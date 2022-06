Candelaria Tinelli cruzó a un seguidor que la criticó

Tras la lluvia de comentarios negativos, la influencer decidió expresarse en un video con una profunda reflexión. “Tiran frases como ´mi cuerpo, mi decisión’ pero son los primerxs en criticar al otrx”, sentenció.

Cande Tinelli publicó una foto de sus vacaciones, en la que se mostró de espaldas, recostada sobre la arena y en bikini. Entre los comentarios recibió cientos de cuestionamientos y críticas a su cuerpo y estética. Fiel a su estilo, cruzó a los usuarios y llamó a la reflexión.

“Es una revista”, “Un periódico”, “Qué impresión”, “Con tanto tattoo, yo ni usaría malla”, “Me da miedito jajaja”, fueron otros de los comentarios.

“Habló Brad Pitt”, fue la primera respuesta de la hija de Marcelo Tinelli a quienes cuestionaron sus tatuajes. Pero más tarde decidió hacer un extenso descargo en sus redes sociales con video incluido.

Cande Tinelli le respondió a los haters

“Gracioso y bastante triste a la vez, ver los comentarios sobre mi cuerpo estando en 2022. Después tiran frases como ´mi cuerpo, mi decisión’ pero son los primerxs en criticar al otrx. Consejo: hagan lo que se les cante el ORT* con su cuerpo y su vida. La gente siempre va a criticar todo lo que hagas”, comenzó escribiendo en sus historias de Instagram.

Acto seguido, remarcó: “Nada peor para el hater que verte feliz. O sea, no. Si yo soy un infeliz, vos también tenés que serlo. Que si ténes o no tenés. Por ambas cosas también te critican”.

Entonces reflexionó sobre su vida, sobre la necesidad de “encajar” y la felicidad y expresó: “Sean libres. Hagan su vida. Nunca van a tener paz porque siempre va a haber algún gil/gila que venga a querer interrumpir nuestra felicidad… No te enganches. (…) Hacé lo que te haga feliz. Apurate porque la vida es cortísima. Somos gente pasando por el mundo. Nada más que eso”.

La palabra de Cande Tinelli tras ser centro de críticas en redes sociales

Tras su externso descargo, Cande Tinelli recibió mensajes de amor y cariño de amigos, familiares y seguidores. Entonces salió a aclarar que estas cuestiones ya no le afectan pero sí le generan indignación.

“De verdad quiero decir que esto me da bronca pero no me afecta… No hace que yo me traume con mi cuerpo, con mis tatuajes, que me digan que soy flaca, que soy hueso, no me importa eso. Yo estoy muy bien y me siento muy segura con mi cuerpo, me encantan, amo mis tatuajes”, reafirmó.

Cande Tinelli apuesta a la trikini, uno de los modelos top del momento (Foto: Instagram / candelariatinelli).

Pero señaló que como influencer siente la responsabilidad de transmitir sus mensaje: “Decirle a todas las personas que por favor no se enrosquen, no se enganchen con este tipo de gente, porque está lleno y no va a parar… El hate es así, el que odia es así y no va a parar porque no puede, es muy infeliz”.