Camila Homs contó detalles inéditos sobre su nueva historia de amor

La ex de Rodrigo de Paul se sinceró y admitió como su vida cambio, al tener que adaptarse a las cámaras y la prensa.

La vida de Camila Homs, dio un giro enorme luego de su polémica separación con Rodrigo de Paul, quién inició una relación con Tini Stoessel e inmediatamente tomó trascendía mediática.

Durante el programa Biri Biri, conducido por Julieta Puente y el actor Yeyo de Gregorio, La Tía Sebi y Tupi Saravia, Camila Homs se abrió y contó acerca de cómo su vida privada cambio, su nueva historia, la alta exposición y su ruptura con el futbolista, que le costó afrontar.

‘’Ahora ya estoy más acostumbrada, pero al principio me costó porque cuando vivía en Europa estaba como en una nube y allá la prensa no molesta ni a los jugadores. Llegar acá fue intenso y al principio me pasó que en mi primer desfile había una cámara cuando me estaban maquillando’’, empezó la modelo.

‘’Fue duro, pero después con el tiempo, te terminas acostumbrado y todo va fluyendo más, te mostrar mejor tan cual sos y hoy estoy mucho más canchera’’, expresó.

Respecto a cómo le afecta la prensa contó, ‘’La verdad que me tomo todo bastante con calma, más que nada porque la gente que opina mal no me conoce. Los comentarios negativos los dejo que pasen’’.

‘’Yo siempre le digo a mi familia que lo que no tienen, lo van a inventar, entonces que no se agarren de nada de lo que digas los medios porque la mayoría de las cosas no son verdad, aparte me conocen como soy’’, manifestó Camila.

Además, reveló como surgió su romance con el empresario, Charly Benvenuto, ‘’Nos llevamos muy bien, es vecino y lo conocí porque él entrena en un gimnasio enfrente de casa. Un día que yo bajé a entrenar lo vi y dije ‘’apa, qué muchacho’’, y me costó rescatar su Instagram y empecé a preguntarle a todo el mundo, ‘¿cómo se llama este chico?’’’,

‘’Fue muy difícil todo hasta que un chico en común logró decirme el Instagram y ahí lo empecé a seguir. Al otro día me habló, pero el primer pasito lo di yo’’, continuo.

‘’Me ayuda mucho con los nenes y suma un montón. Para mí como mamá, es importante que la persona que me acompañe les gusten los niños, tenga feeling. Y veo que lo hace con cero compromisos porque le sale. Hoy estoy bien así, pero el día de mañana me gustaría tener un hijo más’’, aseguró.

Asimismo, Camila Homs contó cómo fue vivir su etapa de soltería, ‘’Estuvo muchos años en pareja, al principio era raro, pero después me empecé a encontrar conmigo misma y fue increíble’’.

‘’Aproveché de hacer cosas que antes no había tenido la oportunidad. Exprimí a mis amigas de una manera tremenda por 24/7. En la soltería, me sentí más mujer y más empoderada’’, finalizó con una sonrisa en el rostro.