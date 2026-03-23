Cachanosky: “Milei usa el avión presidencial como si fuera un UBER”

“Lo que hace es de casta, usar los bienes del Estado como si fueran personales. Lo mismo que Cristina Kirchner”, afirmó el economista.

El economista Roberto Cachanosky cuestionó al presidente Javier Milei al asegurar que “usa el avión presidencial como si fuera un UBER”.

“Lo que hace es de casta”

“Ahora viaja a Hungría a un acto de partidos conservadores. Eso no tiene nada que ver con las funciones de un presidente, es un tema personal”, sostuvo el consultor.

“Los contribuyentes no tenemos porque pagarle sus actividades partidarias”, insistió en una publicación de la red social “X”

“Lo que hace es de casta, usar los bienes del Estado como si fueran personales. Lo mismo que Cristina Kirchner”, concluyó Cachanosky.

Milei viajó poco antes de la medianoche del jueves 19, a Budapest. La partida fue después de pronunciar un discurso en el Foro Económico del Noroeste, donde volvió a atacar a opositores, empresarios y periodistas.

Partidos políticos

Además Cachanosky analizó el panorama político local luego del acto del PRO encabezado por Mauricio Macri.

“Pensando en el futuro de Argentina, lo mejor que puede ocurrir es que surja una fuerza de centro derecha y el PRO se fortalezca para que la opción no sea kirchnerismo o LLA. Eso genera incertidumbre”, expresó en otra mensaje de “X”.

“Tener partidos como el PRO y otro de centro derecha con peso electoral que le disputen el gobierno a la LLA le da previsibilidad a la Argentina entre fuerzas políticas que seguirán la misma ruta, pero con matices”, remarcó.

Fuente: Perfil