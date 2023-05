Cande Tinelli sobre su estado de salud: “Tuve una recaída”

A través de sus redes sociales, la hija de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino reveló el duro momento que atraviesa actualmente

Una vez más, Candelaria Tinelli utilizó sus redes sociales para responderle a quienes, a lo largo de las últimas semanas, criticaron o le hicieron comentarios negativos sobre su apariencia y, acostumbrada a hablar de salud mental y de su relación con su propio cuerpo, Lelé se refirió sin filtro al complejo estado de salud que atraviesa actualmente. “Cuidado a quién le dicen este tipo de cosas”, disparó.

Cande Tinelli se refirió a su salud actual

Nacida en una de las familias más relevantes del mundo del entretenimiento nacional y portadora de un apellido que es sinónimo de televisión, Cande Tinelli tuvo que aprender desde chica a lidiar con la realidad de ser una figura pública. Sin embargo, lejos de seguir los pasos de Marcelo Tinelli o de formar parte del ambiente mediático, la hija de Soledad Aquino siempre fue propensa a mantenerse alejada de los programas dedicados a la farándula -salvo ciertas excepciones, como su tan reciente como polémico paso por LAM (América)- y, en cambio, prefiere comunicarse con el público a través de las redes sociales.

Es en su perfil de Instagram en donde, día a día, comparte fragmentos de su rutina, detalles de su intimidad, anuncios vinculados a su trabajo e, incluso, muestra su parte más humana y vulnerable. Siempre honesta y directa, la dueña de Madness Clothing nunca se limitó al momento de hablar de su realidad y mostró con transparencia desde las múltiples intervenciones quirúrgicas a las que se sometió hasta los aspectos menos “glamurosos” de su vida como una celebridad.

Candelaria junto a su papá, Marcelo Tinelli

Fiel a estos valores, en las últimas horas utilizó las Historias de dicha plataforma para referirse a una dura situación que atraviesa actualmente. Con una selfie a la que le sumó un extenso escrito, respondió a quienes recientemente hicieron comentarios negativos sobre su aspecto físico y explicó que tuvo una recaída en su recuperación de un desorden alimenticio.

“Me dicen que tengo la cara hinchada y desfigurada. Se ríen. Se burlan ¿Me molesta? No. ¿Me influye? No. Pero porque hago terapia constantemente y también voy al psiquiatra hace muchos años”, expresó, a modo de introducción. Y, sobre su salud, explicó: “Solo quiero aclarar que tengo una recaída en mi bulimia, estoy pasando por un momento cho*o. Por eso estoy así”.

Candelaria Tinelli habló sobre su recaída en la bulimiainstagram @candelariatinelli

Aclarado eso, agregó: “A mí, que sufro esto hace años, ya no me duelen estos comentarios porque estoy acostumbrada. Pero cuidado a quien le dicen este tipo de cosas, porque quizás está atravesando una enfermedad mental o física y ustedes le arruinan un poco más la cabeza”. Finalmente, concluyó: “Pueden herir. Pueden provocar cosas sin querer muy feas. ‘Sé impecable con tus palabras’. Bye”.

Esta no es la primera vez que la influencer, quien cuenta con más de 4.5 millones de seguidores, se refiere a su lucha contra la enfermedad. En el 2018, reveló en una publicación que tuvo anorexia y bulimia durante una década.

En esa oportunidad, detalló: “Anorexia y bulimia desde los 15 hasta los 27. Pesando diez kilos menos que hoy. Cinco años sin menstruar. Caída extrema de pelo. Depresión y mal humor. No poder disfrutar nada. Encerrarme sola. No ver gente. Todo esto y muchas cosas más, que realmente me arrepiento de que hayan existido. Perdí tantos momentos hermosos por esta enfermedad de mierda que tomó mi vida por completo”. Desde ese momento, Cande intentó utilizar su plataforma para contar su experiencia para generar conciencia en torno a esta problemática