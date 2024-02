Candela Vetrano sobre Casi Ángeles y Patito Feo: “Culeábamos entre todos”

La actriz hizo declaraciones sobre los vínculos amorosos en las tiras juveniles y dio que hablar.

Candela Vetrano hizo una confesión sobre la época de Casi Ángeles y Patito Feo que generó polémica en la red.

Qué dijo Candela Vetrano sobre Casi Ángeles y Patito Feo

Al aire de Paraíso Fiscal (Olga), la actriz recordó junto a Rocío Igarzabal cómo eran las parejas que se formaban dentro del elenco de Casi Ángeles.

“Yo terminé de novia con un amigo que era Agus Sierra porque fue como ‘che, están todos con todos, ya fue. Pongámonos de novios’“, contó Candela Vetrano y disparó: “¿Te acordás, Rochi? Culeábamos entre todos“. (Video: @RealTimeRating)

Sorprendido, Fer Dente preguntó: “Pero era tipo… ¿se los iban pasando?”. “No, sabés que eso era más Patito Feo… Fuera de joda, mi novio (Andrés Gil) es ex Patito Feo y me dijo que ahí, todos con todos“, respondió la artista. Cabe señalar que la mayoría de los actores que conformaban el elenco juvenil de Patito Feo eran menores de edad, lo que generó revuelo en la red tras los comentarios de la famosa.

Igarzabal, por su parte, mostró incomodidad por las declaraciones de su amiga y se limitó a contar: “Se peleaba una chica y se pelaban todas. Y de repente era las chicas por un lado y los chicos por el otro”.

Además, Rocío recordó que Emilia Attias, una de las personas adultas del elenco de Casi Ángeles, las ayudaba mucho en cuestiones amorosas: “Emi daba buenos consejos. También cuando una estaba mal de amores iba al camarín de Emi y se quedaba llorando ahí. Ella era muy versátil”.

“Nuestra ESI (educación sexual integral) fue Emilia Attias“, concluyó Candela Vetrano.