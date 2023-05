Cande Tinelli liquidó a Gianinna Maradona

La modelo se puso del lado de Jimena Barón y dio su motivo.

Cande Tinelli habló en Socios del Espectácul sobre Jimena Barón y la relación entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo. Cabe recordar que, la hija de Maradona fue una gran amiga de La Cobra y ella le dedicó una canción ‘’La Araña’’, luego de que se diera a conocer la noticia sobre el romance del exfutbolista y la retoño del Diez.

Cande fue arribada por el notero de Socios y tras contarle una breve historia de lo que pasó entre las examigas, la cual la modelo se hizo la desentendida, opinó muy tajante: ‘’Una pata de lana’’, expresó luego de escuchar lo que habría hecho Gianinna, al comenzar a salir con la expareja de Jimena Barón.

Luego, continuó: ‘’A ver, si eras amigas de verdad. Yo no tengo nada en contra de Dalma ni Gianinna, yo nunca le haría eso a una amiga. Me muero antes. Las amigas primero antes que los chongos’’.

Finalmente, el notero le planteó un hipotético caso a Cande Tinelli: ‘’¿Y si te enamoras, era tu príncipe azul, podes hacer pata de lana?’’, y la modelo respondió picante: ‘’No sé, hago algo, me siento a hablar antes, le decís ‘Che, me paso esto, es más fuerte que yo’. Creo que, hasta tu amiga, si es tu amiga te va a bancar en algún punto. Si ya soltó esa relación te tiene que bancar’’, cerró.

Cande Tinelli habló sobre su enfermedad

Hace unos días atrás, Cande posteó en sus historias de Instagram un descargo sobre las críticas que recibe por parte de los haters hacia su cuerpo: “Quiero aclarar que tengo una recaída de la bulimia, estoy pasando por un momento choto, por eso estoy así. A mí, que sufro esto hace años, ya no me duelen estos comentarios porque estoy acostumbrada. Pero cuidado a quien le dicen este tipo de cosas“.

En diálogo con Socios del espectáculo, Cande Tinelli habló a fondo sobre su salud: “Quise compartir una situación que me pasa a mí, como le pasa a muchas personas, y me parece que está bueno exponerlo para que se genere un poco de consciencia. Que ya no sea un tabú hablar de la salud mental y de los problemas que uno puede llegar a tener“,