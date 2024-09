Cantando 2024: el chispazo entre Flor Peña y Alfa, la picante crítica de Nacha a la música urbana y el primer cero de Polino

En una gala con Cachete Sierra, Coty Romero, Josefina Pouso y Alfa comenzó la competencia musical de América. Los momentos más destacados y las entrevistas de Teleshow con los protagonistas

Alfa iba a actuar en Cantando 2024, Flor Peña anunció el final del primer programa y él quedó desencajado

Florencia Peña le dio fin a Cantando 2024 y Alfa no pudo creer que se quedó sin poder mostrar su talento vocal (América)

Acto seguido, la conductora cerró el programa porque no había más tiempo. “Hasta acá llegamos”, anunció y, en ese momento, Alfa se mostró visiblemente enojado. “¿Es joda esto?”, dijo mientras se dirigía al sector del jurado para reclamar.

El chispazo de Flor Peña con Alfa: “No me debés haber dicho eso”

Alfa fue el último participante en pasar a la pista y mantuvo un tenso cruce con la conductora. “Yo vengo por todo y fijate quién cierra”, dijo el ex participante más polémico de Gran Hermano 2022. “Yo estoy que exploto”, agregó de inmediato y se puso a enumerar a todos los amigos que habían ido a verlo.

“Ellos son ‘Los pepinos’. El lugar donde vos comías antes de volver a tu casa, una vez nos cruzamos en la ruta 202. Año 97/98 yo venía con un auto convertible y de repente se me para al lado la diosa con una camioneta, parece que venía discutiendo con alguien. Se me para al lado y yo le digo: ‘Florencia’, y ella me respondió: ‘Te importa una mier…’”, lanzó, sorprendiendo a la animadora.

Entonces la conductora aclaró: “Yo no creo que haya sido solo ‘Florencia’ lo que me dijo”. Casi de inmediato, tuvo su venganza.

Marcelo Polino le entregó a Josefina Pouso el primer cero de Cantando 2024

La temporada de ceros de Marcelo Polino, todo un clásico del jurado más longevo de las producciones de Marcelo Tinelli, arrancó temprano. El periodista le dio a Josefina Pouso el puntaje más bajo, en una actuación que no logró convencer a ninguno de sus compañeros.

Josefina Pouso agitó la pista de Cantando 2024 al ritmo de Gilda: la lapidaria reacción del jurado

“Qué feo, chicos. No pegaron una nota. Horrible”, se despachó Nacha, unos segundos después de la actuación de Josefina Pouso, quien interpretó una canción de Gilda. Con toda la actitud a la hora de su actuación, su voz no recibió elogios.

“Tengo un pólipo en las cuerdas vocales, pero no es excusa, lo voy a dar todo”, había dicho minutos antes al entrar a la pista. Sin embargo, el jurado no tuvo contemplaciones y terminó dándole tan solo 4 puntos.

Marcelo Tinelli, mano a mano con Teleshow: “Me encantó y Flor Peña la rompe”

Marcelo Tinelli conversó con Teleshow tras el debut de Cantando 2024. “Me encantó, ya había visto algunas cosas en el ensayo pero en el aire dio muy bien, en este momento un big show en la tele me parece novedoso, interesante, hay un muy buen trabajo de la gente de LaFlia y de América también. Me encantó Flor en la conducción, también el jurado y me parece muy bueno el nivel de los participantes. Así que estoy muy contento”, destacó.

El conductor tuvo palabras elogiosas para la labor de la conductora. “Flor todo lo que hace, la rompe. La veo excelente en el rol de conductora, tiene un magnetismo especial, la veo muy buena cantante, comediante, encabezando una obra en la calle Corrientes, tiene todas las facetas y hoy como conductora, fue una de las primeras opciones, y no me defraudó”, afirmó.

También contó cómo vive ser parte del show, sin estar en la conducción. “Estar afuera del aire me pone un poco más tenso. Voy analizando el minuto a minuto, quiero ver cómo va, vas corrigiendo que la luz, que otra cosa”, expresó.

Marcelo Tinelli (Prensa Grupo America)

“¿Importa el minuto a minuto?”, le preguntó Teleshow. “Importa el minuto a minuto en la vida, y no es una frase hecha. Yo vengo trabajando desde hace 34 años. En las primeras épocas de Telefe hemos hecho ratings muy altos y muy importante. A mí sí me importa, me importó y me va a seguir importando. Voy en el minuto a minuto de la vida, voy disfrutando del día a día, en lo que a uno le gusta, ser persistente en las cosas, buscar el lugar, como les digo a mis hijos, siempre golpear puertas”, aseveró.

También habló de la elección de Milett Figueroa como jurado. “A Milett le dije que no se deje llevar por el afuera y que encuentre su lugar. Le dije que estamos en un país, y en el de ella también, donde siempre va a haber opiniones diferentes y críticas”, expresó.

Marcelo también adelantó cuándo debutará el reality show de su familia. “Se estrena el 8 de enero, va a salir, ya están editando en Estados Unidos, vamos a tener la presentación en octubre”, concluyó.

