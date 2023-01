Cande Tinelli blanqueó sus operaciones estéticas más visibles

Cande Tinelli habló con sus fans vía Instagram y en una de las historias tocó uno de los temas por el cual más le consultan y no es justamente por sus tatuajes.

Cande Tinelli habló, una vez más, sobre sus cirugías estéticas. En esta oportunidad y con Instagram de por medio, la cantante e hija de Marcelo Tinelli fue directa sobre la operación de sus glúteos.

No es un secreto que Cande Tinelli tiene uno de los cuerpos más llamativos del país, tanto por sus tatuajes, como por sus marcadas curvas. Sin embargo; la artista confesó que algunas cosas se ha hecho, entre ellas su derrier.

CANDE TINELLI BLANQUEÓ UNA DE SUS OPERACIONES ESTÉTICAS MÁS VISIBLES.

“Para los que me pregunta (real) si me puse (emoji de durazno). Les cuento que sí, hace un tiempo ya y con el número uno”, comentó la artista y agregó: “Saben que no tengo ni un problema en decir las cosas que me hago”. A su confesión, Cande le sumó que ama sus cejas.

Así luce su estilizada figura Cande Tinelli

La novia de Coti compartió algunas fotos con el mar de fondo, con un contraste de tonos verdes y azules en el paisaje. Apoyada en un balcón, la cantante alucinó con las fotos y pusó a todos los más famosos a hablar de ella.

“Te amo, bomba hermosa”. escribió Marcelo Tinelli. Lizardo Ponce, Wanda Nara, Andy Bursten, Reydel y Juli Bartolomé, entre otras personas más, no pararon de elogiar a Cande Tinelli, quien aprovecha el verano para lucir los tatuajes que adornan su piel.