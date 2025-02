Cande Tinelli se llevó todos los suspiros con su nueva producción en lencería para DivasPlay

La influencer y famosa posó frente a cámara con un conjunto erótico que dio de qué hablar.

Desde hace un tiempo, Candelaria Tinelli decidió explorar diferentes facetas de su carrera. Además de la música y el diseño, incursionó en el contenido para adultos, sumándose a la plataforma donde otras figuras argentinas también encontraron un espacio para expresarse sin filtros.

En 2024, la empresaria y cantante había dado otro paso importante en su vida personal al casarse con el músico Coti Sorokin. Sin embargo, la relación no prosperó y días atrás confirmaron su separación. Lejos de la tristeza, Cande sigue apostando por sus proyectos y mostrando su faceta más empoderada.

Cande Tinelli.

La foto de Cande Tinelli que encendió las redes

Con más de 4.5 millones de seguidores en Instagram, la hija de Marcelo Tinelli demuestra una vez más que no le teme a los desafíos. En esta ocasión, sorprendió con una nueva producción en lencería para la plataforma DivasPlay, donde comparte contenido exclusivo y sensual.

La foto de Cande en lencería roja.

La imagen, publicada en la cuenta oficial de DivasPlay, muestra a Cande posando con un conjunto de lencería erótica en color rojo intenso. Sentada en un sillón y con una actitud desafiante, la cantante y diseñadora dejó en claro que la sensualidad es su sello personal. Acompañó el look con el cabello suelto en ondas naturales y un maquillaje sutil, resaltando su belleza sin necesidad de artificios.

La foto de Cande Tinelli en microbikini.

Aunque esta vez la imagen fue difundida desde la cuenta oficial de DivasPlay y no desde su perfil personal, no tardó en generar revuelo entre sus seguidores. Cada vez que Cande publica contenido, su estilo audaz y auténtico no pasa desapercibido.