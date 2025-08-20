Cande Vetrano y Andrés Gil: de un amor que nació en Italia a formar una familia y enfrentar la crisis en silencio

Se conocieron en 2015 y entre viajes, convivencia y el nacimiento de Pino, la pareja se afianzó con el paso del tiempo. Frente a los rumores que lo vinculan a él con Gimena Accardi, ambos siguen apostando a su relación, lejos del ruido mediático

La separación entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez marcó uno de los momentos más impactantes del espectáculo reciente. La actriz admitió públicamente haber cometido una infidelidad, el episodio definitivo en una crisis de pareja que, según ella misma reveló, arrastraba desde hace más de un año. La declaración generó un temblor mediático inmediato y abrió el juego a la especulación sobre la identidad del tercero en discordia. Entre los nombres que circularon con más fuerza en las redes estuvo el de Andrés Gil, compañero de Accardi en la obra teatral En otras palabras y pareja de Cande Vetrano. En ese panorama, el foco volvió a posarse sobre la historia de amor y complicidad entre ambos, que atraviesa trabajo, viajes, convivencia, maternidad y, ahora, rumores no deseados.

La pareja lleva juntos diez años. Se conocieron en 2015, en una coincidencia que mezcló trabajo y amistad: por entonces, Gil se encontraba en Italia grabando una telenovela, mientras que Vetrano viajó a ese país para promocionar Supertorpe, la serie que protagonizaba en aquel momento. Santi Talledo, actor, amigo en común y miembro de Nadie Dice Nada (Luzu TV), ofició de cómplice y anfitrión. Invitó a Cande y su equipo a quedarse en la casa de Andrés, quien actuó como guía turístico y, sin buscarlo, forjó ese primer lazo con su futura pareja.

De ese primer acercamiento en Roma quedaron recuerdos tan simples como únicos. Uno de los más particulares fue un cortometraje casero que grabaron en el ascensor del edificio donde vivía el actor. En una reciente entrevista para Tenemos Wifi (KZO Entertainment), Vetrano contó que nunca sintieron la necesidad de publicarlo: “Lo hicimos por diversión, en un momento muy creativo. Era un plano secuencia en el ascensor, pero quedó guardado. Nunca lo mostramos”. Para Gil, ese momento marcó el inicio de algo más: “Ahí me di cuenta de que pasaba algo”, reconoció.

La confirmación del romance se dio poco tiempo después. Rápidamente, se pusieron de novios pese a la distancia: entre viajes y despedidas, transcurrió el primer año de la relación. Sin embargo, la convivencia plena debió esperar. Recién en 2020, y a raíz de la pandemia, la pareja dio el paso de compartir el día a día bajo el mismo techo. Desde entonces, ambos optaron por mostrar su historia en redes, en eventos y entrevistas, aunque sin dejar de lado su marcada preferencia por el perfil bajo.

Entre viajes y aventuras, la pareja tomó la decisión de convivir en 2020 (Instagram)

En noviembre de 2024, la familia se agrandó con la llegada de Pino Gil, el primer hijo de la pareja. La noticia fue compartida en sus cuentas de redes sociales con absoluta discreción y emotividad, en sintonía con el estilo que los caracteriza. La llegada del bebé representó un nuevo capítulo para los flamantes padres, consolidando la familia que habían construido a lo largo de los años.

En lo profesional, Andrés se encuentra protagonizando junto a Gimena la obra que dirige Vázquez. Desde el año pasado, el proyecto teatral los llevó de gira por todo el país, y los mantuvo bajo el escrutinio de la prensa y el público. Entre gira y cambios de pañales, la pareja enfrentó una situación inesperada: la aparición de versiones que vinculaban a Gil sentimentalmente con Accardi.

Desde que formalizaron la pareja, Andrés y Cande se acompañaron en proyectos, entrevistas y nuevas experiencias (Instagram)

Los rumores se hicieron cada vez más insistentes luego de la confesión pública de la actriz, pero tanto ella como Andrés se encargaron de negar cualquier tipo de relación más allá de la amistad y el trabajo.

Con las miradas aún posadas sobre él, Gil optó por hacerle frente a las versiones a través de un mensaje claro en sus redes sociales. Remarcó el valor de su familia y la importancia de terminar con especulaciones que afectaban no solo su entorno inmediato, sino también la armonía lograda con su pareja tras años de construir una historia basada en la confianza y la complicidad. Candela eligió el silencio y cierto retiro de las redes, a las que volvió con un posteo vinculado a su trabajo.

En 2024, la pareja le dio la bienvenida a Pino, su primer hijo juntos (Instagram)

Mientras la polémica avanza y la obra continúa su recorrido, la pareja mantiene la premisa que los une desde hace más de diez años: vivir su historia puertas adentro, lejos del ruido y centrados en su hijo y en la vida cotidiana. Así, incluso en el ojo de la tormenta mediática, eligen responder con la misma discreción de siempre.

Por Martina Cortés-Infobae