Canasta alimentaria tradicional vs. sin Tacc: cuánto aumenta el costo de una dieta especial

Un informe comparó los gastos que tiene una persona para alimentarse y dejó en claro cuánto aumentan los costos para una canasta alimentaria especial

Mantener una alimentación con requerimientos específicos para estar bien de salud es un tema clave para el bolsillo, ya que en muchos casos comer alimentos que cumplan con determinadas características suele ser más caro que una dieta tradicional.

Así lo muestra el informe de Focus Market elaborado para el Blog de Educación Financiera de Naranja X en donde expone la diferencia de precio entre una canasta básica omnívora versus una canasta sin TACC, que cumplen con los requerimientos básicos alimentarios de un adulto promedio.

“Desde la perspectiva de estructura de mercado, la canasta básica alimentaria tradicional opera en un entorno relativamente más competitivo y con amplias economías de escala, debido a la alta presencia de proveedores masivos y canales de distribución convencionales. En cambio, la canasta básica sin TACC presenta una estructura más concentrada, con menor número de oferentes especializados y una dependencia significativa de certificaciones y normativas específicas”, informó Damián Di Pace Director de la Consultora Focus Market.

Cuánto cuesta una canasta alimentaria tradicional

Según los datos, la canasta básica (omnívora) compuesta por las 6 categorías (cereales, proteínas, lácteos, frutas y verduras, aceite, y snacks) para un adulto es de $206.137,28 por mes.

En cuanto a las categorías, el gasto es el siguiente:

Cereales (7,9kg): $38.106,21

(7,9kg): $38.106,21 Proteínas (6,9kg): $61.436

(6,9kg): $61.436 Lácteos (16,2kg): $61.730,83

(16,2kg): $61.730,83 Frutas y verduras (13,8kg): $39.957

(13,8kg): $39.957 Aceite (540cc): $2.278,44

(540cc): $2.278,44 Snaks (520gr): $2.628,80

Cuánto cuesta una canasta alimentaria sin TACC

Mientras que la canasta sin TACC (sin gluten, proteína que contiene el trigo, avena, cebada, centeno), con las mismas categorías que en la canasta básica, tiene un valor mensual total de $231.479,27, lo cual representa una diferencia del 12% con respecto a la Canasta Básica.

En cuanto a las categorías, el gasto es el siguiente:

Cereales (7,9kg): $54.181

(7,9kg): $54.181 Proteínas (6,9kg): $64.662

(6,9kg): $64.662 Lácteos (16,2kg): $61.730,83

(16,2kg): $61.730,83 Frutas y verduras (13,8kg): $39.957

(13,8kg): $39.957 Aceite (540cc): $2.278,44

(540cc): $2.278,44 Snaks (520gr): $8.640

“De acuerdo al informe, la canasta básica alimentaria sin TACC tiene un precio promedio de 12% superior al de la canasta básica alimentaria tradicional. Esta brecha se amplía particularmente en las categorías de snacks certificados sin gluten y cereales sin TACC, donde los costos de producción más elevados y las economías de escala más reducidas presionan al alza los precios finales”, señaló Damián Di Pace, director de la Consultora Focus Market.

En la canasta sin TACC, el principal aumento se explica por el costo de los cereales sin TACC (+42%) y especialmente los snacks certificados (+230%), reflejando el sobreprecio asociado a productos con certificación y menor escala productiva.

Asimismo, se observó que los productos que diferencian cada modelo alimentario no siempre se encuentran en un único establecimiento comercial, lo que implica una mayor fragmentación de la oferta y un costo adicional en términos de accesibilidad y tiempo de búsqueda.

“La certificación de gluten, los insumos alternativos (como harinas especiales) y los procesos de producción segregados implican costos adicionales que no se distribuyen homogéneamente en toda la cadena de valor, generando una prima de precio que impacta directamente en la accesibilidad económica para hogares con necesidades alimentarias especiales”, detalló Di Pace.

Es importante destacar que a fines de 2023 se actualizó la normativa sobre Alimentos Libres de Gluten (ALG) e introdujo un nuevo logo identificador: “SIN GLUTEN”. La norma permite dos tipos de productos: los elaborados con ingredientes que no contienen gluten y los que, aun partiendo de ingredientes con gluten, son procesados para removerlo (ej.: cerveza de cebada tratada con enzimas que degradan el gluten). En ambos casos el límite máximo de gluten es el mismo: 10 mg por kg de alimento. Hay un plazo de adaptación de 3 años para cambiar el rótulo con el nuevo logo, hasta el 02/12/2026; durante ese periodo convivirán en góndola etiquetas “SIN TACC” y “SIN GLUTEN”.

