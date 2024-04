Cande Lecce sacó a la luz su romance con Marcelo Tinelli: “Estuve en su departamento”

La modelo, que también tuvo un affaire con Mauro Icardi, acusó al conductor de traicionarla. “Cuando se conoció la relación con Milett Figueroa, nos seguíamos mensajeando”, aseguró.

Cande Lecce sacó a la luz su romance con Marcelo Tinelli y dio explosivos detalles al respecto.

La mujer que saltó a la fama por contar que tuvo un affaire con Mauro Icardi dialogó con Walter Leiva para Socios del Espectáculo (El Trece) y contó que salió con el conductor el año pasado, mientas él estaba con Milett Figueroa.

Qué pasó entre Marcelo Tinelli y Cande Lecce

“Él fue la primera persona que me mandó un mensaje por Instagram para ver cómo me sentía después del escándalo. Fue fuerte, no lo podía creer. Me brindó su apoyo y me aconsejó que vaya a hablar“, introdujo Cande Lecce.

“Me dijo que vaya a los programas de América, y confié en ese momento en lo que me estaba diciendo. Yo me vine un par de días a la Capital y ahí lo conocí físicamente. Tuvimos un vínculo afectivo durante varios meses, estuvimos saliendo“, confesó la modelo.

Y agregó: “Cuando estaba por dar una nota para Intrusos, él vino y dijo: ‘Cuídenla a esta chica’. Me sentí contenida. Esa noche me pasó a buscar y fuimos a su departamento, después de comer. Había una relación amorosa pero no lo hicimos público“.

“Empezamos a salir en mayo del año pasado. Cuando blanqueó lo de Milett fue difícil, pero entendí que era parte del show, él me decía eso. Confié y creí en ese hombre como no creí en nadie, desde la primera noche que estuve en su departamento me prometió que me iba a ayudar en el mundo del espectáculo. Estaba sentada en su sillón, me miró a los ojos, se emocionó y me dijo: ‘Vos me hacés acordar a mí cuando arranqué y te voy a ayudar’. Me dijo que iba a entrar al Bailando”, detalló la promotora.

“Finalmente, de un día para el otro, no me contestó más los mensajes. Cuando se conoció la relación con Milett, nos seguíamos mensajeando. Fue un vínculo re lindo, yo me enamoré. Él me decía ‘te quiero’, por eso le creí todo siempre. Fue la traición más grande de mi vida“, afirmó Cande Lecce, y aseguró que recibió amenazas en los últimos días para que no contara esta historia oculta con Marcelo Tinelli.