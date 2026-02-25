Cae gigante de las farmacias: millones de pesos en cheques sin fondos, cierres y ola de despidos

La empresa, controlada por capitales mexicanos, activó recortes de empleos y baja de persianas en Capital Federal y el interior. Los detalles

La situación comercial y operativa de Dr. Ahorro, la compañía propiedad del grupo mexicano Fénix y dirigida por Xavier González Zirión, no deja de complicarse y, a la par de la ola de despidos activa por la firma en diciembre del año pasado y con alcance a estos días, la cadena de farmacias sigue acumulando millones en deudas bancarias. La firma en cuestión viene de pedir el concurso de acreedores y aplicó más de 100 despidos en semanas recientes. Dr. Ahorro atraviesa un contexto de protestas de exempleados que denuncian que la firma sólo pretende cubrir el 50% de los montos correspondientes a indemnizaciones por despido. Al mismo tiempo, efectuó el cierre de al menos 11 sucursales distribuidas entre Capital Federal, Mendoza, Córdoba y Salta. La firma emitió casi 240 cheques sin fondos entre noviembre de 2025 y lo que va de febrero.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los cierres de puntos de venta se vienen dando en barrios como Caballito, Pompeya, Villa Devoto, Villa Lugano, Balvanera, Constitución y Saavedra.

Por el lado de los exempleados, la mayoría alega haber recibido el telegrama en plena temporada festiva, sin cobrar el último sueldo, aguinaldo ni vacaciones adeudadas.

Conflictividad laboral en Dr. Ahorro

“Nos echaron entre el 22 y el 24 de diciembre, hasta el momento somos más de 90 empleados los afectados”, indicaron recientemente a iProfesional representantes de los extrabajadores de Dr. Ahorro en Capital Federal. La cifra, hoy por hoy, se ubicaría en torno a las 110 personas cesanteadas.

“La empresa no quiere pagar el total de las indemnizaciones, sólo el 50% de cada monto. Dr. Ahorro presentó el concurso preventivo como paso previo para declararse en quiebra. Para, justamente, no pagarnos nada a nosotros y a los que aún trabajan en la compañía”, añadieron.

Las fuentes aseguraron que, hasta el momento, “son más de 10 farmacias las que se cerraron pero habrá más. Dr. Ahorro debe más de dos meses de alquiler en varios locales y se vienen órdenes de desalojo. Después hay locales donde aún funciona la farmacia que ya comenzaron a ofrecerse en alquiler”. En su mejor momento, la empresa llegó a contar con al menos 50 sucursales en todo el país.

En el seno de quienes reclaman respuestas, se señala además la pasividad del gremio ADEF, la Asociación De Empleados de Farmacias de la CGT, que no se ha pronunciado sobre la situación en Dr. Ahorro y otras compañías del sector que vienen aplicando recortes de personal.

Según pudo comprobar iProfesional en la base de deudores del Banco Central (BCRA), Dr. Ahorro emitió 238 cheques sin fondos en los últimos tres meses por un monto del orden de los 2.079 millones de pesos.

Además, la compañía posee deudas con bancos como el Galicia, Santander y Comafi, y también con YPF, MercadoLibre y el Bank Of China.

Dr. Ahorro y una delicada situación financiera

A principios de enero, iProfesional detalló que la cadena realizó una presentación judicial donde detalló que su negocio comenzó a decaer a partir de la pandemia de Covid-19, pero que la fuerte reducción en la venta de medicamentos que tuvo lugar en los últimos dos años complicó su operatoria de un modo casi irreversible.

Según el detalle de acreedores expuesto en la presentación judicial, la cadena mantiene deudas con firmas como Generia —$623 millones—, Vannier —400 millones—, Savant Pharm —283 millones—, Droguería Java —147 millones— y Rospaw —109 millones—, entre otras.

En paralelo, Dr. Ahorro debe casi $1.900 millones a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) bajo el concepto de “incumplimientos en el pago de aportes previsionales”.

Tan sólo en el último año, Dr. Ahorro acumuló pérdidas del orden de los 2.000 millones de pesos. La compañía argumentó que ese monto es el resultado de las menores ventas, producto de la caída del poder adquisitivo, la suba del costo laboral y la aceleración que siguen mostrando los alquileres comerciales.

Por Patricio Eleisegui-iP