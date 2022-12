Camila Homs defendió a Rodrigo De Paul y Tini Stoessel de las críticas

Dejando de lado los problemas amorosos, la ex pareja del 7 de la selección lo defendió de las malas lenguas.

Camila Homs, ex pareja de Rodrigo De Paul, se manifestó en contra de las críticas del desempeño del jugador en el primer partido de la Fase de Grupos, contra Arabia Saudita, y aseguró que “no es fácil estar en su lugar”.

Decidida a apoyar al padre de sus hijos, la modelo sigue la trayectoria de la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022 desde su casa. “A nadie le gusta estar en ese lugar. Es lo que a veces toca, lamentablemente. Él supo defender esa camiseta y cerrarles las bocas a las personas que estaban hablando mal de él”, expresó durante una entrevista con Intrusos.

A su vez, habló sobre las acusaciones de ser “mufa” a Tini, actual novia de Rodrigo De Paul, y dijo no estar de acuerdo con las calificaciones, ya que la presencia de una persona no determina el rendimiento de un equipo. “Me parece que no tiene nada que ver, es algo propio del partido, le puede ir bien o le puede ir mal. La gente es mala, la culpan a ella, pobre“, respondió en Socios del Espectáculo.

En cuanto a la presencia de Tini Stoessel en los estadios, Camila Homs explicó que no viajó a Qatar porque le parece una complicación hacerlo con sus hijos siendo muy chicos, pero que siempre miran todos los partidos para alentar a De Paul.