Siguiendo esa línea híper crítica, juzgó que para la oposición kirchnerista, “la política no es un servicio público, sino un negocio”. “Tienen un problema: saben que no pueden volver por mérito propio. Ya todo el mundo sabe que son una manga de delincuentes impresentables y unos burros“, fustigó y desató un coro de aplausos entre la audiencia.

En cuanto a la gestión económica de Sergio Massa, Caputo opinó que “en pleno Plan Platita, donde gastaron 13% del PBI vía emisión, le sacaron 30% a los jubilados“. “Ahora que nosotros se lo estamos devolviendo en pleno ajuste, ¿se preocupan por los jubilados? No pasa el primer filtro. ¿Qué están queriendo hacer? Romper el equilibrio fiscal porque se dan cuenta que es el ancla del orden macro”, prosiguió.

Sobre el conflicto universitario, el ministro de Economía subrayó que “no están en juego” las facultades públicas ni el arancelamiento: “Lo único que nosotros decimos es algo de sentido común: la plata es de la gente y hay que auditarlos porque sabemos que se la afanan. ¿No te la afanás? Dejá que te auditemos. ¿Cuál es el problema si no te la robás?“.

Qué dijo Luis Caputo sobre el cepo cambiario

En tanto, el expositor indicó que el objetivo del Gobierno de achicar el Estado “es para reducir las cajas” estatales que, a su juicio, fueron utilizadas como botines políticos por parte de las administraciones kirchneristas a lo largo de los últimos 20 años.

Respecto al cepo cambiario, insistió con que la salida “no es una fecha sino condiciones”. “Poner una fecha sería zonzo porque implicaría un nivel de arrogancia que no tenemos. No nos apuramos porque diseñamos un programa súper robusto. Los resultados que obtuvimos no son una casualidad sino una causalidad”, consignó.

Y continuó: “No podemos hacer futurología. Consideramos que el paso del tiempo nos juega a favor y no en contra con el cepo porque a medida que pasa el tiempo, más atrás quedan los efectos negativos de la pésima política monetaria del gobierno anterior y más empiezan a prevalecer los efectos de la buena política monetaria que estamos implementando nosotros”.

Al mismo tiempo, Luis Caputo evaluó que la macroeconomía se encuentra “en el mejor momento” después de 10 meses. En relación con este tema, enumeró que la brecha cambiaria “está en 15%, la inflación mayorista en 2%, la minorista en 3% y la economía empezó a recuperar”.

Comenzó la 60° edición del Coloquio de IDEA

El evento comenzó este martes y reunirá durante tres días a gran parte de los empresarios más relevantes de la Argentina en la ciudad bonaerense de Mar del Plata. El lema del cónclave empresarial es “Si no es ahora, cuándo. Transformar, invertir y sostener”.

Horas antes de la alocución de Caputo, que será el disertante central de la primera jornada, la presidenta del Coloquio de IDEA, Gabriela Renaudo, encabezó la apertura del encuentro y celebró que “el equilibrio fiscal sea una prioridad” para el gobierno de Javier Milei.

“‘Si no es ahora, cuándo’, es una invitación en primer lugar a nosotros, como empresarios, a hacer nuestro aporte para el desarrollo del país. No hay más tiempo, es ahora”, sumó la country manager de Visa Argentina y Cono Sur.

En esa misma línea, la referente empresarial solicitó a sus colegas que “lo que pase en Mar del Plata no quede en Mar del Plata. “Asumamos el compromiso de ser actores protagónicos de un nuevo comienzo para la Argentina”, instó al resto de los hombres y mujeres de negocios.

“Tenemos que asumir nuestro rol, somos agentes de cambio. Si queremos un futuro diferente para este país hay que salir a la cancha y jugar distinto, jugar en equipo. Nuestro rol es invertir y apostar por nuestro país”, concluyó la ejecutiva frente a la audiencia.