Coty Romero debutó en el Cantando con un hit de Tini y demostró su talento, pero los nervios la traicionaron

“Voy a cantar y a estar en el streaming, muchos nervios. Nos llevamos muy bien con mi pareja, nos reímos mucho en los ensayos. Lo bueno de la coach Naty, es que siempre nos alienta, siempre está bancando. Mi compañero Mati, mi gente, mis dos hermanas, mi hermanito y mis padres. Me imaginaba este momento con la carita de mi mamá y mi papá al costado y se me pone la piel de gallina”, dijo la exparticipante del reality show de Telefe.

Flor se acercó hasta los padres de la joven correntina y su mamá se emocionó al ver a su hija en la pista. Cantó “Un beso en Madrid”, de Tini Stoessel y Alejandro Sanz, y su actuación tuvo un buen comienzo, pero algunas pronunciadas desafinaciones bajaron su performance. Al final de la noche se llevó 15 puntos.

El bajo puntaje de Cachete Sierra en su debut en el Cantando

Con 11 puntos y picantes devoluciones de todo el jurado, Agustín Sierra tuvo un tibio debut. No faltaron preguntas incómodas de Polino, al indagar acerca de si mantuvo un romance oculto con Emilia Attias, y tanto Flavio Mendoza como Nacha le bajaron el pulgar a su show. Hasta Milett Figueroa cuestionó con dureza su elección musical que realizó para el primer programa.

Las polémicas frases de Nacha Guevara sobre los ritmos urbanos: “Esta música es el fin de la música”

Después de que Cachete interpretó uno de los éxitos de Trueno, Nacha Guevara abrió el fuego de los jurados y, además de criticar al actor, terminó apuntando contra el género urbano en general.

“Cachete, a vos te viene bárbaro esta música porque no hay que cantar en esta canción. A vos, Marcia, te quiero escuchar en algún momento. Porque esto que se llama música, es el fin de la música. No se apreció la voz en este género. Cachete es muy simpático”, dijo entre risas. Finalmente, su nota fue un 5.

Cachete Sierra, campeón de la edición anterior, el elegido para abrir la competencia

Cachete Sierra y su compañera Marcia Rubido interpretaron “Dance crip” de Trueno. El momento fue uno de los más comentados en las redes.

Las divertidas bromas de Marcelo Polino como jurado de Cantando 2024: “No soy viejo, soy antiguo”

¡Bienvenido Marcelo Polino”, continuó Flor tras la presentación de Flavio y Milett. “Hice el Cantando, el Bailando, el Patinando, todos los ‘ando’ que te puedas imaginar”, bromeó el periodista.

“Este año me pidieron que la parte del reality la maneje, entonces ahora tengo una pequeña empresa que se llama ‘Expedientes Polino’, que es todo un equipo a disposición, y voy a tener todo lo que han hecho los participantes, en los ensayos, en los pasillos”, anticipó.

El periodista, minutos antes de su aparición, le mandó un saludo a Infobae.

Milett Figueroa irrumpió en la pista y Marcelo Tinelli la defendió como jurado

“Vengo a divertirme, pero vengo tranquilita igual”, comentó Milett Figueroa al ser presentada en el show. Ante la presencia de Marcelo Tinelli, Flor le dijo al conductor: “Acá está tu novia, que generó mucha controversia si estaba en el jurado por vos”.

Entonces, Tinelli disparó: “Han pasado jurados, bares, y en ningún momento nadie me preguntó nunca por qué estaban los jurados, y no entiendo por qué ahora hay que poner el ojo en ella, en este tema”, señaló, prestándose al juego.

Flavio Mendoza y sus chicanas al ser presentado por Flor Peña

Flavio Mendoza y Flor Peña (RS Fotos)

Siempre picante, Flavio Mendoza fue directo a Flor Peña.

“La comedia musical me torra, tanto hablar cantando. Perdón, pero nosotros no nos peleamos”, aseguró al ser presentado, en alusión a un cruce mediático que tuvieron en el verano.

Nacha Guevara, la primera jurado en ser presentada en Cantando 2024: “Quiero jugar”

Nacha Guevara (Prensa Grupo America)

De inmediato la animadora presentó a los jurados. “Es actriz, 60 años de carrera, ha publicado 27 discos, obtuvo dos Premios Konex, y no puedo seguir leyendo. Es la uno y es la señora ¡Nacha Guevara!”, exclamó mientras cantaba el tema “Mi Ciudad” junto a la intérprete.

“No estoy al cien porque hace pocos días tuve una intervención, pero estoy feliz de estar acá”, contó, en alusión a la reciente cirugía que tuvo. “Quiero jugar”, destacó.

Florencia Peña: “Estoy muy contenta de estar acá; vamos a estar llenos de arte y picantés”

Después del show, irrumpe Flor Peña armada de su humor y un sensual look.

“Aca estoy, gracias a LaFlia y a América por confiar en mí. volver a esta pantalla me encanta. Gracias al Chato, que está del otro lado, Gracias a todos. Estoy feliz de estar acá. ¡Acá estamos! Gracias a los partenaires, que son los acompañantes de todos los que vienen a cantar”, aseveró.

“Martín Salwe, solo te voy a pedir un favor: que me digas cosas lindas, más a mí que a los demás”, dijo, entre risas.

Comenzó Cantando 2024 con un show de los partenaires de los famosos del certamen

Así comenzó la apertura del Cantando. Con un mash up de diferentes canciones argentinas, los partenaires de los famosos que participarán en el certamen se lucieron antes de dar el puntapié inicial.



Por Iván Basso,Andrea Mazzei y Ezequiel Ruiz-Infobae