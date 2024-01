Cami Mayan opinó sobre la relación de Alexis Mac Allister y Ailén Cova

La influencer no esquivó las preguntas referidas a la traición de su expareja en una reciente entrevista.

Cami Mayan se ganó el cariño de las redes sociales luego de que su expareja, Alexis Mac Allister comenzara una nueva historia de amor con su mejor amiga desde la adolescencia, Ailén Cova. Luego de que se cumpliera un año de la escandalosa ruptura que protagonizaron ambos, la influencer habló de todo sin filtros.

En diálogo con el programa de streaming “Rumis”, la influencer habló sobre su polémica separación. Todo comenzó cuando Juariu le preguntó si miraba los posteos del futbolista, a lo que ella contestó sincera: “Me encantaría poder no ver”. Además, Cami aclaró que primero lo silenció y luego decidió bloquearlo.

ALEXIS MAC ALLISTER JUNTO A AILÉN COVA.

En el ciclo todos destacaron la actitud que mantuvo durante todo el escándalo mientras se cuidó de la exposición y Mayan sostuvo al aire: “Yo siento que mejor no meterse en esa porque si no algo te van a sacar. Además, hablar del otro…”.

Por último, Cami Mayan admitió que no le fue nada fácil transitar la ruptura luego de que Alexis Mac Allister se mostrara rápidamente en pareja con Ailén Cova: “Fue tremendo porque imagínate que yo estaba con mi vida tranquila y de pronto caigo acá, estoy en Intrusos y es como raro. Pero yo fingí demencia, literalmente”.

Cami Mayan también habló sobre la exposición que tuvo tras su separación

La influencer se separó en el mismo momento en el que intentaba meterse en el mundo de la moda, pese a eso, decidió no usar su ruptura para impulsarse: “Un poco también evité ponerme a hacer esas cosas como para no pensar tanto. Como también dije ‘yo no tengo que salir a demostrar nada y está todo tan claro que… no tengo nada que decir’. Obvio que hay mil cosas, pero como que se entiende todo bastante. ¿Y qué gano yo? Prefiero hacer la mía”.

Para cerrar el tema, Cami Mayan se mostró agradecida por el apoyo que recibió en las redes: “Me acuerdo un día, fue al principio cuando recién estaba saliendo todo y yo estaba empezando a hacer mis primeras cositas en Instagram, yo estaba chocha porque más allá de todo lo feo en ese momento, estaba empezando a trabajar de lo que quería. Estaba a full en WhatsApp con mis amigos y les dije ‘yo tenía que subir unas historias, ¿qué hago? ¿Desaparezco o finjo demencia y sigo? Y me dijeron que siguiera”.