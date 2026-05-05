CAME destaca la suspensión del régimen de pago a cuenta de Ingresos Brutos en controles fiscales de ruta en la provincia de Misiones

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destaca la decisión del gobierno de la provincia de Misiones de suspender el régimen de pago a cuenta de Ingresos Brutos en controles fiscales de ruta, una medida por la que la entidad empresaria abogaba desde hacía tiempo.

A través del Decreto N° 713, firmado el 30 de abril de 2026 y publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo misionero instruyó al Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos a implementar un régimen especial, excepcional y de carácter temporal destinado a flexibilizar y suspender la aplicación del pago a cuenta de anticipos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos vigente en los puestos de control fiscal en rutas provinciales.

La normativa que regía hasta entonces —instrumentada mediante las Resoluciones Generales N° 056/2007 y N° 44/2021 de la Dirección General de Rentas— establecía el cobro anticipado del tributo sobre mercaderías que ingresaban al territorio provincial, operaciones de compraventa, remisiones entre fábricas o sucursales, entregas en depósito o en consignación, y servicios de transporte de cargas con origen en Misiones.

El decreto publicado este lunes reconoce expresamente que el actual contexto macroeconómico, caracterizado por restricciones financieras, caída de la actividad económica y aumento de los costos operativos, impacta de manera directa en la dinámica productiva y comercial de la provincia, afectando en particular a las pequeñas y medianas empresas.

Es por eso que cámaras empresarias de todo el país asociadas a CAME valoraron la decisión oficial como un paso concreto en la dirección correcta. La medida evita burocracia y trastornos a empresas proveedoras que abastecen a la economía misionera y a empresas de todo el país, que debían inmovilizar capital por anticipos cuya recuperación resultaba, en la práctica, compleja y prolongada.

No obstante, desde el sector se señala que la suspensión del cobro en ruta constituye un avance parcial, y que persiste la necesidad de abordar de manera integral la situación de los saldos a favor acumulados por contribuyentes a lo largo de los últimos años, cuya magnitud representa un pasivo significativo para el sistema tributario provincial.

En ese sentido, CAME espera que la reglamentación que dicte el Ministerio de Hacienda establezca también mecanismos concretos y accesibles para la compensación o devolución de los créditos fiscales existentes, dotando al proceso de la transparencia y previsibilidad que el sector productivo reclama.