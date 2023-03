Camila Homs fue captada a los besos con un misterioso hombre

La ex de Rodrigo de Paul estuvo en un boliche donde fue vista con un joven desconocido.

Camila Homs parece haber dado vuelta de página y en las últimas horas trascendió un video en donde se la ve besando a un misterioso hombre.

Fue Estefi Berardi en “Mañanísima” quien dio precisiones sobre este encuentro y mostró el video en cuestión junto a una foto en donde se los ve muy cerca en un boliche porteño.

“Estuvo en África el fin de semana a los besos con un chico, a quien se le ve el perfil, el corte de pelo, el tatuaje, no lo tenemos de cara, de frente”, relató la panelista del programa de Carmen Barbieri.

“Ella estaba re copada, muy divertida, muy arriba, me dijeron que re chapaban, que estuvieron a los besos toda la noche”, agregó Berardi, analizando las imágenes que se veían en pantalla.

Recordemos que tras su separación con Rodrigo de Paul, Camila Homs comenzó un romance con un el empresario Charly Benvenuto, una relación con muchos idas y vueltas que no prosperó.

Camila Homs se sinceró y habló de la post-separación de Rodrigo de Paul

En una entrevista con República Z, la mamá de Francesca y Bautista se sinceró sobre cómo vive la fama y confesó de qué se arrepiente luego de haberse separado.

“Me arrepiento de algo que sí hice, estando separados, no voy a decir qué es. Algo que hice, y después vi, y dije: ‘no me gustó’. De los errores se aprende, y me sirvió para aprender que no lo volvería a hacer”, explicó Homs, quien prefirió ocultar ciertos datos.

Desde Socios del Espectáculo analizaron la entrevista y trataron de adivinar a qué se debía. “Ella se arrepiente de algo que hizo ya separada, que es la arenga en Punta del Este”, lanzó muy seguro Rodrigo Lussich, a lo que sus compañeros coincidieron con el conductor. Cabe recordar que este episodio tuvo lugar en Uruguay, cuando seguidores de la ex del futbolista le hicieron cánticos menospreciando a la actual novia de De Paul, Tini Stoessel.