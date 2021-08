Cancillería acusó a Chile de intentar apropiarse de parte de la plataforma continental argentina

El Gobierno realizó una protesta formal contra el decreto del presidente Sebastián Piñera que pretende fijar el límite sobre áreas marinas que se superponen con las argentinas ya reconocidas por la ONU. Qué es la plataforma continental.

Cancillería acusó a Chile de intentar apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos al presentar una protesta formal. Esto se da en el marco de la publicación de un decreto del presidente Sebastián Piñera que pretende extender los límites marítimos del país trasandino, dando inicio a un nuevo capítulo en la historia de las disputas territoriales de ambos países.

“La medida intentada por Chile pretende apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos, espacio marítimo que forma parte del Patrimonio Común de la Humanidad de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar“, señala el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto difundido este sábado 28 de agosto.

La protesta formal de la cartera comandada por Felipe Solá surge a partir del decreto del presidente Sebastián Piñera que busca proyectar la plataforma continental de Chile al Este del meridiano 67º 16′ 0, algo que va en detrimento del Tratado de Paz y Amistad celebrado entre ambos países en 1984.

“Consecuentemente, la citada pretensión chilena no es aceptable para la República Argentina y plantea una situación que corresponderá resolver a través del diálogo en defensa de los derechos argentinos; de acuerdo a la histórica hermandad de nuestros pueblos y el derecho internacional”, concluyó el comunicado oficial.

Según el decreto chileno, que a priori no tiene implicancias en el derecho internacional, se extiende la plataforma chilena a partir de las 200 millas náuticas desde las islas Diego Ramírez, al sur del Cabo de Hornos, lo que incluye áreas marítimas que ya habían sido oficializadas como propias por parte de Argentina ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 2009.

En tanto, fuentes de Cancillería aseguraron a PERFIL que se desconocen los motivos detrás de esta pretensión unilateral del gobierno de Sebastián Piñera, quien se manifestó en varias ocasiones en contra de los límites territoriales y soberanos argentinos ya reconocidos por la ONU. “De todos modos es un caso cerrado. La ONU ya le dio el visto bueno a la Argentina y ellos (Chile) no protestaron”, señalaron desde el Ministerio.

La extensión del límite exterior argentino

Lo cierto es que Argentina presentó un proyecto ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) de la ONU para extender su plataforma continental a las 350 millas náuticas el 21 de abril de 2009, algo que en ese entonces no fue objetado por Chile aunque sí por el Reino Unido en vistas de sus pretensiones sobre el suelo antártico.

Luego de ser aprobada, la medida quedó plasmado en la Ley Nacional 27.557 sancionada el 4 de agosto de 2020 por unanimidad, lo que motivó la modificación de la cartografía nacional y su uso en las escuelas.

El mapa actual del territorio argentino, tanto continental como marítimo, fue oficializado a fines del 2020.

En este sentido, desde Cancillería subrayaron en el escrito que “esa presentación se ajusta en todo al Tratado de Paz y Amistad y fue aprobada sin cuestionamientos por dicha Comisión con los efectos de establecer un límite marítimo definitivo y obligatorio de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Ni la presentación ni la decisión de la Comisión fueron objetadas por Chile”.

Por su lado, a fines de 2020 Chile envió una nota diplomática al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, donde no solo afirmó no reconocer “el deslinde del trazado en la zona del Mar Austral” sino que también señaló que se reserva el derecho “para determinar su posición en ese sector”, además de reconocer que Chile no objetó en su momento a la presentación argentina.

Qué es la plataforma continental

El límite exterior de los países ribereños, es decir, con salida al mar, se establece según la plataforma continental. Consiste en la prolongación natural del territorio nacional, lo que incluye el lecho y subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá del mar territorial.

Por su parte, los países tienen el derecho exclusivo de explotar los recursos naturales vivos o minerales hasta las 200 millas sobre el mar, lo que se conoce en el derecho internacional como “Zona Económica Exclusiva”. Argentina presentó un pedido formal para extender su límite exterior marítimo hasta la milla 350, que incluye las Islas Malvinas, lo que fue oficializado a fines del 2020.

De esta manera, la plataforma continental argentina tiene una superficie de más de 6.500.000 km2, casi el doble que la superficie emergida del territorio nacional.