Buscan destrabar la situación con Tecpetrol para evitar el paro petrolero en Chubut

Este lunes y martes habrá reuniones para tratar de llegar a una solución. “Son 35 trabajadores involucrados y estamos discutiendo para que la menor cantidad de gente se tenga que ir. Estamos viendo si algunos pueden jubilarse” advirtió Jorge Ávila.

Entre este lunes y martes habrá reuniones para reducir el impacto de la bajada de un equipo perforador, que hizo 8 pozos y no encontró resultados positivos en la formación D-129.

“Por ahora estamos conversando y mañana tenemos otra reunión, donde va a participar la gente de la comisión directiva que viene trabajando en este tema –puntualizó Jorge Ávila, secretario general de Petroleros Chubut. “Son 35 trabajadores involucrados y estamos discutiendo para que la menor cantidad de gente se tenga que ir, porque muchos podrían ser absorbidos por el otro equipo que va a sacar CAPSA.

Según reconoció el dirigente, el segundo perforador de Tecpetrol realizó 8 pozos pero “ninguno dio los resultados que estábamos esperando, y eso abre la posibilidad de que no siga”.

“El tema es complejo, a nosotros nos aprieta que las operadoras empiecen a levantar el pie del acelerador con las perforaciones, pero si los pozos no dan nada, tampoco podemos pretender que sigan”, señaló el sindicalista.

Si bien hay expectativa de que algunos operarios se reinserten junto a otro equipo perforador, que comenzará a operar para CAPSA, advirtió que “no serían todos, por eso estamos viendo si algunos pueden jubilarse, si está la plata para los 13 sueldos y tratando de consensuar eso. Si nos ponemos de acuerdo, mañana levantaríamos el paro de Tecpetrol”.

El dirigente reconoció además que “cuando uno mira los números y no se ha encontrado nada, asusta, porque no es fácil ir a la D-129 y lo mismo se intentó, pero no ha habido resultados. Por ahora, estamos a la espera de las reuniones que vamos a tener entre hoy y mañana, que va a ser la definitiva”.

